  • Челестини о стычке с Талалаевым: «Сказал ему на итальянском, что это его вина. Мы пошли в тренерскую зону, потому что 40 человек толкали наших игроков. Должно было быть 40 красных»
14

Челестини о стычке с Талалаевым: «Сказал ему на итальянском, что это его вина. Мы пошли в тренерскую зону, потому что 40 человек толкали наших игроков. Должно было быть 40 красных»

Фабио Челестини высказался о стычке в конце игры с «Балтикой» (0:1) в Мир РПЛ, приведшей к его удалению и к удалению главного тренера калининградцев Андрея Талалаева.

«Видео эпизода в матче с «Балтикой» все четко показывает. Тренер соперника выбил мяч на трибуны. Мы пошли в тренерскую зону, потому что 40 человек толкали наших игроков.

Я сказал Талалаеву на итальянском, что это его вина, что он виноват во всем произошедшем. Я был одним из 40 человек, кто был тогда в технической зоне. Я не могу бросить своих игроков. Меня оттолкнули два раза.

Кармо не должен был толкать Талалева, я согласен. Но тогда должно было быть 40 красных», – заявил главный тренер ЦСКА.

Талалаев почти подрался с Челестини. С «Мы вас поимели» и «Пойдем выйдем»

И что делать с Челестини?
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Вообще логично и адекватно, кроме одного. Где игра/результат?!
Если б ваших игроков не было в технической зоне Балтики, их бы было очень тяжело толкнуть)
Мог бы дать оппоненту по та-ла-ла или получить по челюстини
Ответ micka
Мог бы дать оппоненту по та-ла-ла или получить по челюстини
был такой евродэнс в 90-е: You Touch My Talala
Ответ idemidov
был такой евродэнс в 90-е: You Touch My Talala
Да, я о нем и говорю)
40 человек толкали наших игроков и я был одним из этих 40 человек.Вопрос:а зачем Челестини толкал своих же игроков?
Ответ Гамарджоба Генацвале
40 человек толкали наших игроков и я был одним из этих 40 человек.Вопрос:а зачем Челестини толкал своих же игроков?
"Дядя Игорь, я не толкал..."
Если было бы 40 красных,то сегодня счёт мог быть и крупнее.
Да-да, "спокойный" вообще никого не трогал, а вся их команда очень даже адекватна.

https://vk.com/video516612394_456239422
Бедняга, а он тренирует ЦСКА, где почти нет критики) если бы он был тренером Локо или Спартака, его бы в Кащенко уложили
