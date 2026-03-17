Стоимость принадлежащих «Челси» игроков – 1,73 млрд евро. «Ман Сити» – на 2-м месте, «Барселона» – на 4-м, «Ливерпуль» – на 7-м, «Тоттенхэм» – на 9-м (CIES)
Международный центр спортивных исследований определил команды с самой высокой рыночной стоимостью состава.
Совокупная стоимость футболистов, принадлежащих «Челси», превышает 1,7 млрд евро. Отметку в полтора миллиарда преодолели только три команды.
В топ-20 входят:
1. «Челси» – 1,732 млрд евро.
2. «Манчестер Сити» – 1,608 млрд.
3. «Реал» – 1,541 млрд.
4. «Барселона» – 1,389 млрд.
5. «Арсенал» – 1,348 млрд.
6. «ПСЖ» – 1,346 млрд.
7. «Ливерпуль» – 1,046 млрд.
8. «Бавария» – 1 млрд.
9. «Тоттенхэм» – 897 млн.
10. «Манчестер Юнайтед» – 829 млн.
11. «Интер» – 820 млн.
12. «Ньюкасл» – 789 млн.
13. «Атлетико» – 786 млн.
14. «Ювентус» – 780 млн.
15. «Брайтон» – 778 млн.
16. «Астон Вилла» – 757 млн.
17. «Милан» – 666 млн.
18. «Байер» – 652 млн.
19. «Лейпциг» – 645 млн.
20. «Брентфорд» – 643 млн.