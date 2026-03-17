Бернарду получил красную, локтем заблокировав удар Винисиуса на линии ворот «Сити». Бразилец реализовал пенальти
На 17-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» локтем отразил удар Винисиуса Жуниора по воротам. Главный судья Клеман Тюрпен сперва не установил нарушения правил, но после изучения повтора назначил пенальти.
Одиннадцатиметровый успешно реализовал сам Винисиус.
Следует отметить, что после того, как мяч попал в локоть Силве и ушел за пределы поля, судьи зафиксировали офсайд. Однако, согласно полуавтоматической системе определения офсайда, положения вне игры не было.
Изображение: кадры из трансляции
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
причем боковой же поднял офсайд? почему не проверили, маразм очередной
другое дело, что нужен стоп кадр с фиксацией от уефа, чтоб быть уверенным, а его нам не дали
Бернарду похоронил свой клуб)