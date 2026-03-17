  • Мусаев – игрокам «Краснодара» после 4:0 с ЦСКА: «За все неприятные слова, сказанные после прошлого матча, мы ответили счетом на табло»
19

Мусаев – игрокам «Краснодара» после 4:0 с ЦСКА: «За все неприятные слова, сказанные после прошлого матча, мы ответили счетом на табло»

Мусаев в раздевалке «Краснодара»: ответили счетом на табло на все слова.

Мурад Мусаев после разгрома ЦСКА со счетом 4:0 обратился к игрокам «Краснодара» в раздевалке.

«Большая победа. Такой «Краснодар» мы должны видеть каждую игру. Есть хорошая динамика, нужно продолжать.

Сложно играть каждый раз на пределе своих возможностей, но я знаю, что мы можем это делать, у нас нет другого выхода.

За все неприятные слова, которые были сказаны после [прошлого] матча, мы ответили счетом на табло. Так и нужно продолжать», – сказал главный тренер «Краснодара».

И что делать с Челестини?6003 голоса
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Играли классно!
Ответ alexsem69
Играли классно!
Одна из лучших игр Краснодара. Идеальная, можно сказать
А вообще интересно, если они встретятся в финале. Видимо будет 6 удалений, две понажовщины и один стул 🤷🏻 Будет дикое рубилово 😁
Ответ Красная стрела
А вообще интересно, если они встретятся в финале. Видимо будет 6 удалений, две понажовщины и один стул 🤷🏻 Будет дикое рубилово 😁
Не тех не других там не будет
Ответ Umnik9
Не тех не других там не будет
Возможно 🤷🏻😁
Это факт. Счет на табло. Трепотня Кирилла Брейдо никому не интересна
Все по факту. Мотивировать команду не нужно было, цска пострались сами.
Классный футбол Краснодара
