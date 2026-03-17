Хайкин установил рекорд по числу сэйвов в сезоне ЛЧ – 68. Российский вратарь «Буде-Глимт» обошел Куртуа, у которого было 59 спасений в сезоне-2021/22
Хайкин побил рекорд Куртуа по числу сэйвов в сезоне ЛЧ.
Никита Хайкин установил рекорд по количеству сэйвов в одном розыгрыше Лиги чемпионов.
30-летний российский вратарь «Буде-Глимт» совершил 68 спасения за 12 матчей основного турнира с учетом ответной встречи со «Спортингом» в 1/8 финала (0:5, 3:0 – первый матч).
Хайкин превзошел достижение Тибо Куртуа из «Реала», сделавшего 59 сэйвов в сезоне-2021/22. Третий результат – у Петра Чеха (58).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт УЕФА
Никита тащит команду.
Никита тащит команду.
Классным вратарём стал. Молодец! В том, где сегодня играет Буде, его заслуга неоспорима.
Никита тащит команду.
В Интер ему надо переходить, там как раз пора Зоммера менять уже... Тем более в деле лично его посмотрели)
Хорошее подтверждение выражению, что вратарь - это полкоманды. Молодец, Никита, это уже отличный путь
Молодец парень,настоящий тащер
Все вратарские рекорды в ЛЧ за россиянами :)
Круто, конечно. Но там Спортинг камбечит. И сейчас Буде может лишиться, казалось, гарантированного четвертьфинала
Круто, конечно. Но там Спортинг камбечит. И сейчас Буде может лишиться, казалось, гарантированного четвертьфинала
Уже еле ноги передвигают. Спортинг дожмёт в овертаймах скорее всего.
*Новость ( цифра) обновляется*
Держаться нужно до конца
Это говорит только об одном - по воротам норвежского клуба было много ударов. Как ни парадоксально звучит.
Красавчик!
Если б Куртуа играл за Буде-Глимт, это был бы рекорд на все времена.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем