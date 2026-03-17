  • Челестини про 0:4 с «Краснодаром»: «ЦСКА после 2-го удаления могло спасти только чудо. Сейчас мы страдаем, мучаемся. У меня нет сомнений, что команда все перевернет»
39

Фабио Челестини подвел итоги игры с «Краснодаром» (0:4) в FONBET Кубке России.

«Мы играли против очень хорошей команды. Очевидно, что в матчах, где надо доставлять проблемы «Краснодару», надо навязывать им свою игру. Нам усложнили игру красные карточки. Мы прекрасно понимали, что в меньшинстве будет сложно. Нам нужно было держаться. После второго удаления нас могло спасти только чудо. Надо это понимать, принимать и работать.

У меня нет ни малейших сомнений, что команда все перевернет. Сейчас мы страдаем, мучаемся», – сказал главный тренер ЦСКА.

И что делать с Челестини?6669 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как говорил Дамблдор из Гарри Поттера "Счастье можно найти даже в самые темные времена, если не забывать обращаться к свету". ЦСКА это больше чем просто команда, тренерский штаб, менеджмент, ЦСКА - это семья. Мы, болельщики команды всегда с Вами.
Ответ Forest993
Вот прям поддержу. Клуб всякое пережил, печально, что сегодня нам преподнесли урок футбола, но так бывает. Скажем спасибо сопернику, который указал нам на наше нынешнее место и попытаемся снова стать лучше всех. Очень темный день для меня потому что команда то хорошая, многие может и мне она очень нравится и я в нее верю.
Ответ Forest993
Вы Общество любителей лыжного спорта👍
Надеюсь, это по-прежнему выбранная тактика общения с прессой - свойская и адекватная, которая и раньше заходила болельщикам. Но я очень сильно хочу, чтобы все латиносы получили по полной от тренерского штаба. Так играть нельзя
С дисциплиной определенно нужно что-то делать.Какой-то психоз и глупейшие удаления.
Ответ Фут.Боль
С дисциплиной определенно нужно что-то делать.Какой-то психоз и глупейшие удаления.
Нужно уметь приструнить
Что было у Газзаева, Федотова и Николича
И чего не хватало тому же Слуцкому, Гончаренко и теперь Фабио
Есть диалог как с другом, но тренера должны уважать и одновременно бояться
Вспомните Карвальо, Вагнера как они рыдали от Газзаева и как потом благодарили спустя время
Весенний провал ЦСКА Челестини в 2026 почти копия фаталити Динамо Шварца весной 2022: иностранные тренеры, у обоих по потенциалу лучший российский костяк в лиге, модный игровой стиль, реальные шансы на чемпионство после 1 части чемпионата, прекрасная пресса в России.В итоге один выдал ужасную 2 часть с 1:5 дома от Сочи, как вишенкой на торте и поехал домой, второй почти получил Аргентину-Ямайку от другого южного клуба и в целом также заваливает важнейшую часть сезона
Ответ Rio de Janeiro
А вариант с тем, что тогда просто Сочи с российским тренером прибавил и взял серебро, не рассматривается? Они и ЦСКА тогда в гостях обыграли
Ответ Parker_92
Ну и чем же тогда этот российский тренер не устроил ЦСКА? Серебро чемпионата и кубок взял с составом, который был хуже, чем у Николича и Челестини.
Мойзеса и Рейса крупно оштрафовать.
Во всём виноват Талалаев ятакщетаю.🤣
Я тоже думаю, что он может перевернуть. Сначала просто фигово начали. А потом включилась психология и стечение обстоятельств. Отрезок пройдёт. Важно просто выиграть матч.
Предельный пердел..
Сейчас мы страдаем, мучаемся
Он это рассказывает со времени дерби со спартаком примерно НА ПРЕДЕЛЕ
