Мусаев о 4:0 с ЦСКА: «Такой «Краснодар» хочется видеть в каждой игре – оставили соперника без мяча, не дали никаких шансов. Матч стал украшением футбольного года»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после разгромной победы над ЦСКА в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России (4:0).

«Быки» вышли в финал Пути РПЛ по сумме двух матчей, уступив в первой игре со счетом 0:3.

– Провели хорошую работу над ошибками. Получился прессинг, переходы. Сумели оставить ЦСКА без мяча, создавали моменты, постоянное давление. Не дали сопернику никаких шансов. Такую команду хочется видеть в каждой игре.

– Почему именно с ЦСКА такая принципиальность возрастает с каждым матчем?

– В прошлом матче здесь, в Краснодаре, мы делили первое‑второе место. Это было важно с точки зрения турнирной таблицы.

Плюс в первом матче было удаление Кордобы, которое было несправедливым. Здесь [в первой игре Кубка] также, на мой взгляд, не по делу удалили Джованни [Гонсалеса]. Много таких моментов, поэтому и получаются яркие игры по содержанию.

Никто не хочет играть в обороне. Я думаю, этот матч стал украшением текущего футбольного года, – сказал Мусаев.

Не в каждой команде есть два дурачка готовые подарить большинство на ровном месте
Например Вендел и Соболев
Уже неделя прошла с игры все не проходит ?
В первой игре 1:3, а не 0:3, поправьте
Класс Краснодара выше чем ЦСКА
Именно сегодня - да. Буквально неделю назад - нет, в Москве ЦСКА должен был забивать больше пяти. Да и в Суперкубке КрасноДыр профукал именно ЦСКА. А что будет дальше, лишь Богу известно.
Как может стать украшением аж года матч, в котором одна команда по сути на поле не вышла?
Да и год только начался, Мусаев фигню сморозил.
Пора признать, что в последние годы доминируют всего две команды, и они не московские. Это радует
Хочется, но не можется, увы
Мусаев – игрокам «Краснодара» после 4:0 с ЦСКА: «За все неприятные слова, сказанные после прошлого матча, мы ответили счетом на табло»
сегодня, 19:14Видео
Галицкий в раздевалке «Краснодара»: «Вы много значите для города. В конце игры с «Сочи» вышел на улицу – ни одного человека и машины, все смотрели футбол. Все только началось, 9 туров до конца»
сегодня, 19:09
У Мойзеса 3-е удаление за сезон в матчах с «Краснодаром» – в Кубке, РПЛ и Зимнем кубке. В 1-м круге чемпионата защитник ЦСКА спровоцировал удаление Кордобы
сегодня, 19:03
Рекомендуем
Главные новости
«Челси» влетел «ПСЖ» – 0:3! Хвича забил после выноса Сафонова, у Барколя и Меюлю тоже голы, у Хакими 2 ассиста
4 минуты назад
Марокко признали победителем Кубка Африки. Сенегалу засчитано поражение со счетом 0:3 за уход с поля в финале
6 минут назад
Винисиус прокинул мяч мимо Доннаруммы и наткнулся на голкипера «Сити», вышедшего из штрафной. Тюрпен не увидела фола и назначил угловой
10 минут назадФото
«Манчестер Сити» – «Реал». 1:1 – Винисиус забил с пенальти, Холанд – после углового, Бернарду удален на 20-й. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
«Cкаузерский ублюдок» скандировали фанаты «Сити» в адрес Трента в 1-м тайме матча с «Реалом»
44 минуты назад
Фанаты «Челси» скандируют имя Абрамовича во время матча с «ПСЖ»
55 минут назад
Гвардиола обогнал Фергюсона по матчам в ЛЧ – 191 против 190. Впереди только Анчелотти с 218 играми
59 минут назад
Вспомните, кто играл и в «ПСЖ», и в «Челси» в этом веке? Назовите редкого игрока
сегодня, 20:50Тесты и игры
Челестини о стычке с Талалаевым: «Сказал ему на итальянском, что это его вина. Мы пошли в тренерскую зону, потому что 40 человек толкали наших игроков. Должно было быть 40 красных»
сегодня, 20:47
Винисиус облокотился на угловой флаг и изобразил плач после гола «Сити». Ранее фанаты «горожан» призывали бразильца «не лить горькие слезы» после выигрыша Родри «Золотого мяча»
сегодня, 20:44Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Холанд забил 30+ голов за «Ман Сити» в 4-м сезоне подряд
только что
Экс-арбитр Фернандес о пенальти «Реала»: «Бернарду выставил локоть, чтобы увеличить площадь тела – это пенальти и удаление. Винисиус провоцировал фанатов «Ман Сити» и должен был получить желтую»
17 минут назад
«Арсенал» – «Байер». 2:0 – Эзе и Райс забили. Онлайн-трансляция
29 минут назадLive
У Винисиуса 7 (3+4) очков в матчах с «Ман Сити» – больше всего против одного соперника в ЛЧ наряду с «Ливерпулем» и «Шахтером»
31 минуту назад
Холанд догнал Мюллера по голам в ЛЧ и делит с ним 7-е место – у них по 57. До Мбаппе – 11 мячей
31 минуту назад
Пономарев про ЦСКА: «Челестини надо увольнять. Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел. Против «Краснодара» сами виноваты в несдержанности, хотя там великие симулянты»
35 минут назад
«Реал» заменил Куртуа на Лунина в перерыве матча с «Ман Сити»
38 минут назад
«Челси» пропустил 2 гола за 14 минут против «ПСЖ» – это клубный антирекорд в ЛЧ
52 минуты назад
У Холанда 43 гола в 48 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Форвард забил «Реалу» в ЛЧ
55 минут назад
Кордоба о 4:0 с ЦСКА: «Шум, который был создан, только замотивировал «Краснодар». Все видит бог – он ничего не оставляет просто так и дал нам заслуженный реванш»
сегодня, 20:47
Рекомендуем