Бернарду получил красную, локтем заблокировав удар Винисиуса на линии ворот «Сити». Бразилец реализовал пенальти

Бернарду Силва удален в матче с «Реалом » в Лиге чемпионов .

На 17-й минуте полузащитник «Манчестер Сити » локтем отразил удар Винисиуса Жуниора по воротам. Главный судья Клеман Тюрпен сперва не установил нарушения правил, но после изучения повтора назначил пенальти.

Одиннадцатиметровый успешно реализовал сам Винисиус.

Следует отметить, что после того, как мяч попал в локоть Силве и ушел за пределы поля, судьи зафиксировали офсайд. Однако, согласно полуавтоматической системе определения офсайда, положения вне игры не было.

Изображение: кадры из трансляции