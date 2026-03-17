  • Хайкин установил рекорд по числу сэйвов в сезоне ЛЧ – 68. Российский вратарь «Буде-Глимт» обошел Куртуа, у которого было 59 спасений в сезоне-2021/22
Никита Хайкин установил рекорд по количеству сэйвов в одном розыгрыше Лиги чемпионов

30-летний российский вратарь «Буде-Глимт» совершил 68 спасения за 12 матчей основного турнира с учетом ответной встречи со «Спортингом» в 1/8 финала (0:5, 3:0 – первый матч). 

Хайкин превзошел достижение Тибо Куртуа из «Реала», сделавшего 59 сэйвов в сезоне-2021/22. Третий результат – у Петра Чеха (58). 

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт УЕФА
Никита тащит команду.
Никита тащит команду.
Классным вратарём стал. Молодец! В том, где сегодня играет Буде, его заслуга неоспорима.
Никита тащит команду.
В Интер ему надо переходить, там как раз пора Зоммера менять уже... Тем более в деле лично его посмотрели)
Хорошее подтверждение выражению, что вратарь - это полкоманды. Молодец, Никита, это уже отличный путь
Молодец парень,настоящий тащер
Все вратарские рекорды в ЛЧ за россиянами :)
Круто, конечно. Но там Спортинг камбечит. И сейчас Буде может лишиться, казалось, гарантированного четвертьфинала
Круто, конечно. Но там Спортинг камбечит. И сейчас Буде может лишиться, казалось, гарантированного четвертьфинала
Уже еле ноги передвигают. Спортинг дожмёт в овертаймах скорее всего.
*Новость ( цифра) обновляется*
Держаться нужно до конца
Это говорит только об одном - по воротам норвежского клуба было много ударов. Как ни парадоксально звучит.
Если б Куртуа играл за Буде-Глимт, это был бы рекорд на все времена.
Куртуа отыграл 1-й тайм против «Ман Сити» с повреждением. У вратаря «Реала» перегруз приводящей мышцы бедра (COPE)
«Реал» сыграет с «Баварией» или «Аталантой» в 1/4 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Ливерпулем» или «Галатасараем», «Арсенал» – со «Спортингом»
Пеп Гвардиола: «У «Ман Сити» выдающаяся команда, выдающаяся. Хотел бы я, чтобы весь матч мы играли 11 на 11. Наверняка снова встретимся с «Реалом» в следующем сезоне»
Артета о 2:0 с «Байером»: «Арсенал» представлял угрозу везде, было 4-5 моментов, когда должны были забивать третий. Полностью заслуженная победа и выход в четвертьфинал»
У клубов АПЛ 1 победа и 6 поражений в 9 матчах 1/8 финала ЛЧ. Две из шести команд уже вылетели
Арбелоа про 2:1 с «Ман Сити»: «Мы довольны. У «Реала» были шансы забить 2-й гол раньше. С кем бы мы ни играли дальше, чтобы стать чемпионами Европы, придется побеждать лучших»
У Сафонова 9 сэйвов в матче с «Челси» в ЛЧ. Российский вратарь провел 13-ю сухую игру за «ПСЖ» за 2 сезона
Росеньор о 0:3 с «ПСЖ»: «Челси» владел мячом на их половине, но Барколя пробил с 25 метров прямо в девятку. У нас было много ударов, но соперник был хладнокровен и не ошибался»
«Реал» 3 раза подряд выбил «Ман Сити» из ЛЧ – в 1/4 финала, в стыковых матчах и в 1/8
Кто дороже – Палмер или Хвича? «Тоттенхэм» или «Атлетико»? Говорим о деньгах в ЛЧ
У Винисиуса 8 (4+4) очков в матчах с «Ман Сити» – больше всего против одного соперника в ЛЧ. Только у Месси больше баллов против «горожан» – 9
«Челси» при Росеньоре дважды проиграл «ПСЖ» с разницей в 3 мяча. При Мареске победили 3:0 в финале клубного ЧМ
Винисиус о победе над «Сити»: «Все знают, что «Реал» меняется, когда приходят большие матчи. Я упустил много моментов, но нам и не понадобилось столько. Мы готовы к «Баварии»
«Челси» впервые пропустил 8 голов в двухматчевом противостоянии, включая внутренние и европейские турниры
У «Сити» 1 победа в 5 последних матчах – сегодня 1:2 с «Реалом» и вылет в 1/8 финала ЛЧ. Дальше – «Арсенал»
Так Сафонов уверенно прибыл на игру с «Челси» – а потом после его выноса забил «ПСЖ»!
Холанд забил 30+ голов за «Ман Сити» в 4-м сезоне подряд
«Арсенал» победил «Байер» – 2:0. Эзе и Райс забили
Холанд догнал Мюллера по голам в ЛЧ и делит с ним 7-е место – у них по 57. До Мбаппе – 11 мячей
Пономарев про ЦСКА: «Челестини надо увольнять. Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел. Против «Краснодара» сами виноваты в несдержанности, хотя там великие симулянты»
