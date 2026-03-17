Хвича забил «Челси» после паса Сафонова и ошибки Сарра. У вингера «ПСЖ» 3+1 за 2 игры с лондонцами в 1/8 финала ЛЧ

Хвича забил «Челси» после паса Сафонова.

Хвича Кварацхелия открыл счет на 6-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (2:0, первый тайм, 5:2 – первый матч).

Голевой момент начался с длинного паса голкипера «ПСЖ » Матвея Сафонова на грузинского вингера. Защитник лондонцев Мамаду Сарр оказался первым на мяче, однако не сумел как следует его обработать, мяч отскочил к Кварацхелии, который отправил мяч в сетку.

У Хвичи 3 гола и 1 ассист за два матча с «Челси». Всего у него 7+4 в этой ЛЧ.

