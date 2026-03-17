Винисиус облокотился на угловой флаг и изобразил плач после гола «Сити». Ранее фанаты «горожан» призывали бразильца «не лить горькие слезы» после выигрыша Родри «Золотого мяча»
Винисиус изобразил плач, празднуя гол в матче с «Сити».
Винисиус реализовал пенальти в 1-м тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0, первый тайм).
Во время празднования вингер «Реала» облокотился на угловой флажок и показывал жесты фанатам хозяев. Кроме того, бразилец изобразил, как кулаками утирает слезы.
Год назад фанаты «горожан» вывесили баннер с Родри и его «Золотым мячом», а также надписью «Хватит лить горькие слезы». В 2024 году испанец опередил Винисиуса в борьбе за награду.
Фото: x.com/realmadrid, кадр из трансляции Premier Sports
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
