0:4 от «Краснодара» – крупнейшее поражение ЦСКА в Кубке

ЦСКА установил клубный антирекорд в FONBET Кубке России.

Команда Фабио Челестини пропустила четыре безответных гола от «Краснодара» в полуфинале Пути РПЛ.

Поражение с разницей в 4 гола стало крупнейшим в истории московского клуба в Кубке.

Для «Краснодара» эта игра стала частью рекордной серии: «быки» впервые провели 4 домашних кубковых матча подряд без пропущенных голов.

И что делать с Челестини?
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Цифроскоп»
Не может команда и все разом деградировать: что то происходит в команде,мутки какие то нездоровые
Рейс конечно клоун. По-хорошему клуб его просто обязан оштрафовать за такую подставу, на ровном месте похоронил команду.
Я так понял,что чел думал,что здесь в пол ноги будет играть и на изи все выносить,но реальность оказалось жёсткой. Тут оказывается играть надо и соперники могут быть сильными
В общем, чел где то в облаках летает,пора возвращаться на землю
Видимо, в ЦСКА открыли «худшие результаты в 21 веке» и решили за несколько матчей переписать эту историю …
Сегодня вообще такое впечатление, что Челестини сливают. Ну нельзя таким составом так играть. Мяч вообще не держался. Центр поля отдали полностью. Ужасные обрезы, ошибки. Никакой дисциплины. Болельщикам ЦСКА можно только посочувствовать
Это ещё и пятый зажали
И крупнейшее поражение за 6 лет, с июня 2020 (дома с Зенитом было 0:4 в РПЛ).
Сперцян на деле показал Кисляку что нужно играть в футбол, а не языком чесать.
Хотел посмотреть битву, посмотрел избиение.
Ну что, спорц, кто кого теперь раздавил?
Фабио наверное подать в отставку
