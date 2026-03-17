0:4 от «Краснодара» – крупнейшее поражение ЦСКА с 2020 года. Тогда тоже было 0:4 – от «Зенита»

ЦСКА потерпел крупнейшее поражение с 2020 года.

ЦСКА уступил «Краснодару » со счетом 0:4 в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (3:1 – первый матч).

Это самое крупное поражение армейцев с июня 2020 года, когда проиграли «Зениту» (0:4) в РПЛ.