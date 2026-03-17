Хвича забил «Челси» после паса Сафонова и ошибки Сарра. У вингера «ПСЖ» 3+1 за 2 игры с лондонцами в 1/8 финала ЛЧ
Хвича Кварацхелия открыл счет на 6-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (2:0, первый тайм, 5:2 – первый матч).
Голевой момент начался с длинного паса голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на грузинского вингера. Защитник лондонцев Мамаду Сарр оказался первым на мяче, однако не сумел как следует его обработать, мяч отскочил к Кварацхелии, который отправил мяч в сетку.
У Хвичи 3 гола и 1 ассист за два матча с «Челси». Всего у него 7+4 в этой ЛЧ.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
И что делать с Челестини?6987 голосов
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
13 комментариев
Надо еще чтобы Матвей пенальти бил))
РФПЛ рвет ЛЧ....
Ахаха,красава 😂
У Сафонова по гол+пас как у Гарначо с Чалобой на двоих
Псж в огне
Это конечно не полировать задом мадридскую лавку, но тоже неплохо)
Осуждаю такие комментарии
ПСЖ по прошлогодней методичке идет за 2 ой лч))
Советский Союз 😄 русский пасует грузину
Школа рубина
Наши слоны!
Сафонов на кураже после матча Краснодара играет )
