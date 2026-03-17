Фабио Челестини: «В отставку не подам, не собираюсь опускать руки. Ребята работают очень хорошо. Ситуацию можно выправить, если весь ЦСКА будет вместе»
«В отставку я не подам, я не собираюсь опускать руки. У меня много сил, много желания. Ребята работают очень хорошо.
Я всегда говорил, что в футболе все меняется. Например, в Калининграде мы не заслуживали проиграть. С «Динамо» удаление. В футболе всегда есть сложные моменты, их надо пережить всем вместе.
Ситуацию можно выправить, если мы будем все вместе», – сказал главный тренер ЦСКА.
И что делать с Челестини?
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Но с игрой ему нужно срочно что-то менять: бразильская пара ЦЗ только пожарит, а не защищает; в нападении вся игра «забрось на Глебова, а дальше как получится»; Кисляк абсолютно пропал весной.
Грустно за такой результат, очень.
Но в команду верю и не сомневаюсь, что исправить что-нибудь можно.
Фабио увольнять нет смысла, пусть уже дорабатывать этот сезон, но уверен, что если влетим Махачкале, то Фабио попросят уйти
Но если вместо Лукина будет играть Рейес в следующем матче, то Фабио можно прям с тренерской скамьи в аэропорт увозить
Не очень понятно, как легкая и бегущая команда превратилась в то, что мы видели сегодня. Оправдания в виде поля уже не работают, в Краснодаре поле отличное. Как будто пора отойти от принципов и играть с тем, что работало в первом круге. С Бариновым в центре игра не идет совсем, от Козлова пользы куда больше. Гонду не видно, ну оно и понятно, команда разучилась атаковать, потому что сломали нормально работавший центр поля. К слову, в матче в Москве играл именно Козлов, а не Баринов и мы возили этот же Краснодар. Единственный нормальный матч по весне. Рейс-Виктор не тянут в паре, впрочем Данилов тоже не тянет на основу.
Через пару-тройку матчу уйдут его, те кто свои попы будет прикрывать.
Команда ни физически, ни психологически не бежит...
Один и тот же сценарий, первыми пропускаем и ... безнадёга...
В прошлом матче с Краснодаром превозмогли, а так четыре матча как под копирку.
Лусиано еле передвигается, даже Глебов еле ноги волочит. Перемудрил Фабио...
ну встань ты в автобус сначала или имей этот вариант как запасной, когда видно что краснодар заряжен.
Слуцкий был встал в 5-4-1 с Глебовым на острие и сиди играй против него, забивай 2+
Фабио нужно спуститься с небес на землю
и понять, что иногда надо сыграть вторым номером.
В этом плане из последних Николич шарил хорошо, да и ранний Гончаренко
Проблема в том, что Фабио не научил команду играть 5-4-1. Все его предыдущие интервью показывают его отвращение к оборонительным схемам. Так что придется нам запастись терпением и (если кому-то надо) валидолом ))