  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
18

Сперцян об удалении Рейса за удар в грудь Пальцеву: «Человек там раза три ударил. Не хочу комментировать поведение других игроков. Зачем провоцируете?»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после победы над ЦСКА в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Краснодар» одержал домашнюю победу со счетом 4:0 и вышел в финал Пути РПЛ по сумме двух матчей (первая игра – 1:3). В конце 1-го тайма арбитр Инал Танашев удалил с поля защитника армейцев Матеуса Рейса за удар плечом в грудь Валентину Пальцеву, во 2-м тайме две желтых карточки получил Мойзес Барбоза.

– Нужно было сохранять веру, это все банальные вещи, дисциплина. Это все, что было.

– Второй гол один из лучших в сезоне?

– Красивая комбинация. Думаю, да, красивый. Хорошо, что не офсайд.

– «Краснодар» против ЦСКА – главный матч в российском футболе?

– Благодаря вам – да.

– Что можете сказать про удаления?

– Смотрел этот эпизод [с удалением Рейса] на экране, там человек три раза ударил. Нужно смотреть на это, сохранять дисциплину. ЦСКА выигрывал в счете, хотел сохранить преимущество, время играло на них.

– Мойзес – один из самых грязных футболистов?

– Зачем вы провоцируете? Никогда не говорил про других футболистов, не хочу комментировать их поведение, – сказал Сперцян.

0:4 – ЦСКА улетел в Краснодаре! Провалище с двумя красными

И что делать с Челестини?7387 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoFONBET Кубок России
logoКраснодар
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoЭдуард Сперцян
logoМатеус Рейс
logoВалентин Пальцев
logoМойзес Барбоза
logoМатч ТВ
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Адекватно приложил журналюгу провокатора. Хотя то что Мойзес грязный это факт.
Что за одаренный журналюх вопросы задавал?
Как будто Рейс виноват, что Пальцев не упал с первой попытки. Рейс упорный оказался, его бы упрямство да в мирное русло)
а он крепкий парень или из папье-маше?)))
Мойзеса и Рейса крупно оштрафовать.
Нет, Краснодар победил заслуженно.

Но зачем Эдик что-то лицемерит со своими словами «Никогда не говорил про других футболистов, не хочу комментировать их поведение» ?
https://ria.ru/20250831/moyzes--2038711856.html?ysclid=mmv19v30d6430509262 - наверное, это говорил не он )
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Куртуа отыграл 1-й тайм против «Ман Сити» с повреждением. У вратаря «Реала» перегруз приводящей мышцы бедра (COPE)
34 минуты назад
«Реал» сыграет с «Баварией» или «Аталантой» в 1/4 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Ливерпулем» или «Галатасараем», «Арсенал» – со «Спортингом»
35 минут назад
Пеп Гвардиола: «У «Ман Сити» выдающаяся команда, выдающаяся. Хотел бы я, чтобы весь матч мы играли 11 на 11. Наверняка снова встретимся с «Реалом» в следующем сезоне»
41 минуту назад
Артета о 2:0 с «Байером»: «Арсенал» представлял угрозу везде, было 4-5 моментов, когда должны были забивать третий. Полностью заслуженная победа и выход в четвертьфинал»
44 минуты назад
У клубов АПЛ 1 победа и 6 поражений в 9 матчах 1/8 финала ЛЧ. Две из шести команд уже вылетели
57 минут назад
Арбелоа про 2:1 с «Ман Сити»: «Мы довольны. У «Реала» были шансы забить 2-й гол раньше. С кем бы мы ни играли дальше, чтобы стать чемпионами Европы, придется побеждать лучших»
сегодня, 22:34
У Сафонова 9 сэйвов в матче с «Челси» в ЛЧ. Российский вратарь провел 13-ю сухую игру за «ПСЖ» за 2 сезона
сегодня, 22:33
Росеньор о 0:3 с «ПСЖ»: «Челси» владел мячом на их половине, но Барколя пробил с 25 метров прямо в девятку. У нас было много ударов, но соперник был хладнокровен и не ошибался»
сегодня, 22:31
«Реал» 3 раза подряд выбил «Ман Сити» из ЛЧ – в 1/4 финала, в стыковых матчах и в 1/8
сегодня, 22:06
Кто дороже – Палмер или Хвича? «Тоттенхэм» или «Атлетико»? Говорим о деньгах в ЛЧ
сегодня, 22:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
У Винисиуса 8 (4+4) очков в матчах с «Ман Сити» – больше всего против одного соперника в ЛЧ. Только у Месси больше баллов против «горожан» – 9
20 минут назад
«Челси» при Росеньоре дважды проиграл «ПСЖ» с разницей в 3 мяча. При Мареске победили 3:0 в финале клубного ЧМ
55 минут назад
Винисиус о победе над «Сити»: «Все знают, что «Реал» меняется, когда приходят большие матчи. Я упустил много моментов, но нам и не понадобилось столько. Мы готовы к «Баварии»
55 минут назад
«Челси» впервые пропустил 8 голов в двухматчевом противостоянии, включая внутренние и европейские турниры
сегодня, 22:15
У «Сити» 1 победа в 5 последних матчах – сегодня 1:2 с «Реалом» и вылет в 1/8 финала ЛЧ. Дальше – «Арсенал»
сегодня, 22:02
Так Сафонов уверенно прибыл на игру с «Челси» – а потом после его выноса забил «ПСЖ»!
сегодня, 22:00ВидеоСпортс"
Холанд забил 30+ голов за «Ман Сити» в 4-м сезоне подряд
сегодня, 21:52
«Арсенал» победил «Байер» – 2:0. Эзе и Райс забили
сегодня, 21:51
Холанд догнал Мюллера по голам в ЛЧ и делит с ним 7-е место – у них по 57. До Мбаппе – 11 мячей
сегодня, 21:20
Пономарев про ЦСКА: «Челестини надо увольнять. Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел. Против «Краснодара» сами виноваты в несдержанности, хотя там великие симулянты»
сегодня, 21:16
Рекомендуем