Мусаев о 4:0: «Обращали внимание на заявления ЦСКА и их игроков, когда готовились. Постарались ответить на поле, забивая голы, а не получая карточки»

Мусаев о 4:0: на заявления ЦСКА ответили на поле.

«Краснодар» разгромил ЦСКА со счетом 4:0 в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России и вышел в финал по сумме двух встреч. По ходу матча арбитр Инал Танашев удалил двух футболистов армейцев – Матеуса Рейса и Мойзеса Барбозу.

После первого матча (1:3) капитан «быков» Эдуард Сперцян заявил , что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма. ЦСКА ответил: «Болельщики по всей лиге негативно относятся к Кордобе не из-за цвета кожи, а из-за некорректного поведения . Жаль, что Сперцян присоединился к тенденции необоснованных обвинений».

В минувшую пятницу КДК РФС оштрафовал ЦСКА на миллион рублей.

– Когда готовились к ЦСКА, обращали внимание на заявление клуба и заявление их игроков, которые нам не понравились. Постарались ответить на поле, не получая карточки, а забивая голы.

– Оцените второй гол в исполнении своей команды.

– Было бы очень обидно, если бы отменили. Это суперкомбинация. Спасибо судьям, хорошо разобрались. Этот гол войдет в топ‑3 голов «Краснодара» при мне, – сказал Мусаев.