  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
21

Стоимость принадлежащих «Челси» игроков – 1,73 млрд евро. «Ман Сити» – на 2-м месте, «Барселона» – на 4-м, «Ливерпуль» – на 7-м, «Тоттенхэм» – на 9-м (CIES)

У «Челси» самый дорогой состав в мире.

Международный центр спортивных исследований определил команды с самой высокой рыночной стоимостью состава.

Совокупная стоимость футболистов, принадлежащих «Челси», превышает 1,7 млрд евро. Отметку в полтора миллиарда преодолели только три команды.

В топ-20 входят:

1. «Челси» – 1,732 млрд евро.

2. «Манчестер Сити» – 1,608 млрд.

3. «Реал» – 1,541 млрд.

4. «Барселона» – 1,389 млрд.

5. «Арсенал» – 1,348 млрд.

6. «ПСЖ» – 1,346 млрд.

7. «Ливерпуль» – 1,046 млрд.

8. «Бавария» – 1 млрд.

9. «Тоттенхэм» – 897 млн.

10. «Манчестер Юнайтед» – 829 млн.

11. «Интер» – 820 млн.

12. «Ньюкасл» – 789 млн.

13. «Атлетико» – 786 млн.

14. «Ювентус» – 780 млн.

15. «Брайтон» – 778 млн.

16. «Астон Вилла» – 757 млн.

17. «Милан» – 666 млн.

18. «Байер» – 652 млн.

19. «Лейпциг» – 645 млн.

20. «Брентфорд» – 643 млн.

И что делать с Челестини?7776 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт CIES
CIES
logoМанчестер Юнайтед
logoМанчестер Сити
logoАрсенал
logoБрайтон
logoБавария
logoЛиверпуль
logoЮвентус
logoРБ Лейпциг
logoЛа Лига
logoМилан
logoБарселона
logoбундеслига Германия
logoАстон Вилла
logoБрентфорд
logoБайер
рейтинги
logoлига 1 Франция
logoНьюкасл
logoТоттенхэм
logoПСЖ
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЧелси
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
без мудрика и гарначи МанСити бы их обошёл) Два топаря делают всю разницу)
Челси количеством берут?
Ответ Vatikan
Челси количеством берут?
👏 да , 42 игрока по 45 миллионов
Где там столько наскреблось на всём этом хламидиозе?
Ответ ОттоДракула
Где там столько наскреблось на всём этом хламидиозе?
барклайс банк,и попробуй им что то предъявить что какая то макумба стоит 80 млн а он сыграл пять игр,....мафия они свой чемпионат ташят как будто он бесконечно лучший....
Ответ Дмитрий Шмелев
барклайс банк,и попробуй им что то предъявить что какая то макумба стоит 80 млн а он сыграл пять игр,....мафия они свой чемпионат ташят как будто он бесконечно лучший....
Вообще ничего не понятно, что в виду имеешь. Запятые то можно поставить или точки хоть. Если посыл в том, что АПЛ не лучший чемпионат, то какой тогда лучший?
Тоттенхэм ))
Новые владельцы сделали из Челси позорище
У Челси дикая переплата за черных ноунеймов.
вовремя новость подоспела. там на поле против псж кое-какая часть активов челси выглядит очень неактивно, я бы даже сказал пассивно
Оштрафовать Абрамовича на 4 яхты
У Челси просто угольное месторождение в цену вошло
Ну хоть этим себя будут утешать руководство Челси
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси – лучший в мире по числу результативных действий в чемпионатах за последний год. Лионель лидирует и по индексу с учетом коэффициента уровня лиги, Мбаппе и Кейн – в топ-5
4 марта, 09:25
«Аль-Наср» с 41-летним Роналду – в десятке самых прессингующих команд, «Спартак» – 21-й, «Балтика» – 60-я. В топ-лигах в первой тройке – «Комо», «ПСЖ» и «Бавария» (CIES)
3 марта, 17:28
Батраков и Кисляк – в десятке самых дорогих хавбеков не из топ-5 лиг по версии CIES. Игрок «Локо» стоит 35,5 млн евро, футболист ЦСКА – 34,8 млн
27 февраля, 17:39
Рекомендуем
Главные новости
У Винисиуса 8 (4+4) очков в матчах с «Ман Сити» – больше всего против одного соперника в ЛЧ. Только у Месси больше баллов против «горожан» – 9
вчера, 23:20
Куртуа отыграл 1-й тайм против «Ман Сити» с повреждением. У вратаря «Реала» перегруз приводящей мышцы бедра (COPE)
вчера, 23:06
«Реал» сыграет с «Баварией» или «Аталантой» в 1/4 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Ливерпулем» или «Галатасараем», «Арсенал» – со «Спортингом»
вчера, 23:05
Пеп Гвардиола: «У «Ман Сити» выдающаяся команда. Хотел бы я, чтобы весь матч мы играли 11 на 11. Наверняка снова встретимся с «Реалом» в следующем сезоне»
вчера, 22:59
Артета о 2:0 с «Байером»: «Арсенал» представлял угрозу везде, было 4-5 моментов, когда должны были забивать третий. Полностью заслуженная победа и выход в четвертьфинал»
вчера, 22:56
У клубов АПЛ 1 победа и 6 поражений в 9 матчах 1/8 финала ЛЧ. Две из шести команд уже вылетели
вчера, 22:43
Арбелоа про 2:1 с «Ман Сити»: «Мы довольны. У «Реала» были шансы забить 2-й гол раньше. С кем бы мы ни играли дальше, чтобы стать чемпионами Европы, придется побеждать лучших»
вчера, 22:34
У Сафонова 9 сэйвов в матче с «Челси» в ЛЧ. Российский вратарь провел 13-ю сухую игру за «ПСЖ» за 2 сезона
вчера, 22:33
Росеньор о 0:3 с «ПСЖ»: «Челси» владел мячом на их половине, но Барколя пробил с 25 метров прямо в девятку. У нас было много ударов, но соперник был хладнокровен и не ошибался»
вчера, 22:31
«Реал» 3 раза подряд выбил «Ман Сити» из ЛЧ – в 1/4 финала, в стыковых матчах и в 1/8
вчера, 22:06
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» при Росеньоре дважды проиграл «ПСЖ» с разницей в 3 мяча. При Мареске победили 3:0 в финале клубного ЧМ
вчера, 22:45
Винисиус о победе над «Сити»: «Все знают, что «Реал» меняется, когда приходят большие матчи. Я упустил много моментов, но нам и не понадобилось столько. Мы готовы к «Баварии»
вчера, 22:45
«Челси» впервые пропустил 8 голов в двухматчевом противостоянии, включая внутренние и европейские турниры
вчера, 22:15
У «Сити» 1 победа в 5 последних матчах – сегодня 1:2 с «Реалом» и вылет в 1/8 финала ЛЧ. Дальше – «Арсенал»
вчера, 22:02
Так Сафонов уверенно прибыл на игру с «Челси» – а потом после его выноса забил «ПСЖ»!
вчера, 22:00ВидеоСпортс"
Холанд забил 30+ голов за «Ман Сити» в 4-м сезоне подряд
вчера, 21:52
«Арсенал» победил «Байер» – 2:0. Эзе и Райс забили
вчера, 21:51
Холанд догнал Мюллера по голам в ЛЧ и делит с ним 7-е место – у них по 57. До Мбаппе – 11 мячей
вчера, 21:20
Пономарев про ЦСКА: «Челестини надо увольнять. Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел. Против «Краснодара» сами виноваты в несдержанности, хотя там великие симулянты»
вчера, 21:16
«Реал» заменил Куртуа на Лунина в перерыве матча с «Ман Сити». Гвардиола произвел две замены
вчера, 21:13
Рекомендуем