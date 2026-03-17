Пальцев о 4:0 с ЦСКА: «Закономерный результат, мысли были забивать, сколько захотим. Хотелось больше пяти‑шести»

Пальцев о 4:0 с ЦСКА: хотелось забить больше пяти‑шести.

Защитник «Краснодара » Валентин Пальцев высказался о победе над ЦСКА в матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (4:0, 1:3 – первый матч).

– Это наш домашний стадион, наши болельщики и наша игра. Мы показали здесь то, что должны были показать в первом матче в Москве. Закономерный результат, могли забить и больше.

– Уходя на перерыв при счете 1:0, какие были мысли?

– Мысли были забивать, сколько захотим.

– Сколько бы хотелось забить?

– Больше пяти‑шести. После второго мяча были на кураже, тем более соперник был в меньшинстве. Получилось, как получилось. ЦСКА – хороший соперник. Желаю им только удачи в сезоне, – сказал Пальцев.