Галицкий в раздевалке «Краснодара»: «Вы много значите для города. В конце игры с «Сочи» вышел на улицу – ни одного человека и машины, все смотрели футбол. Все только началось, 9 туров до конца»
Сергей Галицкий обратился к игрокам «Краснодара» после разгромной победы над ЦСКА (4:0) в FONBET Кубке России.
«Очень важно, чтобы мы не публиковали грязные и чистые раздевалки, не обижались на слова. Потому что это не наш вид деятельности. Мы тут в футбол собрались играть, а не КВН заниматься.
Но много эмоций сейчас истрачено. Все только началось, 9 туров до конца. У нас мало футболистов, скамейки почти нет. Сегодня радуемся, завтра эмоционально закрываетесь. Потому что нет ничего важнее следующего матча с «Пари НН».
В последние 10 минут матча с «Сочи» я знал, что вы сделаете, поэтому не хотел смотреть, вышел на улицу. Ни одного человека и машины на улице не было. Все смотрели футбол. Вы очень много значите для этого города.
Тяжело играть в двух турнирах. Поэтому важно эмоционально сохранить настрой на следующую игру», – сказал владелец клуба в раздевалке.
Крепкого здоровья Сергею Николаевичу.
Вот бы в каждый регион такого бизнесмена и мецената, как Галицкий.
Причем тут танцы?
Культура в футболе не в почете?