«Спортинг» вышел в четвертьфинал ЛЧ или КЕЧ впервые с 1983 года
«Спортинг» впервые в этом веке вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Команда Руя Боржеша разгромила «Буде-Глимт» (5:0) в ответном матче 1/8 финала и пробилась в восьмерку лучших.
В последний раз «Спортинг» доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов в сезоне-1982/83.
Следующий соперник лиссабонцев – «Арсенал» либо «Байер».
И что делать с Челестини?7531 голос
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В любом случае Буде Глимт прыгнул выше своих возможностей , и влюбил в себя тысячу болельщиков футбола ♥️
Команды выскочки, которые доходят до 1/2, такие как в прошлые сезны Лион, Вильярреал и т.д добавляют интереса к просмотру Лиги Чемпионов, турниру, где есть 10-15 команд и все остальные.
В любом случае, после общего этапа (а точнее начиная с последнего тура) эта ЛЧ прям очень весёлая )
Эх, если бы они могли сохранить своих звезд на пару сезонов и пошуметь в лч