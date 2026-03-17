Челестини о стычке с Талалаевым: «Сказал ему на итальянском, что это его вина. Мы пошли в тренерскую зону, потому что 40 человек толкали наших игроков. Должно было быть 40 красных»

Челестини о стычке с Талалаевым: сказал ему, что это его вина.

Фабио Челестини высказался о стычке в конце игры с «Балтикой» (0:1) в Мир РПЛ , приведшей к его удалению и к удалению главного тренера калининградцев Андрея Талалаева .

«Видео эпизода в матче с «Балтикой» все четко показывает. Тренер соперника выбил мяч на трибуны. Мы пошли в тренерскую зону, потому что 40 человек толкали наших игроков.

Я сказал Талалаеву на итальянском, что это его вина, что он виноват во всем произошедшем. Я был одним из 40 человек, кто был тогда в технической зоне. Я не могу бросить своих игроков. Меня оттолкнули два раза.

Кармо не должен был толкать Талалева, я согласен. Но тогда должно было быть 40 красных», – заявил главный тренер ЦСКА .

