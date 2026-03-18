Гвардиола выиграл ЛЧ 1 раз за 10 сезонов в «Ман Сити»

За 10 сезонов Пеп Гвардиола привел «Манчестер Сити» только к одной победе в Лиге чемпионов.

Сегодня «горожане» вылетели из турнира на стадии 1/8 финала, не сумев пройти «Реал» (0:3, 1:2).

Испанец возглавил английский клуб в 2016 году. Под его руководством «Сити» стал победителем ЛЧ в 2023-м и дошел до финала в 2021-м.

Один раз команда проиграла в полуфинале, четыре – в четвертьфинале, дважды – в 1/8 финала, еще один раз вылетела на этапе стыковых матчей.

Напомним, что в «Барселоне» за 4 сезона Пеп выиграл 2 ЛЧ. В «Баварии» за 3 сезона он не выигрывал турнир.