У Холанда 43 гола в 48 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Форвард забил «Реалу» в ЛЧ

Эрлинг Холанд забил «Реалу» в ЛЧ.

Нападающий «Манчестер Сити » Эрлинг Холанд сравнял счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом » (1:1, перерыв).

Норвежец отличился на 41-й минуте встречи. Это его первый гол с 11 февраля – тогда Холанд забил «Фулхэму» в АПЛ , после чего провел 4 игры кряду без забитых мячей.

В текущем сезоне на счету Холанда 43 гола в 48 играх: 30 – за клуб, 13 – за сборную Норвегии.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Эрлинг забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .