«Буде-Глимт» Хайкина вылетел в 1/8 финала в дебютном сезоне в ЛЧ. Рекорд Норвегии – выход «Русенборга» в 1/4 финала в 1997-м

«Буде-Глимт» вылетел в 1/8 финала в дебютном сезоне в ЛЧ.

Норвежская команда, в составе которой выступает российский вратарь Никита Хайкин , проиграла «Спортингу » в ответном матче 1/8 финала ЛЧ со счетом 0:5 (основное время – 0:3) и вылетела по сумме двух встреч.

Ранее «Буде-Глимт» выиграл 5 матчей Лиги чемпионов подряд с общим счетом 13:4 – разгромил «Спортинг» в первой игре 1/8 финала (3:0), дважды обыграл «Интер» (2:1, 3:1), а также победил «Атлетико» (2:1) и «Манчестер Сити» (3:1). Также на основной стадии турнира у команды Кьетиля Кнутсена 3 ничьих и 3 поражения.

Лучшей результат в Лиге чемпионов среди норвежских клубов показал «Русенборг » в сезоне-1996/97 – тогда команда дошла до 1/4 финала, где уступила «Ювентусу» (1:1, 0:2).