Мусаев – игрокам «Краснодара» после 4:0 с ЦСКА: «За все неприятные слова, сказанные после прошлого матча, мы ответили счетом на табло»

Мусаев в раздевалке «Краснодара»: ответили счетом на табло на все слова.

Мурад Мусаев после разгрома ЦСКА со счетом 4:0 обратился к игрокам «Краснодара» в раздевалке.

«Большая победа. Такой «Краснодар» мы должны видеть каждую игру. Есть хорошая динамика, нужно продолжать.

Сложно играть каждый раз на пределе своих возможностей, но я знаю, что мы можем это делать, у нас нет другого выхода.

За все неприятные слова, которые были сказаны после [прошлого] матча, мы ответили счетом на табло. Так и нужно продолжать», – сказал главный тренер «Краснодара ».