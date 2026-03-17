«Спортинг» вышел в четвертьфинал ЛЧ или КЕЧ впервые с 1983 года

«Спортинг» впервые в этом веке вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Команда Руя Боржеша разгромила «Буде-Глимт» (5:0) в ответном матче 1/8 финала и пробилась в восьмерку лучших.

В последний раз «Спортинг» доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов в сезоне-1982/83.

Следующий соперник лиссабонцев – «Арсенал» либо «Байер».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Как говорится - Вот и сказочке конец 🤷

В любом случае Буде Глимт прыгнул выше своих возможностей , и влюбил в себя тысячу болельщиков футбола ♥️
Надоедают одни топы на высоких стадиях. Буду верить, что Спортинг подальше 1/4 сможет залезть. Жаль, что не Буде, но увы.
Команды выскочки, которые доходят до 1/2, такие как в прошлые сезны Лион, Вильярреал и т.д добавляют интереса к просмотру Лиги Чемпионов, турниру, где есть 10-15 команд и все остальные.
Будё допустили ошибку соперников, которых сам выносил и настолько недооценил португальцев после 3:0 или португальцы настолько запотели, что вынесли вперёд ногами?
В любом случае, после общего этапа (а точнее начиная с последнего тура) эта ЛЧ прям очень весёлая )
всегда казалось, что спортинг хоть раз в 21 веке выходил подальше 1.8
Очень жаль Буде Глимт( провалили ответку
Португальские клубы всегда держат уровень, несмотря на смену тренеров и продажи лидеров.
Эх, если бы они могли сохранить своих звезд на пару сезонов и пошуметь в лч
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» победил «Ман Сити», «Челси» пропустил 3 гола от «ПСЖ», «Арсенал» обыграл «Байер», «Буде-Глимт» разгромлен «Спортингом»
вчера, 21:53
Хайкин установил рекорд по числу сэйвов в сезоне ЛЧ – 68. Российский вратарь «Буде-Глимт» обошел Куртуа, у которого было 59 спасений в сезоне-2021/22
вчера, 20:36
«Спортинг» разгромил «Буде-Глимт» (5:0) и вышел в 1/4 финала после 0:3 в первой игре. У Суареса 1+1, у Тринкау 0+2, Инасиу, Гонсалвеш, Араухо, Нел забили
вчера, 20:22
Куртуа отыграл 1-й тайм против «Ман Сити» с повреждением. У вратаря «Реала» перегруз приводящей мышцы бедра (COPE)
вчера, 23:06
«Реал» сыграет с «Баварией» или «Аталантой» в 1/4 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Ливерпулем» или «Галатасараем», «Арсенал» – со «Спортингом»
вчера, 23:05
Пеп Гвардиола: «У «Ман Сити» выдающаяся команда. Хотел бы я, чтобы весь матч мы играли 11 на 11. Наверняка снова встретимся с «Реалом» в следующем сезоне»
вчера, 22:59
Артета о 2:0 с «Байером»: «Арсенал» представлял угрозу везде, было 4-5 моментов, когда должны были забивать третий. Полностью заслуженная победа и выход в четвертьфинал»
вчера, 22:56
У клубов АПЛ 1 победа и 6 поражений в 9 матчах 1/8 финала ЛЧ. Две из шести команд уже вылетели
вчера, 22:43
Арбелоа про 2:1 с «Ман Сити»: «Мы довольны. У «Реала» были шансы забить 2-й гол раньше. С кем бы мы ни играли дальше, чтобы стать чемпионами Европы, придется побеждать лучших»
вчера, 22:34
У Сафонова 9 сэйвов в матче с «Челси» в ЛЧ. Российский вратарь провел 13-ю сухую игру за «ПСЖ» за 2 сезона
вчера, 22:33
Росеньор о 0:3 с «ПСЖ»: «Челси» владел мячом на их половине, но Барколя пробил с 25 метров прямо в девятку. У нас было много ударов, но соперник был хладнокровен и не ошибался»
вчера, 22:31
«Реал» 3 раза подряд выбил «Ман Сити» из ЛЧ – в 1/4 финала, в стыковых матчах и в 1/8
вчера, 22:06
У Винисиуса 8 (4+4) очков в матчах с «Ман Сити» – больше всего против одного соперника в ЛЧ. Только у Месси больше баллов против «горожан» – 9
46 минут назад
«Челси» при Росеньоре дважды проиграл «ПСЖ» с разницей в 3 мяча. При Мареске победили 3:0 в финале клубного ЧМ
вчера, 22:45
Винисиус о победе над «Сити»: «Все знают, что «Реал» меняется, когда приходят большие матчи. Я упустил много моментов, но нам и не понадобилось столько. Мы готовы к «Баварии»
вчера, 22:45
«Челси» впервые пропустил 8 голов в двухматчевом противостоянии, включая внутренние и европейские турниры
вчера, 22:15
У «Сити» 1 победа в 5 последних матчах – сегодня 1:2 с «Реалом» и вылет в 1/8 финала ЛЧ. Дальше – «Арсенал»
вчера, 22:02
Так Сафонов уверенно прибыл на игру с «Челси» – а потом после его выноса забил «ПСЖ»!
вчера, 22:00
Холанд забил 30+ голов за «Ман Сити» в 4-м сезоне подряд
вчера, 21:52
«Арсенал» победил «Байер» – 2:0. Эзе и Райс забили
вчера, 21:51
Холанд догнал Мюллера по голам в ЛЧ и делит с ним 7-е место – у них по 57. До Мбаппе – 11 мячей
вчера, 21:20
Пономарев про ЦСКА: «Челестини надо увольнять. Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел. Против «Краснодара» сами виноваты в несдержанности, хотя там великие симулянты»
вчера, 21:16
