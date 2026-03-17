  • Обляков стал рекордсменом Кубка России – он провел 58-й матч. Хавбек ЦСКА обошел Анюкова
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков стал рекордсменом FONBET Кубка России по числу проведенных матчей.

Ответная игра 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром» (0:4) стала для Облякова 58-й в турнире. 27-летний футболист вышел в стартовом составе армейцев и был заменен на 88-й минуте.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему защитнику «Зенита» Александру Анюкову, сыгравшему в Кубке России 57 матчей.

И что делать с Челестини?6705 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Transfermarkt
Добавьте ещё побольше путей, чтобы сделать рекорд вечным.
Данный формат - донное дно полторашки! Вылетевшая команда, какого-то чёрта может получить второй шанс и стать обладателем кубка! Такой ереси думаю нигде нет!
Типичный лимитчик, тупа брусок галимый чет там мыкается по полю ни отдать ни принять не может, но рассказывают ка кон много черновой работы выполняет и дальше чё? в чем смысл твоей черновой работы если ты как сегодня как всегда в своем стиле возился перед штрафной и сделал привоз овальное ты недоразумение
Ну что, Вань, всё сделал чтобы исправиться? Ты же обещал 15 марта.
Не думаю, что сегодня его это радует.
Двоякое ощущение. Вроде турнир очень старый, чтобы такое количество матчей было рекордом ещё и в таком возрасте, а вроде с новым регламентом вообще далеко не предел.
С новым форматом можно за карьеру и 100 сделать, и 150.
Нормально отметили
Рекорд за рекордом сегодня у армейцев)
Офигеть, а ведь ему 27 лет всего. Анюков до рекорда в 36 дошёл. Вот что новый формат Кубка с кучей гарантированных игр делает. Раньше 2-3 игры в среднем за год и всё.
ну такое себе достижение. Если учесть, что в кубке обычно второй состав выставлять стараются. Акинфеев в кубке только в финалах играет, а так бы фиг кто его догнал!
Плюшевая игрушка, о существовании которой я узнал только когда он перешел из Уфы в ЦСКА. Не понимаю, что заставляет всех тренеров оказывать ему такое доверие.
Мусаев о 4:0 с ЦСКА: «Такой «Краснодар» хочется видеть в каждой игре – оставили соперника без мяча, не дали никаких шансов. Матч стал украшением футбольного года»
сегодня, 19:27Видео
Фабио Челестини: «В отставку не подам, не собираюсь опускать руки. Ребята работают очень хорошо. Ситуацию можно выправить, если весь ЦСКА будет вместе»
сегодня, 19:27
У ЦСКА 1 удар (не в створ) за матч с «Краснодаром» и 34% владения. Команда Мусаева пробила 16 раз и победила 4:0
сегодня, 18:45
У Арбелоа 2 победы над Гвардиолой в двух играх – «Реал» выбил «Сити» в 1/8 финала ЛЧ. Альваро – первый тренер «Мадрида», выигравший четыре первых матча в плей-офф
2 минуты назад
«Реал» вышел в четвертьфинал ЛЧ в 6-й раз подряд
8 минут назад
«Реал» 3 раза подряд выбил «Ман Сити» из ЛЧ – в 1/4 финала, в стыковых матчах и в 1/8
12 минут назад
«Ман Сити» впервые при Гвардиоле не дошел до 1/4 финала ЛЧ в двух сезонах подряд
13 минут назад
У «Ман Сити» 1 победа над «Реалом» в 7 последних матчах
19 минут назад
«Ман Сити» утратил шансы на требл после вылета от «Реала» из ЛЧ
23 минуты назад
«Манчестер Сити» уступил «Реалу» – 1:2. Винисиус сделал дубль, Холанд забил, Бернарду удалили на 20-й
23 минуты назад
Гвардиола выиграл ЛЧ 1 раз за 10 сезонов в «Ман Сити»
23 минуты назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» победил «Ман Сити», «Челси» пропустил 3 гола от «ПСЖ», «Арсенал» обыграл «Байер», «Буде-Глимт» разгромлен «Спортингом»
24 минуты назад
«Челси» влетел «ПСЖ» – 0:3! Хвича забил после выноса Сафонова, у Барколя и Меюлю тоже голы, у Хакими 2 ассиста
31 минуту назад
«Челси» впервые пропустил 8 голов в двухматчевом противостоянии, включая внутренние и европейские турниры
3 минуты назад
У «Сити» 1 победа в 5 последних матчах – сегодня 1:2 с «Реалом» и вылет в 1/8 финала ЛЧ. Дальше – «Арсенал»
16 минут назад
Так Сафонов уверенно прибыл на игру с «Челси» – а потом после его выноса забил «ПСЖ»!
18 минут назадВидеоСпортс"
Холанд забил 30+ голов за «Ман Сити» в 4-м сезоне подряд
26 минут назад
«Арсенал» победил «Байер» – 2:0. Эзе и Райс забили
27 минут назад
Экс-арбитр Фернандес о пенальти «Реала»: «Бернарду выставил локоть, чтобы увеличить площадь тела – это пенальти и удаление. Винисиус провоцировал фанатов «Ман Сити» и должен был получить желтую»
44 минуты назад
Холанд догнал Мюллера по голам в ЛЧ и делит с ним 7-е место – у них по 57. До Мбаппе – 11 мячей
58 минут назад
У Винисиуса 7 (3+4) очков в матчах с «Ман Сити» – больше всего против одного соперника в ЛЧ наряду с «Ливерпулем» и «Шахтером»
58 минут назад
Пономарев про ЦСКА: «Челестини надо увольнять. Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел. Против «Краснодара» сами виноваты в несдержанности, хотя там великие симулянты»
сегодня, 21:16
«Реал» заменил Куртуа на Лунина в перерыве матча с «Ман Сити»
сегодня, 21:13
