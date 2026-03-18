  • Холанд догнал Мюллера по голам в ЛЧ и делит с ним 7-е место – у них по 57. До Мбаппе – 11 мячей
Холанд догнал Мюллера по голам в ЛЧ и делит с ним 7-е место – у них по 57. До Мбаппе – 11 мячей

Эрлинг Холанд забил 57-й гол в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» отличился в ответной игре с «Реалом» в 1/8 финала (1:1, второй тайм, 0:3 – первый матч). 

По этому показателю норвежец делит седьмое место с экс-хавбеком «Баварии» Томасом Мюллером. 

Больше мячей в ЛЧ имеют Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (129), Роберт Левандовски (107), Карим Бензема (90), Рауль (71) и Килиан Мбаппе (68). 

Когда то рекорд Рауля казался чем то недосягаемым
у Холанда при этом 57 голов в 58 матчах + 5 голевых
И только третий гол на стадии 1/4. В полуфиналах и финалах пока вообще не забивал. У Мбаппе 6 голов в четвертьфиналах, а дальше тоже по нулям. Если они таким макаром рекорд Роналду побьют, у которого 42 гола на этих стадиях плей-офф, то будет такое себе
Только один играет в одном из "худших" Сити за последнее время (Сити даже забивать разучились это за гранью), а второй играет за королей ЛЧ (кризисный Реал даже в разобранном состоянии сильнее Сити). Реал всегда умел и умеет играть в ЛЧ и доставлять мячи форвардам, Сити, например, испытывает с этим трудности (!!).
Рауль, Бензема, Роналду, теперь Мбаппе. Большая часть топ бомбардиров в ЛЧ из Реала. Реал может играть и со средним тренером, но свои голы команда исправно забивает, особенно на решающих этапах в ЛЧ. Мбаппе легче будет достигнуть отметки в 100 голов, чем Эрлингу. Потому что у Реала нет таких "чокнутых" тренеров, как Пеп (как один из лучших тренеров докатился до такого?Еще и команду на дно тянет со своими экспериментами)
P.s Эрлингу надо молиться, чтобы Гвардиола наконец-то ушел на заслуженный отдых, в противном случае будет дальше деградировать при Пепе (как и команда).
думаю и руководство Сити видит деградирование при этом состав крутейший !
Эрлингу футбол Пепа не подходит просто. Ему бы более вертикальную игру и чаще чтобы навешивали. Хотя, тот же Левандовски универсальнее был и в позиционном футболе у Пепа не терялся и в вертикальном свое забивал.
