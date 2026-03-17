Хайкин установил рекорд по числу сэйвов в сезоне ЛЧ – 68. Российский вратарь «Буде-Глимт» обошел Куртуа, у которого было 59 спасений в сезоне-2021/22

Хайкин побил рекорд Куртуа по числу сэйвов в сезоне ЛЧ.

Никита Хайкин установил рекорд по количеству сэйвов в одном розыгрыше Лиги чемпионов .

30-летний российский вратарь «Буде-Глимт » совершил 68 спасения за 12 матчей основного турнира с учетом ответной встречи со «Спортингом » в 1/8 финала (0:5, 3:0 – первый матч).

Хайкин превзошел достижение Тибо Куртуа из «Реала», сделавшего 59 сэйвов в сезоне-2021/22. Третий результат – у Петра Чеха (58).

