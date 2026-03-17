Сперцян об удалении Рейса за удар в грудь Пальцеву: «Человек там раза три ударил. Не хочу комментировать поведение других игроков. Зачем провоцируете?»

Сперцян об удалении Рейса за удар в грудь Пальцеву: человек раза три ударил.

Капитан «Краснодара » Эдуард Сперцян высказался после победы над ЦСКА в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Краснодар» одержал домашнюю победу со счетом 4:0 и вышел в финал Пути РПЛ по сумме двух матчей (первая игра – 1:3). В конце 1-го тайма арбитр Инал Танашев удалил с поля защитника армейцев Матеуса Рейса за удар плечом в грудь Валентину Пальцеву , во 2-м тайме две желтых карточки получил Мойзес Барбоза .

– Нужно было сохранять веру, это все банальные вещи, дисциплина. Это все, что было.

– Второй гол один из лучших в сезоне?

– Красивая комбинация. Думаю, да, красивый. Хорошо, что не офсайд.

– «Краснодар» против ЦСКА – главный матч в российском футболе?

– Благодаря вам – да.

– Что можете сказать про удаления?

– Смотрел этот эпизод [с удалением Рейса] на экране, там человек три раза ударил. Нужно смотреть на это, сохранять дисциплину. ЦСКА выигрывал в счете, хотел сохранить преимущество, время играло на них.

– Мойзес – один из самых грязных футболистов?

– Зачем вы провоцируете? Никогда не говорил про других футболистов, не хочу комментировать их поведение, – сказал Сперцян.

