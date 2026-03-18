Пономарев про ЦСКА: «Челестини надо увольнять. Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел. Против «Краснодара» сами виноваты в несдержанности, хотя там великие симулянты»

Владимир Пономарев: Челестини надо увольнять, наверное.

Владимир Пономарев после поражения ЦСКА от «Краснодара» (0:4) заявил, что с Фабио Челестини пора расставаться.

– В составе «Краснодара» хорошие игроки, но и хорошие провокаторы, великие симулянты. По игре им это помогает. Наши поддались на провокации, удалили двоих. Нельзя отвечать. Сами виноваты в несдержанности.

Хорошие игроки у ЦСКА, но футбола нет. Один Глебов старался, бежал вперед. Никакой размашистой игры, флангов, о середине поля вообще молчу. Будто в первый раз вышли на поле вместе. Мне интересно, куда все пропало за зиму, все растеряли. А ведь осенью играли‑то здорово! Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел.

Наверное, надо увольнять Челестини. Он закрепостил игроков. Ребята должны получать удовольствие от футбола, а они мучаются.

– Кого звать?

– Игнашевич есть – готовый тренер. По характеру интересный человек.

– Марцел Личка?

– Нет, надо своего ставить. Вот «Динамо» Гусева назначило – команда здорово играет.

– Валерий Газзаев видится идеальным кандидатом.

– Валерка не пойдет, нельзя возвращаться. У него были сумасшедшие успехи – ни в коем случае не надо портить свою карьеру, – сказал бывший защитник ЦСКА.

И что делать с Челестини?
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Зачем разбудили ветерана?)
вот деда мотает, для прикола можно прочесть чьо он наговорил после первого матча))
Верните Валерку
Ответ Mu5ta
Верните Валерку
Валерия Георгиевича хотите?Варианты есть...
Что случилось с бразильцами? Почему они сливают тренера?
Жаль, не спросили, чем был спровоцирован Мойзес, что сначала швырнул Кордобу, а потом хлопал судье в лицо
Что за бред несёт этот чудик? Хто это такой? Какие провокаторы? С ЦСКА сегодня видел провокаторов, но Краснодар не поддался.
Руки прочь от "великого" макаронника! Приятно наблюдать, как коники катятся на своё заслуженное место
Эпично было бы уволить Челестини и назначить Талалаева с дисквой до конца сезона)
Он же говорил, что ЦСКА станет чемпионом))
Верните Газзаева, уж он то точно замотивирует. Все громкие победы в современной России армейцы одержали именно при его руководстве. Уверен толк будет.
Челестини о стычке с Талалаевым: «Сказал ему на итальянском, что это его вина. Мы пошли в тренерскую зону, потому что 40 человек толкали наших игроков. Должно было быть 40 красных»
вчера, 20:47
Кордоба о 4:0 с ЦСКА: «Шум, который был создан, только замотивировал «Краснодар». Все видит Бог – он ничего не оставляет просто так и дал нам заслуженный реванш»
вчера, 20:47
Мусаев о 4:0: «Обращали внимание на заявления ЦСКА и их игроков, когда готовились. Постарались ответить на поле, забивая голы, а не получая карточки»
вчера, 20:09
