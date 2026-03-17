«Буде-Глимт» Хайкина вылетел в 1/8 финала в дебютном сезоне в ЛЧ. Рекорд Норвегии – выход «Русенборга» в 1/4 финала в 1997-м

«Буде-Глимт» завершил выступление в своем дебютном розыгрыше Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Норвежская команда, в составе которой выступает российский вратарь Никита Хайкин, проиграла «Спортингу» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ со счетом 0:5 (основное время – 0:3) и вылетела по сумме двух встреч.

Ранее «Буде-Глимт» выиграл 5 матчей Лиги чемпионов подряд с общим счетом 13:4 – разгромил «Спортинг» в первой игре 1/8 финала (3:0), дважды обыграл «Интер» (2:1, 3:1), а также победил «Атлетико» (2:1) и «Манчестер Сити» (3:1). Также на основной стадии турнира у команды Кьетиля Кнутсена 3 ничьих и 3 поражения.

Лучшей результат в Лиге чемпионов среди норвежских клубов показал «Русенборг» в сезоне-1996/97 – тогда команда дошла до 1/4 финала, где уступила «Ювентусу» (1:1, 0:2).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Спасибо за сказку! Очень приятное впечатление оставила команда!
Всё равно, молодчики! Приятно когда в ЛЧ есть такие яркие вспышки 💥. Клуб с севера, а подарил столько жары
По делу вылетели, жалко лишь вратаря
Ну рекорд лишь в названии. Так то Буде вышел из огромного группового этапа. Потом прошел стадию плей-офф. И вот вылетел. А тогда по с 1/4.🤷🏻
А в России полуфинал Спартака так и останется похоже навсегда высочайшим достижением
Рекомендуем
Главные новости
Куртуа отыграл 1-й тайм против «Ман Сити» с повреждением. У вратаря «Реала» перегруз приводящей мышцы бедра (COPE)
28 минут назад
«Реал» сыграет с «Баварией» или «Аталантой» в 1/4 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Ливерпулем» или «Галатасараем», «Арсенал» – со «Спортингом»
29 минут назад
Пеп Гвардиола: «У «Ман Сити» выдающаяся команда, выдающаяся. Хотел бы я, чтобы весь матч мы играли 11 на 11. Наверняка снова встретимся с «Реалом» в следующем сезоне»
35 минут назад
Артета о 2:0 с «Байером»: «Арсенал» представлял угрозу везде, было 4-5 моментов, когда должны были забивать третий. Полностью заслуженная победа и выход в четвертьфинал»
38 минут назад
У клубов АПЛ 1 победа и 6 поражений в 9 матчах 1/8 финала ЛЧ. Две из шести команд уже вылетели
51 минуту назад
Арбелоа про 2:1 с «Ман Сити»: «Мы довольны. У «Реала» были шансы забить 2-й гол раньше. С кем бы мы ни играли дальше, чтобы стать чемпионами Европы, придется побеждать лучших»
сегодня, 22:34
У Сафонова 9 сэйвов в матче с «Челси» в ЛЧ. Российский вратарь провел 13-ю сухую игру за «ПСЖ» за 2 сезона
сегодня, 22:33
Росеньор о 0:3 с «ПСЖ»: «Челси» владел мячом на их половине, но Барколя пробил с 25 метров прямо в девятку. У нас было много ударов, но соперник был хладнокровен и не ошибался»
сегодня, 22:31
«Реал» 3 раза подряд выбил «Ман Сити» из ЛЧ – в 1/4 финала, в стыковых матчах и в 1/8
сегодня, 22:06
Кто дороже – Палмер или Хвича? «Тоттенхэм» или «Атлетико»? Говорим о деньгах в ЛЧ
сегодня, 22:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
У Винисиуса 8 (4+4) очков в матчах с «Ман Сити» – больше всего против одного соперника в ЛЧ. Только у Месси больше баллов против «горожан» – 9
14 минут назад
«Челси» при Росеньоре дважды проиграл «ПСЖ» с разницей в 3 мяча. При Мареске победили 3:0 в финале клубного ЧМ
49 минут назад
Винисиус о победе над «Сити»: «Все знают, что «Реал» меняется, когда приходят большие матчи. Я упустил много моментов, но нам и не понадобилось столько. Мы готовы к «Баварии»
49 минут назад
«Челси» впервые пропустил 8 голов в двухматчевом противостоянии, включая внутренние и европейские турниры
сегодня, 22:15
У «Сити» 1 победа в 5 последних матчах – сегодня 1:2 с «Реалом» и вылет в 1/8 финала ЛЧ. Дальше – «Арсенал»
сегодня, 22:02
Так Сафонов уверенно прибыл на игру с «Челси» – а потом после его выноса забил «ПСЖ»!
сегодня, 22:00ВидеоСпортс"
Холанд забил 30+ голов за «Ман Сити» в 4-м сезоне подряд
сегодня, 21:52
«Арсенал» победил «Байер» – 2:0. Эзе и Райс забили
сегодня, 21:51
Холанд догнал Мюллера по голам в ЛЧ и делит с ним 7-е место – у них по 57. До Мбаппе – 11 мячей
сегодня, 21:20
Пономарев про ЦСКА: «Челестини надо увольнять. Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел. Против «Краснодара» сами виноваты в несдержанности, хотя там великие симулянты»
сегодня, 21:16
Рекомендуем