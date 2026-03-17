  • Винисиус облокотился на угловой флаг и изобразил плач после гола «Сити». Ранее фанаты «горожан» призывали бразильца «не лить горькие слезы» после выигрыша Родри «Золотого мяча»
Фото
64

Винисиус изобразил плач, празднуя гол в матче с «Сити».

Винисиус реализовал пенальти в 1-м тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0, первый тайм). 

Во время празднования вингер «Реала» облокотился на угловой флажок и показывал жесты фанатам хозяев. Кроме того, бразилец изобразил, как кулаками утирает слезы.

Год назад фанаты «горожан» вывесили баннер с Родри и его «Золотым мячом», а также надписью «Хватит лить горькие слезы». В 2024 году испанец опередил Винисиуса в борьбе за награду.

Фото: x.com/realmadrid, кадр из трансляции Premier Sports

И что делать с Челестини?7448 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
В зоопарке всё стабильно
Ответ Пашка Донофф
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Krogan_
Комментарий удален модератором
Вот это хорошо было)))
А он потом еще обижается, что его все не любят
Ответ Ебздрогыч
Вообще не нравится его поведение. Но... Его призывали не плакать, он обратился к ним с тем же! Почему ты 😭?
Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
одни потроллили
другой потроллил в ответ
смотрите уже футбол
Ответ drag23
Комментарий скрыт
Ответ drag23
Только исходя из этой ветки, одним можно и это смешно, другому нельзя и вообще что за обезьянничество :)
Красавчик просто! Момент на Феде, пенку создал, фанов потролил, Хусанова на карточку посадил
Нормально так Винни позвонки Хусанову крутит
Норм ответ на троллинг. Вот только Вини мерзок тем, что очень часто ноет, когда ему прилетает. Раз ввязался в драку, то держи удар. А не жалуйся на каждом углу и не бегай к арбитрам.
P.S. Что там по доказухе на Престианни?! Или прогиба Инфантино достаточно?!
Ответ Виктор Чернышев
А как доказать? Трусливый арг дал заднюю. Хотя казалось бы, что мешало аргу во время матча подойти и сказать-чувак, тебе послышалось. Но не сделал так. И во время этого момента подлый арг понял, что это просто так не оставят, когда Вини к судье подошёл. Испугался, все было по лицу расиста видно
Красиво ответил, по делу
Ответ arspurs9
Хусанов ему норм влепил
Ответ zzzeeerrrooo
Это кому-то как-то помогло?)
Любовь к флажкам? Интересный фетиш. Продолжаем наблюдение.
он играет Доктора Зло из "Остина Пауэрса человек-загадка"
Шкодник уровня "нелепость"
