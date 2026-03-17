0:4 от «Краснодара» – крупнейшее поражение ЦСКА в Кубке

ЦСКА установил клубный антирекорд в FONBET Кубке России.

Команда Фабио Челестини пропустила четыре безответных гола от «Краснодара » в полуфинале Пути РПЛ.

Поражение с разницей в 4 гола стало крупнейшим в истории московского клуба в Кубке.

Для «Краснодара» эта игра стала частью рекордной серии: «быки» впервые провели 4 домашних кубковых матча подряд без пропущенных голов.