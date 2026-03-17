Мусаев о 4:0 с ЦСКА: «Такой «Краснодар» хочется видеть в каждой игре – оставили соперника без мяча, не дали никаких шансов. Матч стал украшением футбольного года»

Мусаев о 4:0 с ЦСКА: такой «Краснодар» хочется видеть в каждой игре.

Главный тренер «Краснодара » Мурад Мусаев высказался после разгромной победы над ЦСКА в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России (4:0).

«Быки» вышли в финал Пути РПЛ по сумме двух матчей, уступив в первой игре со счетом 0:3.

– Провели хорошую работу над ошибками. Получился прессинг, переходы. Сумели оставить ЦСКА без мяча, создавали моменты, постоянное давление. Не дали сопернику никаких шансов. Такую команду хочется видеть в каждой игре.

– Почему именно с ЦСКА такая принципиальность возрастает с каждым матчем?

– В прошлом матче здесь, в Краснодаре, мы делили первое‑второе место. Это было важно с точки зрения турнирной таблицы.

Плюс в первом матче было удаление Кордобы , которое было несправедливым. Здесь [в первой игре Кубка] также, на мой взгляд, не по делу удалили Джованни [Гонсалеса ]. Много таких моментов, поэтому и получаются яркие игры по содержанию.

Никто не хочет играть в обороне. Я думаю, этот матч стал украшением текущего футбольного года, – сказал Мусаев.