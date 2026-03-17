Гвардиола обогнал Фергюсона по матчам в ЛЧ – 191 против 190. Впереди только Анчелотти с 218 играми
Сегодняшняя игра «Манчестер Сити» против «Реала» стала для испанца 191-й в турнире. У Фергюсона 190 матчей.
Опережает их только один тренер – Карло Анчелотти. Итальянец провел 218 игр.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
13 комментариев
Три кубка ЛЧ, полуфиналов 10 точно наберётся, супер атакующий футбол, футбол Гвардиолы всегда глаз радует. Рекордсмен и хозяин АПЛ, четыре года подряд становясь чемпионами, внутренний квадрупл, внутренние треблы, побил все рекорды апл, по набранным очкам, по забитым мячам, и много других рекордов. И не надо говорить что Пеп тратил миллиарды, ливерпуль челси мю и арсенал в этом деле не отстают, если не опережают. С Барсой оставил такой след что многие специалисты считают ту барсу гвардиолы лучшей в истории.
А многие скажут, что он лысый шарлатан))
И будут правы
И по поражениям наверное обогнал.
Не обогнал. Даже если сегодня проиграет, то у Пепа будет 36 поражений, у САФа - 39
Пеп крут
Пеп уже 18 лет тренирует в ЛЧ. Офигеть, время летит
Пеп и Анчелотти догонит
