Обляков стал рекордсменом Кубка России – он провел 58-й матч. Хавбек ЦСКА обошел Анюкова
Обляков стал рекордсменом по числу сыгранных матчей в Кубке России.
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков стал рекордсменом FONBET Кубка России по числу проведенных матчей.
Ответная игра 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром» (0:4) стала для Облякова 58-й в турнире. 27-летний футболист вышел в стартовом составе армейцев и был заменен на 88-й минуте.
Предыдущий рекорд принадлежал бывшему защитнику «Зенита» Александру Анюкову, сыгравшему в Кубке России 57 матчей.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Transfermarkt
Добавьте ещё побольше путей, чтобы сделать рекорд вечным.
Добавьте ещё побольше путей, чтобы сделать рекорд вечным.
Данный формат - донное дно полторашки! Вылетевшая команда, какого-то чёрта может получить второй шанс и стать обладателем кубка! Такой ереси думаю нигде нет!
Типичный лимитчик, тупа брусок галимый чет там мыкается по полю ни отдать ни принять не может, но рассказывают ка кон много черновой работы выполняет и дальше чё? в чем смысл твоей черновой работы если ты как сегодня как всегда в своем стиле возился перед штрафной и сделал привоз овальное ты недоразумение
Ну что, Вань, всё сделал чтобы исправиться? Ты же обещал 15 марта.
Не думаю, что сегодня его это радует.
Двоякое ощущение. Вроде турнир очень старый, чтобы такое количество матчей было рекордом ещё и в таком возрасте, а вроде с новым регламентом вообще далеко не предел.
Двоякое ощущение. Вроде турнир очень старый, чтобы такое количество матчей было рекордом ещё и в таком возрасте, а вроде с новым регламентом вообще далеко не предел.
С новым форматом можно за карьеру и 100 сделать, и 150.
Нормально отметили
Рекорд за рекордом сегодня у армейцев)
Офигеть, а ведь ему 27 лет всего. Анюков до рекорда в 36 дошёл. Вот что новый формат Кубка с кучей гарантированных игр делает. Раньше 2-3 игры в среднем за год и всё.
ну такое себе достижение. Если учесть, что в кубке обычно второй состав выставлять стараются. Акинфеев в кубке только в финалах играет, а так бы фиг кто его догнал!
Плюшевая игрушка, о существовании которой я узнал только когда он перешел из Уфы в ЦСКА. Не понимаю, что заставляет всех тренеров оказывать ему такое доверие.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем