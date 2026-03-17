Челестини про 0:4 с «Краснодаром»: «ЦСКА после 2-го удаления могло спасти только чудо. Сейчас мы страдаем, мучаемся. У меня нет сомнений, что команда все перевернет»

Фабио Челестини: ЦСКА страдает, мучается.

Фабио Челестини подвел итоги игры с «Краснодаром » (0:4) в FONBET Кубке России.

«Мы играли против очень хорошей команды. Очевидно, что в матчах, где надо доставлять проблемы «Краснодару», надо навязывать им свою игру. Нам усложнили игру красные карточки. Мы прекрасно понимали, что в меньшинстве будет сложно. Нам нужно было держаться. После второго удаления нас могло спасти только чудо. Надо это понимать, принимать и работать.

У меня нет ни малейших сомнений, что команда все перевернет. Сейчас мы страдаем, мучаемся», – сказал главный тренер ЦСКА .