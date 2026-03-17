4:0 в Кубке – крупнейшая победа «Краснодара» над ЦСКА

«Краснодар» одержал самую крупную победу над ЦСКА.

«Краснодар» одержал самую крупную в своей истории победу над ЦСКА.

В ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России команда Мурада Мусаева одержала победу со счетом 4:0 (первая игра – 1:3).

Всего «Краснодару» удалось одержать 13 побед в 40 матчах с армейцами во всех турнирах, при этом ни разу до сегодняшней игры «быкам» не удавалось победить с разницей более чем в два мяча. Еще 17 матчей завершились победой ЦСКА (самая крупная – 5:1), 10 – вничью.

Ну тут заголовки можно строчить:"Вслед за армейской раздевалкой, Краснодар разнес и сам ЦСКА." "ЦСКА пришлось не только убирать раздевалку, но и убираться из пути РПЛ" 😁
Ну Краснодар сегодня был на голову выше и сильнее.
Ответ alexsem69
Ну Краснодар сегодня был на голову выше и сильнее.
На пять голов он был выше и сильнее, кони сегодня вышли счет удерживать вот и поплатились
