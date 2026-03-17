«Челси» пропустил 2 гола за 14 минут против «ПСЖ» – это клубный антирекорд в ЛЧ

«Челси» установил клубный антирекорд в ответном матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Команда Лиэма Росеньора принимает парижан в Лондоне после поражения в Париже со счетом 2:5.

Гости открыли счет уже на 6-й минуте, а на 14-й удвоили преимущество. «Челси» впервые в своей истории пропустил в ЛЧ два гола в первые 14 минут.

