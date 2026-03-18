Холанд догнал Мюллера по голам в ЛЧ и делит с ним 7-е место – у них по 57. До Мбаппе – 11 мячей

Холанд догнал Мюллера по голам в ЛЧ.

Эрлинг Холанд забил 57-й гол в Лиге чемпионов .

Нападающий «Манчестер Сити » отличился в ответной игре с «Реалом » в 1/8 финала (1:1, второй тайм, 0:3 – первый матч).

По этому показателю норвежец делит седьмое место с экс-хавбеком «Баварии» Томасом Мюллером.

Больше мячей в ЛЧ имеют Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (129), Роберт Левандовски (107), Карим Бензема (90), Рауль (71) и Килиан Мбаппе (68).