Кордоба о 4:0 с ЦСКА: «Шум, который был создан, только замотивировал «Краснодар». Все видит Бог – он ничего не оставляет просто так и дал нам заслуженный реванш»

Кордоба после 4:0 с ЦСКА: созданный шум нас только замотивировал.

Нападающий «Краснодара » Джон Кордоба заявил, что общественный резонанс после первого матча с ЦСКА в FONBET Кубке России дополнительно мотивировал команду.

«Краснодар» разгромил армейцев в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ (4:0) и вышел в финал по сумме двух матчей (первая игра – 1:3).

После первого матча капитан «быков» Эдуард Сперцян заявил, что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма. ЦСКА ответил: «Болельщики по всей лиге негативно относятся к Кордобе не из-за цвета кожи, а из-за некорректного поведения . Жаль, что Сперцян присоединился к тенденции необоснованных обвинений». КДК оштрафовал армейцев на миллион рублей.

– Очень счастлив, счастлив за партнеров по команде. После того шума, который был создан, я очень доволен.

– Что удалось изменить после первого матча?

– Поле, погода и тот настрой, с которым сегодня вышли. В течение недели была проделана большая работа. И тот шум, который был создан, нас только замотивировал. Нам нужно было выиграть именно таким способом. Спасибо журналистам, что нас поддерживали.

Счастлив, хорошо, что получается наслаждаться всем этим. Все видит Бог, он ничего не оставляет просто так, дал нам заслуженный реванш.

– Для тебя ЦСКА – главный соперник в российском футболе?

– Не хочу говорить про ЦСКА.

– Ожидали провокаций от армейцев?

– Да, мы знали, что такое будет происходить. Сфокусировались на том, что хотели победить, сделали это, – сказал Кордоба.