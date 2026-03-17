Сперцян об удалении Рейса за удар в грудь Пальцеву: «Человек там раза три ударил. Не хочу комментировать поведение других игроков. Зачем провоцируете?»
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после победы над ЦСКА в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Краснодар» одержал домашнюю победу со счетом 4:0 и вышел в финал Пути РПЛ по сумме двух матчей (первая игра – 1:3). В конце 1-го тайма арбитр Инал Танашев удалил с поля защитника армейцев Матеуса Рейса за удар плечом в грудь Валентину Пальцеву, во 2-м тайме две желтых карточки получил Мойзес Барбоза.
– Нужно было сохранять веру, это все банальные вещи, дисциплина. Это все, что было.
– Второй гол один из лучших в сезоне?
– Красивая комбинация. Думаю, да, красивый. Хорошо, что не офсайд.
– «Краснодар» против ЦСКА – главный матч в российском футболе?
– Благодаря вам – да.
– Что можете сказать про удаления?
– Смотрел этот эпизод [с удалением Рейса] на экране, там человек три раза ударил. Нужно смотреть на это, сохранять дисциплину. ЦСКА выигрывал в счете, хотел сохранить преимущество, время играло на них.
– Мойзес – один из самых грязных футболистов?
– Зачем вы провоцируете? Никогда не говорил про других футболистов, не хочу комментировать их поведение, – сказал Сперцян.
Но зачем Эдик что-то лицемерит со своими словами «Никогда не говорил про других футболистов, не хочу комментировать их поведение» ?
https://ria.ru/20250831/moyzes--2038711856.html?ysclid=mmv19v30d6430509262 - наверное, это говорил не он )