Пальцев о 4:0 с ЦСКА: «Закономерный результат, мысли были забивать, сколько захотим. Хотелось больше пяти‑шести»
Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев высказался о победе над ЦСКА в матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (4:0, 1:3 – первый матч).
– Это наш домашний стадион, наши болельщики и наша игра. Мы показали здесь то, что должны были показать в первом матче в Москве. Закономерный результат, могли забить и больше.
– Уходя на перерыв при счете 1:0, какие были мысли?
– Мысли были забивать, сколько захотим.
– Сколько бы хотелось забить?
– Больше пяти‑шести. После второго мяча были на кураже, тем более соперник был в меньшинстве. Получилось, как получилось. ЦСКА – хороший соперник. Желаю им только удачи в сезоне, – сказал Пальцев.
И что делать с Челестини?5980 голосов
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
14 комментариев
Но ЦСКА на классе не дал им забить шесть.
Для меня момент матча, когда Жоао Виктор пытался справоцировать Кордобу, хватал его за футболку и тёрся об него лицом. В этот момент по реакции Кордобы стало понятно, что эмоции он приберег на кое что другое )
Ой, а армейцы так дизили, когда кто-то критиковал улучшенный контракт для Челестини посреди сезона…
Краснодар сильнее ЦСКА
Сегодня - да. Две недели назад - нет. По итогу двухматчевого противостояния - да. Проходите дальше, а мы пойдём зализывать раны. По болельщикам это все болезненно бьёт. По игрокам, думаю, тоже. Ну а победителям - праздновать.
В Суперкубке быки причмокнули, забыл?
Краснодар молодцы размотали
Зря Валя так говорит, сейчас придут фанаты спокойных и будут требовать дисквалификации до конца сезона
А что это изменит?)
Вечно ноют то пенку дайте то карточку просят
Еще бы двух-трех игроков у ЦСКА удалили, глядишь, и забили еще пару голов.
