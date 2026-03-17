4:0 в Кубке – крупнейшая победа «Краснодара» над ЦСКА

«Краснодар » одержал самую крупную в своей истории победу над ЦСКА.

В ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России команда Мурада Мусаева одержала победу со счетом 4:0 (первая игра – 1:3).

Всего «Краснодару» удалось одержать 13 побед в 40 матчах с армейцами во всех турнирах, при этом ни разу до сегодняшней игры «быкам» не удавалось победить с разницей более чем в два мяча. Еще 17 матчей завершились победой ЦСКА (самая крупная – 5:1), 10 – вничью.