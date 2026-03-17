  • Бернарду получил красную, локтем заблокировав удар Винисиуса на линии ворот «Сити». Бразилец реализовал пенальти
Бернарду Силва получил красную карточку в матче с «Реалом».

Бернарду Силва удален в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов.

На 17-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» локтем отразил удар Винисиуса Жуниора по воротам. Главный судья Клеман Тюрпен сперва не установил нарушения правил, но после изучения повтора назначил пенальти.

Одиннадцатиметровый успешно реализовал сам Винисиус.

Следует отметить, что после того, как мяч попал в локоть Силве и ушел за пределы поля, судьи зафиксировали офсайд. Однако, согласно полуавтоматической системе определения офсайда, положения вне игры не было.

Ну тут чистая КК, Бернарду явно тянулся к мячу рукой, хоть и прижатой
Ответ Valex182
Ну тут чистая КК, Бернарду явно тянулся к мячу рукой, хоть и прижатой
Да она и не особо-то и прижата была
Ответ Valex182
Ну тут чистая КК, Бернарду явно тянулся к мячу рукой, хоть и прижатой
Комментарий удален пользователем
Он же прям дернул этим локтем в сторону мяча. Такой Суарес-2010 на минималках получился
Ответ Артем Гавин
Он же прям дернул этим локтем в сторону мяча. Такой Суарес-2010 на минималках получился
Скорее, Абель Шавьер на Евро 2000
Ответ Артем Гавин
Он же прям дернул этим локтем в сторону мяча. Такой Суарес-2010 на минималках получился
Он же 4 года назад Паненку исполнил на послематчевой серии пенальти - так что это уже 2е помутнение у него именно в матче с Мадридом
Первый тайм подходит к концу а был или нет офсайд у Виниссиуса нам до сих пор не показали…. Художник задерживается видимо в пробке…
Ответ Maxa90
Первый тайм подходит к концу а был или нет офсайд у Виниссиуса нам до сих пор не показали…. Художник задерживается видимо в пробке…
В английской трансляции показали, не было.
Ответ Maxa90
Первый тайм подходит к концу а был или нет офсайд у Виниссиуса нам до сих пор не показали…. Художник задерживается видимо в пробке…
Оо, всю неделю будут теперь плакать. Если б офсайд был, игру рукой изначально бы не рассматривали
Кажется я еще никогда не видел настолько тупейшую игру рукой.
Ответ ОттоДракула
Кажется я еще никогда не видел настолько тупейшую игру рукой.
Да он, видимо, машинально потянулся
Да пен понятно, странно, что оффсайд не показали , в динамике как будто заступ был немного
причем боковой же поднял офсайд? почему не проверили, маразм очередной
Ответ Dzhansug Bukiya
Да пен понятно, странно, что оффсайд не показали , в динамике как будто заступ был немного причем боковой же поднял офсайд? почему не проверили, маразм очередной
В смысле не проверили? Очевидно же, что всё проверили
Ответ Игорь Горочкин
В смысле не проверили? Очевидно же, что всё проверили
чел это бетон оффсайд если прямо линию провести щас кривую
https://pbs.twimg.com/media/HDo_0KOWsAAyJO-?format=jpg&name=medium
другое дело, что нужен стоп кадр с фиксацией от уефа, чтоб быть уверенным, а его нам не дали
Капитан который своею же рукой всё разрушил. Сам потапил свой корабль
Да пенальти и КК 100% при условии, что там не было офсайда
Силва конечно погорячился, слишком уж акцентировано оставлял локоть, хотя мяч не шел в створ, а скорее всего попал бы в штангу.
Бернарду решил вспомнить легендарный трек «Все танцуют локтями» )))
чистая красная
Бернарду похоронил свой клуб)
Материалы по теме
Бернарду о матче с «Реалом» после 0:3: «Ман Сити» будет бороться до конца. Футбол научил нас, что может произойти всякое»
16 марта, 13:37
Матч «Ман Сити» – «Реал» в ЛЧ будет судить Тюрпен, игру «Челси» и «ПСЖ» – Винчич, «Барселоны» и «Ньюкасла» – Летексье
16 марта, 10:11
У Винисиуса 8 (4+4) очков в матчах с «Ман Сити» – больше всего против одного соперника в ЛЧ. Только у Месси больше баллов против «горожан» – 9
вчера, 23:20
Куртуа отыграл 1-й тайм против «Ман Сити» с повреждением. У вратаря «Реала» перегруз приводящей мышцы бедра (COPE)
вчера, 23:06
«Реал» сыграет с «Баварией» или «Аталантой» в 1/4 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Ливерпулем» или «Галатасараем», «Арсенал» – со «Спортингом»
вчера, 23:05
Пеп Гвардиола: «У «Ман Сити» выдающаяся команда. Хотел бы я, чтобы весь матч мы играли 11 на 11. Наверняка снова встретимся с «Реалом» в следующем сезоне»
вчера, 22:59
Артета о 2:0 с «Байером»: «Арсенал» представлял угрозу везде, было 4-5 моментов, когда должны были забивать третий. Полностью заслуженная победа и выход в четвертьфинал»
вчера, 22:56
У клубов АПЛ 1 победа и 6 поражений в 9 матчах 1/8 финала ЛЧ. Две из шести команд уже вылетели
вчера, 22:43
Арбелоа про 2:1 с «Ман Сити»: «Мы довольны. У «Реала» были шансы забить 2-й гол раньше. С кем бы мы ни играли дальше, чтобы стать чемпионами Европы, придется побеждать лучших»
вчера, 22:34
У Сафонова 9 сэйвов в матче с «Челси» в ЛЧ. Российский вратарь провел 13-ю сухую игру за «ПСЖ» за 2 сезона
вчера, 22:33
Росеньор о 0:3 с «ПСЖ»: «Челси» владел мячом на их половине, но Барколя пробил с 25 метров прямо в девятку. У нас было много ударов, но соперник был хладнокровен и не ошибался»
вчера, 22:31
«Реал» 3 раза подряд выбил «Ман Сити» из ЛЧ – в 1/4 финала, в стыковых матчах и в 1/8
вчера, 22:06
«Челси» при Росеньоре дважды проиграл «ПСЖ» с разницей в 3 мяча. При Мареске победили 3:0 в финале клубного ЧМ
вчера, 22:45
Винисиус о победе над «Сити»: «Все знают, что «Реал» меняется, когда приходят большие матчи. Я упустил много моментов, но нам и не понадобилось столько. Мы готовы к «Баварии»
вчера, 22:45
«Челси» впервые пропустил 8 голов в двухматчевом противостоянии, включая внутренние и европейские турниры
вчера, 22:15
У «Сити» 1 победа в 5 последних матчах – сегодня 1:2 с «Реалом» и вылет в 1/8 финала ЛЧ. Дальше – «Арсенал»
вчера, 22:02
Так Сафонов уверенно прибыл на игру с «Челси» – а потом после его выноса забил «ПСЖ»!
вчера, 22:00ВидеоСпортс"
Холанд забил 30+ голов за «Ман Сити» в 4-м сезоне подряд
вчера, 21:52
«Арсенал» победил «Байер» – 2:0. Эзе и Райс забили
вчера, 21:51
Холанд догнал Мюллера по голам в ЛЧ и делит с ним 7-е место – у них по 57. До Мбаппе – 11 мячей
вчера, 21:20
Пономарев про ЦСКА: «Челестини надо увольнять. Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел. Против «Краснодара» сами виноваты в несдержанности, хотя там великие симулянты»
вчера, 21:16
«Реал» заменил Куртуа на Лунина в перерыве матча с «Ман Сити». Гвардиола произвел две замены
вчера, 21:13
