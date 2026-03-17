Обляков стал рекордсменом Кубка России – он провел 58-й матч. Хавбек ЦСКА обошел Анюкова

Обляков стал рекордсменом по числу сыгранных матчей в Кубке России.

Ответная игра 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром » (0:4) стала для Облякова 58-й в турнире. 27-летний футболист вышел в стартовом составе армейцев и был заменен на 88-й минуте.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему защитнику «Зенита» Александру Анюкову , сыгравшему в Кубке России 57 матчей.