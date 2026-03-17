  Кордоба о 4:0 с ЦСКА: «Шум, который был создан, только замотивировал «Краснодар». Все видит Бог – он ничего не оставляет просто так и дал нам заслуженный реванш»
13

Кордоба о 4:0 с ЦСКА: «Шум, который был создан, только замотивировал «Краснодар». Все видит Бог – он ничего не оставляет просто так и дал нам заслуженный реванш»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что общественный резонанс после первого матча с ЦСКА в FONBET Кубке России дополнительно мотивировал команду.

«Краснодар» разгромил армейцев в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ (4:0) и вышел в финал по сумме двух матчей (первая игра – 1:3).

После первого матча капитан «быков» Эдуард Сперцян заявил, что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма. ЦСКА ответил: «Болельщики по всей лиге негативно относятся к Кордобе не из-за цвета кожи, а из-за некорректного поведения. Жаль, что Сперцян присоединился к тенденции необоснованных обвинений». КДК оштрафовал армейцев на миллион рублей.

– Очень счастлив, счастлив за партнеров по команде. После того шума, который был создан, я очень доволен.

– Что удалось изменить после первого матча?

– Поле, погода и тот настрой, с которым сегодня вышли. В течение недели была проделана большая работа. И тот шум, который был создан, нас только замотивировал. Нам нужно было выиграть именно таким способом. Спасибо журналистам, что нас поддерживали.

Счастлив, хорошо, что получается наслаждаться всем этим. Все видит Бог, он ничего не оставляет просто так, дал нам заслуженный реванш.

– Для тебя ЦСКА – главный соперник в российском футболе?

 – Не хочу говорить про ЦСКА.

– Ожидали провокаций от армейцев?

– Да, мы знали, что такое будет происходить. Сфокусировались на том, что хотели победить, сделали это, – сказал Кордоба.

И что делать с Челестини?7372 голоса
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
13 комментариев
Кордоба сегодня красавчик. Ещё и по гол + пас 100 набрал за Краснодар. Можно сказать легенда Краснодара
Мусаеву не надо было мотивировать команду, с этим прекрасно справился сам ЦСКА и его фанаты!
Кордоба сегодня молодец!
И по футбольному, и по поведению. Как он держал себя в руках.
Кстати фанаты ЦСКА не долго заряжали « тумба юмба»
Кстати фанаты ЦСКА не долго заряжали « тумба юмба»
Повезло им, посмотрели на разгром прямо со стадиона)
Кстати фанаты ЦСКА не долго заряжали « тумба юмба»
А тумба юмба это расизм кстати?
Победа Краснодара абсолютно по игре, но справедливо будет заметить что она пришлась на период когда ЦСКА находится в полной прострации, самый неудачный период за последние сезоны, игры вообще нет от слова "совсем".
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Собака лает а Джон забивает
