Фабио Челестини: «В отставку не подам, не собираюсь опускать руки. Ребята работают очень хорошо. Ситуацию можно выправить, если весь ЦСКА будет вместе»

Челестини о ЦСКА: не подам в отставку.

Фабио Челестини намерен и дальше работать главным тренером ЦСКА, несмотря на 5 поражений в 6 последних матчах.

«В отставку я не подам, я не собираюсь опускать руки. У меня много сил, много желания. Ребята работают очень хорошо.

Я всегда говорил, что в футболе все меняется. Например, в Калининграде мы не заслуживали проиграть. С «Динамо » удаление. В футболе всегда есть сложные моменты, их надо пережить всем вместе.

Ситуацию можно выправить, если мы будем все вместе», – сказал главный тренер ЦСКА .