Гвардиола выиграл ЛЧ 1 раз за 10 сезонов в «Ман Сити»

За 10 сезонов Пеп Гвардиола привел «Манчестер Сити» только к одной победе в Лиге чемпионов.

Сегодня «горожане» вылетели из турнира на стадии 1/8 финала, не сумев пройти «Реал» (0:3, 1:2).

Испанец возглавил английский клуб в 2016 году. Под его руководством «Сити» стал победителем ЛЧ в 2023-м и дошел до финала в 2021-м.

Один раз команда проиграла в полуфинале, четыре – в четвертьфинале, дважды – в 1/8 финала, еще один раз вылетела на этапе стыковых матчей.

Напомним, что в «Барселоне» за 4 сезона Пеп выиграл 2 ЛЧ. В «Баварии» за 3 сезона он не выигрывал турнир. 

И что делать с Челестини?7847 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Все сбитым лётчиком считают Жозе, но его Бенфика смотрелась в разы лучше Сити)
Ответ Юрий Чехов
Так всем адекватным людям давно понятно что сбитый лётчик это Гвардиола а не Жозе.
Ответ Юрий Чехов
Сбитый шарлатан😄
С такими тратами 1 лч это провал
Ответ Старик Стариканов
Так большие траты за 10 лет много у кого. Арсенал, МЮ, Челси, ПСЖ. Много у них побед в ЛЧ?
Да, ждали от Пепа в ЛЧ большего, но уж вряд ли это прям провал
Ответ Старик Стариканов
у сафа за 30 лет в мю 2 победы в лч, и?
Фанаты Пепки, объясните, почему он проиграл 2 матча Реалу у которого половина состава выпала из-за травм, и тренер Арбелоа, а у Пепки были доступны все лучшие? 😃 Жду оправдания.
Ответ CHELSEA_2008
Без оправданий. Надо уходить. Больше скажу, половина из этих всех сезонов-его персональные сливы как тренера, когда выдумывал "гениальные" тактики.
Ответ CHELSEA_2008
Вальверде и удаление Бернарду с последующим пенальти
И это с кучей финансовых нарушений, кучей бабла, и чуть ли не с тремя первыми полноценными составами по игрокам (первая команда, запас, резерв).
Ответ Zlatan Ibra
И еще парой десятков фарм-клубов по всему миру, готовыми предоставить нужных игроков по дешевому прайсу для ффп-отчетности
Ну это не то чтобы плохой результат. У Фергюсона две ЛЧ за 27 лет в МЮ и что теперь
Ответ pit4er
Да и не то, чтобы его лучшим тренером считать.
Так себе, у Моура лучше. Про Анчи вообще молчу)
Ответ N@SH
А тренеры только по ЛЧ мерятся?
Пиковые сезоны были 20-24. Вот в это время нужно было брать хотя бы еще 1 кубок. А в остальном без шансов.
Вообще в ЛЧ у Гвардиолы явно не выдающиеся достижения. Например для Барселоны 2008/12, объективно сильнейшего клуба мира тогда, даже две победы ЛЧ за 4 года (причем одна 2009 изрядно сомнительная) , не самый великий результат. Там 7 чемпионов Мира и Европы+Месси+ еще звезды... По факту в 2010 и 2012 проиграли явным андердогам.
Бавария на приход Пепа, опять таки самая мощная команда мира. Потом МанСити.
Ответ &_Bishep_&
Причем он такую мощную Баварию принял. До сих пор удивляюсь тому выносу 0-5 от Реал Мадрид. Тогда Анчелотти сводил в школу Пепа, откровенно говоря.
Ответ The NOTORIOUS
Совершенно верно. Сам помню первые матчи Гвардиолы в Баварии на трибунных зевающих и засыпающих немцев. Представляю их состояние : когда после мощной пресс-машины Хайкенса тебе подсовывают такое снотворное.
ЛЧ самый удобный и любимый турнир Реала 🤗
Слабенький результат на фоне гегемонии Сити в АПЛ и неограниченного состава. Но хотя бы требл сделал, это вот сложно повторить.
Ответ RembaXXX
У САФа не намного лучше, хотя у него тоде с МЮ была гегемония в АПЛ. Правда и САФ и Гвардиолла брали ЛЧ треблом. А вот Челси ни разу ЛЧ с АПЛ в один год не выигрывал.
Сегодня вышел в прикиде как на пикник.
Ответ Антон Фалафель
Если бы это как то влияло на игру, он бы и в трусах вышел
