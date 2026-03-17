  Агент Новиков: «Жерсон на 2-й день в Петербурге четко сказал, что он в «Зените» до зимы максимум. Он очень любит внимание к себе – в России ему этого не хватало. Их семья зависит от пиара»
Агент Новиков: «Жерсон на 2-й день в Петербурге четко сказал, что он в «Зените» до зимы максимум. Он очень любит внимание к себе – в России ему этого не хватало. Их семья зависит от пиара»

Агент Новиков: Жерсон на 2-й день сказал, что он в «Зените» до зимы максимум.

Агент Сергей Новиков, участвовавший в организации перехода Жерсона в «Зенит», рассказал, что футболист нуждался в большем внимании, чем ему уделяли в России.

«Жерсон – та фигура, которая очень любит внимание к себе. Да и самого себя он тоже очень любит. А в России ему внимания не хватало. Жерсону нужен прямо чрезмерный интерес со стороны прессы, фанатов. А о его переходе в «Крузейро» сейчас говорят и говорят.

Был матч против «Фламенго»: там на «Маракане» просто подвергли обструкции [его отца] Маркао, фанаты его оскорбляли и чуть ли не разорвали. Но он, как творческий человек, оказался со слезами на глазах. Это сыграло Маркао на руку, он быстро продал эту историю.

Это такая семья, которая зависит от пиара. Это часть их жизни, часть их карьеры. Жерсон – большой игрок и профессионал, а еще он актер в душе.

В «Зените» они заработали деньги. Жерсон попробовал, сделал шаг и понял, что это не его история. Если бы не было чемпионата мира в этом году и он бы не потерял место в команде, то, может быть, до конца года он бы и остался. Но на второй день пребывания в Санкт-Петербурге Маркао и Жерсон четко сказали, что задержатся тут до зимы максимум», – сказал Новиков.

Жерсон уехал из Зенита, и теперь не попадает в сборную. Молодец))
