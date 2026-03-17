Гвардиола обогнал Фергюсона по матчам в ЛЧ – 191 против 190. Впереди только Анчелотти с 218 играми

Гвардиола обошел Фергюсона по матчам в Лиге чемпионов.

Пеп Гвардиола вышел на чистое второе место по числу матчей в Лиге чемпионов в роли главного тренера.

Сегодняшняя игра «Манчестер Сити » против «Реала » стала для испанца 191-й в турнире. У Фергюсона 190 матчей.

Опережает их только один тренер – Карло Анчелотти . Итальянец провел 218 игр.