Холанд догнал Мюллера по голам в ЛЧ и делит с ним 7-е место – у них по 57. До Мбаппе – 11 мячей
Эрлинг Холанд забил 57-й гол в Лиге чемпионов.
Нападающий «Манчестер Сити» отличился в ответной игре с «Реалом» в 1/8 финала (1:1, второй тайм, 0:3 – первый матч).
По этому показателю норвежец делит седьмое место с экс-хавбеком «Баварии» Томасом Мюллером.
Больше мячей в ЛЧ имеют Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (129), Роберт Левандовски (107), Карим Бензема (90), Рауль (71) и Килиан Мбаппе (68).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
7 комментариев
Рауль, Бензема, Роналду, теперь Мбаппе. Большая часть топ бомбардиров в ЛЧ из Реала. Реал может играть и со средним тренером, но свои голы команда исправно забивает, особенно на решающих этапах в ЛЧ. Мбаппе легче будет достигнуть отметки в 100 голов, чем Эрлингу. Потому что у Реала нет таких "чокнутых" тренеров, как Пеп (как один из лучших тренеров докатился до такого?Еще и команду на дно тянет со своими экспериментами)
P.s Эрлингу надо молиться, чтобы Гвардиола наконец-то ушел на заслуженный отдых, в противном случае будет дальше деградировать при Пепе (как и команда).