  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Галицкий в раздевалке «Краснодара»: «Вы много значите для города. В конце игры с «Сочи» вышел на улицу – ни одного человека и машины, все смотрели футбол. Все только началось, 9 туров до конца»
48

Сергей Галицкий обратился к игрокам «Краснодара» после разгромной победы над ЦСКА (4:0) в FONBET Кубке России.

«Очень важно, чтобы мы не публиковали грязные и чистые раздевалки, не обижались на слова. Потому что это не наш вид деятельности. Мы тут в футбол собрались играть, а не КВН заниматься.

Но много эмоций сейчас истрачено. Все только началось, 9 туров до конца. У нас мало футболистов, скамейки почти нет. Сегодня радуемся, завтра эмоционально закрываетесь. Потому что нет ничего важнее следующего матча с «Пари НН».

В последние 10 минут матча с «Сочи» я знал, что вы сделаете, поэтому не хотел смотреть, вышел на улицу. Ни одного человека и машины на улице не было. Все смотрели футбол. Вы очень много значите для этого города.

Тяжело играть в двух турнирах. Поэтому важно эмоционально сохранить настрой на следующую игру», – сказал владелец клуба в раздевалке.

И что делать с Челестини?7525 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoКраснодар
logoСергей Галицкий
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoМатч ТВ
48 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сергею Николаевичу только здоровья
И долгих лет жизни!
Присоединяюсь!
Крепкого здоровья Сергею Николаевичу.
Вот бы в каждый регион такого бизнесмена и мецената, как Галицкий.
Галицкому огромное уважение!
Ну про КВН половина состава не поняло наверное. 😁 А в целом, сильная речь. И у команды, как раз, появился характер. До этого они были какие - то плюшевые. А сейчас заматерели.
У меня одного КВН это ассоциация с чем-то не смешным и убогим
Не знаю. 🤷🏻 Тож не люблю. Но раньше вроде норм был. Когда развлечений было мало. Да и в школах, универах там тоже он был способом реализации творческой, социализации, завести друзей. 🤷🏻 Да и был чем - то острым. А сейчас, когда всю пошлятину, мат и прочее вывели во все эти стендапы, более консерватиным КВН ом людей не заинтересуешь. Тем более хозяева большого, твшного КВН, хорошо нажились и им даже на социальные темы слишком то допускать шутки, думаю не приемлемо 😁
Слова не мальчика, а мужчины. Все это нытье про раздевалку - позор, это футбол, а не танцы
Японцы на ЧМ убирали стадион, почему Вы считаете что разносить помещение в порядке вещей?
Причем тут танцы?
Культура в футболе не в почете?
А ещё не в почёте выкладывать фотографии в интернет. Такие раздевалки часто остаются после футбола, но никому в голову не пришло, кроме одного одарённого работника в ЦСКА сфотографировать и выложить на всеобщее обозрение.
сняли как он в своем парке гуляет,вроде со здоровьем все намного лучше,это круто,долгих лет вам сергей николаевич
Вперед, Краснодар!
Лучший руководитель в стране и Человек. Здоровья вам Сергей Николаевич.
Всё правильно сказано. Здоровья Галицкому .
Галицкий это лучшее, что случилось с футболом у нас, за последние лет 15-20, надеюсь он попавится и будет еще долго руководить Краснодаром
Человек живёт футболом, живёт своей командой! Огромное уважения и хорошего здоровья!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
