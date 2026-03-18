Пономарев про ЦСКА: «Челестини надо увольнять. Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел. Против «Краснодара» сами виноваты в несдержанности, хотя там великие симулянты»

Владимир Пономарев после поражения ЦСКА от «Краснодара» (0:4) заявил, что с Фабио Челестини пора расставаться.

– В составе «Краснодара» хорошие игроки, но и хорошие провокаторы, великие симулянты. По игре им это помогает. Наши поддались на провокации, удалили двоих. Нельзя отвечать. Сами виноваты в несдержанности.

Хорошие игроки у ЦСКА, но футбола нет. Один Глебов старался, бежал вперед. Никакой размашистой игры, флангов, о середине поля вообще молчу. Будто в первый раз вышли на поле вместе. Мне интересно, куда все пропало за зиму, все растеряли. А ведь осенью играли‑то здорово! Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел.

Наверное, надо увольнять Челестини. Он закрепостил игроков. Ребята должны получать удовольствие от футбола, а они мучаются.

– Кого звать?

– Игнашевич есть – готовый тренер. По характеру интересный человек.

– Марцел Личка?

– Нет, надо своего ставить. Вот «Динамо» Гусева назначило – команда здорово играет.

– Валерий Газзаев видится идеальным кандидатом.

– Валерка не пойдет, нельзя возвращаться. У него были сумасшедшие успехи – ни в коем случае не надо портить свою карьеру, – сказал бывший защитник ЦСКА.