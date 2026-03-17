Челестини про 0:4 с «Краснодаром»: «ЦСКА после 2-го удаления могло спасти только чудо. Сейчас мы страдаем, мучаемся. У меня нет сомнений, что команда все перевернет»
Фабио Челестини подвел итоги игры с «Краснодаром» (0:4) в FONBET Кубке России.
«Мы играли против очень хорошей команды. Очевидно, что в матчах, где надо доставлять проблемы «Краснодару», надо навязывать им свою игру. Нам усложнили игру красные карточки. Мы прекрасно понимали, что в меньшинстве будет сложно. Нам нужно было держаться. После второго удаления нас могло спасти только чудо. Надо это понимать, принимать и работать.
У меня нет ни малейших сомнений, что команда все перевернет. Сейчас мы страдаем, мучаемся», – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Что было у Газзаева, Федотова и Николича
И чего не хватало тому же Слуцкому, Гончаренко и теперь Фабио
Есть диалог как с другом, но тренера должны уважать и одновременно бояться
Вспомните Карвальо, Вагнера как они рыдали от Газзаева и как потом благодарили спустя время
-----------------------------------------
Он это рассказывает со времени дерби со спартаком примерно НА ПРЕДЕЛЕ