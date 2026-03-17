  • Фабио Челестини: «В отставку не подам, не собираюсь опускать руки. Ребята работают очень хорошо. Ситуацию можно выправить, если весь ЦСКА будет вместе»
Фабио Челестини: «В отставку не подам, не собираюсь опускать руки. Ребята работают очень хорошо. Ситуацию можно выправить, если весь ЦСКА будет вместе»

Фабио Челестини намерен и дальше работать главным тренером ЦСКА, несмотря на 5 поражений в 6 последних матчах.

«В отставку я не подам, я не собираюсь опускать руки. У меня много сил, много желания. Ребята работают очень хорошо.

Я всегда говорил, что в футболе все меняется. Например, в Калининграде мы не заслуживали проиграть. С «Динамо» удаление. В футболе всегда есть сложные моменты, их надо пережить всем вместе.

Ситуацию можно выправить, если мы будем все вместе», – сказал главный тренер ЦСКА.

И что делать с Челестини?7340 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Думаю, Фабио в любом случае дадут доработать до конца сезона.

Но с игрой ему нужно срочно что-то менять: бразильская пара ЦЗ только пожарит, а не защищает; в нападении вся игра «забрось на Глебова, а дальше как получится»; Кисляк абсолютно пропал весной.

Грустно за такой результат, очень.
Но в команду верю и не сомневаюсь, что исправить что-нибудь можно.
Ответ Кирилл
Пора нам переманивать Гусева из Динамо))
Ответ Кирилл
Бразильские защитники сегодня вообще троянские кони какие-то
Нужно вернуть Баринова по рекламации.
Нужно вернуть Баринова по рекламации.
Данный товар возврату и обмену не подлежит😂
Нужно вернуть Баринова по рекламации.
14 дней прошло же? Не вариант...
Сезон полностью провален, осталось влететь Локомотиву в кубке и можно ехать на курорты
Фабио увольнять нет смысла, пусть уже дорабатывать этот сезон, но уверен, что если влетим Махачкале, то Фабио попросят уйти

Но если вместо Лукина будет играть Рейес в следующем матче, то Фабио можно прям с тренерской скамьи в аэропорт увозить
Сначала надо доиграть, а потом говорить, что сезон провален
Вместо Рейса скорее всего выйдет щегол Данилов, который пока играет как Карпов, а аргументация будет, типа он левоногий. Прямой конкурент Лукина Виктор, но этот никогда надежностью не отличался, нее зря присел под Мотю осенью.
Вообще не надо было трогать состав. Играть нужно было тем же составом, новичков дозированно по 10-20-30 минут вводить при разных игровых ситуациях. Как можно ставить практически новую команду я не представляю. К слову Краснодар так подводил Перрена и Густаво. Оба толком не заиграли - уехали. Ничего, это футбол. За место в старте должна быть конкуренция. Новички должны ее выигрывать. А не просто получать место в старте потому что за тебя заплатили недавно...
Так у нас примерно за всех "заплатили недавно") Из относительных ветеранов только Лукин присел.
не, в первом круге, до паузы, вы отлично смотрелись. прямо здорово. бежали, забивали, взаимопонимание было. зачем было ломать? один в один как ситуация со спартаком годом ранее.
Ребята работают очень хорошо? Фабио, они сегодня работали манекенами для "Краснодара"
Фабио, объясни, зачем Баринов в старте? объясни и тренируй себе дальше)
Адаптация,
Хорош на тренировках
Заплатили бабки
Выбирай любой вариант
свой вариант: кореш Брейдо
Гончаренко уже один раз поменяли по весне, провалили весь конец чемпионата в итоге в тренерской чехарде.
Не очень понятно, как легкая и бегущая команда превратилась в то, что мы видели сегодня. Оправдания в виде поля уже не работают, в Краснодаре поле отличное. Как будто пора отойти от принципов и играть с тем, что работало в первом круге. С Бариновым в центре игра не идет совсем, от Козлова пользы куда больше. Гонду не видно, ну оно и понятно, команда разучилась атаковать, потому что сломали нормально работавший центр поля. К слову, в матче в Москве играл именно Козлов, а не Баринов и мы возили этот же Краснодар. Единственный нормальный матч по весне. Рейс-Виктор не тянут в паре, впрочем Данилов тоже не тянет на основу.
Здраво! Играли 4-4-1-1 с Алвесом под напом, был результат. Баринов не тот. Когда Козлов выходил с Ахматом или дома с телятами было живее в атаке. Не понимаю почему он отказался от Лукина и Алваса. Может потому что привезли Рейса и Баринова? Брейдо притащил Баринова. Похоже ошиблись в нем мы. Вильягра не видится слабее. Тот пусть и не бокс ту бокс но держит зону, пусть и пасует ближнему ну на это есть кислый и обляко и тот же Алвес
откуда будет видно гонду, если команда в принципе не играет на нападающего и давно. Мусаев не просто так не забивает.
Дорогой Фабио. Я с большим уважением отношусь к вашей работе. Но! Защита целиком из бразильцев - это полный провал. Это не для ЦСКА, это так не работает. Не могу объяснить почему, но не работает. А потом еще поставить в ворота вместо Акинфеева под эту защиту - Торопа, это вот совсем плохо. Ну и уже пусть кто-нибудь даст бразильцам по роже, что они творят? Если не можете вы, то я с удовольствием. С большим уважением к вашей работе, без иронии. Полагаю вопрос об увольнении преждевременным.
Увольнение будет ошибкой, надо дать время на исправление ситуации
Не будет ничего.
Через пару-тройку матчу уйдут его, те кто свои попы будет прикрывать.
Команда ни физически, ни психологически не бежит...
Один и тот же сценарий, первыми пропускаем и ... безнадёга...
В прошлом матче с Краснодаром превозмогли, а так четыре матча как под копирку.

Лусиано еле передвигается, даже Глебов еле ноги волочит. Перемудрил Фабио...
Он вроде мужик нормальный, толковый, но пленник своих мечт о каком-то одному ему ведомому футболу
ну встань ты в автобус сначала или имей этот вариант как запасной, когда видно что краснодар заряжен.
Слуцкий был встал в 5-4-1 с Глебовым на острие и сиди играй против него, забивай 2+
Фабио нужно спуститься с небес на землю
и понять, что иногда надо сыграть вторым номером.
В этом плане из последних Николич шарил хорошо, да и ранний Гончаренко
«Головокружение от успехов»…
Проблема в том, что Фабио не научил команду играть 5-4-1. Все его предыдущие интервью показывают его отвращение к оборонительным схемам. Так что придется нам запастись терпением и (если кому-то надо) валидолом ))
А каким номером играли сегодня? Без ударов по воротам соперника, без обостряющих передач, еле ноги волочили, отбивались весь матч, как будто на удержание счета играли или разучились играть в футбол. Выглядели как команда 2 лиги против Барселоны. Ни защиты, ни нападения. Если не смогли восстановиться после Балтики, нужно было провести ротацию. Думаю дублеры больше бы не пропустили и может что нибудь сами закатили.
