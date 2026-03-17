  • Хвича забил «Челси» после паса Сафонова и ошибки Сарра. У вингера «ПСЖ» 3+1 за 2 игры с лондонцами в 1/8 финала ЛЧ
13

Хвича забил «Челси» после паса Сафонова и ошибки Сарра. У вингера «ПСЖ» 3+1 за 2 игры с лондонцами в 1/8 финала ЛЧ

Хвича Кварацхелия открыл счет на 6-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (2:0, первый тайм, 5:2 – первый матч). 

Голевой момент начался с длинного паса голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на грузинского вингера. Защитник лондонцев Мамаду Сарр оказался первым на мяче, однако не сумел как следует его обработать, мяч отскочил к Кварацхелии, который отправил мяч в сетку. 

У Хвичи 3 гола и 1 ассист за два матча с «Челси». Всего у него 7+4 в этой ЛЧ. 

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Надо еще чтобы Матвей пенальти бил))
РФПЛ рвет ЛЧ....
Ответ NoThanks
РФПЛ рвет ЛЧ....
Ахаха,красава 😂
У Сафонова по гол+пас как у Гарначо с Чалобой на двоих
Это конечно не полировать задом мадридскую лавку, но тоже неплохо)
Ответ Social Warrior
Это конечно не полировать задом мадридскую лавку, но тоже неплохо)
Осуждаю такие комментарии
ПСЖ по прошлогодней методичке идет за 2 ой лч))
Советский Союз 😄 русский пасует грузину
Сафонов на кураже после матча Краснодара играет )
