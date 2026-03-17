  • Мусаев о 4:0: «Обращали внимание на заявления ЦСКА и их игроков, когда готовились. Постарались ответить на поле, забивая голы, а не получая карточки»
17

Мусаев о 4:0: «Обращали внимание на заявления ЦСКА и их игроков, когда готовились. Постарались ответить на поле, забивая голы, а не получая карточки»

Мусаев о 4:0: на заявления ЦСКА ответили на поле.

Мурад Мусаев заявил, что «Краснодар» ответил игрой на заявления ЦСКА.

«Краснодар» разгромил ЦСКА со счетом 4:0 в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России и вышел в финал по сумме двух встреч. По ходу матча арбитр Инал Танашев удалил двух футболистов армейцев – Матеуса Рейса и Мойзеса Барбозу.

После первого матча (1:3) капитан «быков» Эдуард Сперцян заявил, что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма. ЦСКА ответил: «Болельщики по всей лиге негативно относятся к Кордобе не из-за цвета кожи, а из-за некорректного поведения. Жаль, что Сперцян присоединился к тенденции необоснованных обвинений».

В минувшую пятницу КДК РФС оштрафовал ЦСКА на миллион рублей.

– Когда готовились к ЦСКА, обращали внимание на заявление клуба и заявление их игроков, которые нам не понравились. Постарались ответить на поле, не получая карточки, а забивая голы.

– Оцените второй гол в исполнении своей команды.

– Было бы очень обидно, если бы отменили. Это суперкомбинация. Спасибо судьям, хорошо разобрались. Этот гол войдет в топ‑3 голов «Краснодара» при мне, – сказал Мусаев.

И что делать с Челестини?
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Показательный момент был, когда игрок ЦСКА явно провоцировал Джона, а он просто стоял и смотрел на него, я прям удивился
Ответ Паша Пашков
Показательный момент был, когда игрок ЦСКА явно провоцировал Джона, а он просто стоял и смотрел на него, я прям удивился
Не обращай внимания, у них в «1984» все стабильно
Брейдо мотивировал мощно. Большой профессионал.
Краснодару надо Брейдо премку выписать))) этот сделал для победы Краснодара не меньше чем игроки и тренерский штаб в данном случае
ЦСКА первых минут время тянули, наверное боялись 6 получить
С заслуженной победой.
издевается, как может
