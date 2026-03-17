  • Сафонов в старте «ПСЖ» на 11-й матч подряд – против «Челси» в ЛЧ. Шевалье не играет с конца января
Сафонов в старте «ПСЖ» на 11-й матч подряд – против «Челси» в ЛЧ. Шевалье не играет с конца января

Сафонов снова в старте «ПСЖ» – в 11-й раз подряд.

Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в 11-м матче подряд.

Сегодня парижане сыграют на выезде с «Челси» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов (5:2 – первая игра). 

Российский вратарь сыграл за «ПСЖ» во всех матчах начиная с 28 января. За это время у него 14 пропущенных голов. Конкурент Сафонова, Люка Шевалье, не выходит на поле с 23 января.

Подробно со статистикой Матвея можно ознакомиться здесь.

Никогда не думал, что за ПСЖ буду болеть😂 Раньше наоборот радовался их ранним вылетаем. И когда их андердоги били... А тут очень хочется что б Сафонов выиграл и не как запасной, а как основной. И сделал задел на будущую карьеру. Что б ему всегда в топах были двери открыты. На самом деле вратарям сложнее всего вращаться среди топ клубов. И очень легко выпасть из этой группы.
Знаем , брат , раньше болел за Монако Головина с кратким перерывом на Гавр Кузяева ))
А ведь могли начать болеть за Галатасарай , если бы не встал со скамейки ПСЖ )
Посадил на лавку, каналья!
Мы не можем всего знать !
Возможно он и играет .
Вариантов немало - Казино , приставка , букмекеры …
Вообще : Что наша жизнь ? Игра !
Сафон нужен сухарь))
Удачи всем кто играет из бывшего снг Сафонову Хусаинову Хвиче и Забарному всетаки свои пацаны
Давай, Мотя. Сегодня важно качественно отстоять, Челси будут стараться больше бить.
А ведь могли такие новости читать про акифева в своё время, только за арсенал или мю. Недавно пересматривал евро 08 - в каком же порядке был, на дикой уверенности. И в тот момент всего 23 вроде...выше Льориса и даже Нойера котировался.

Но на своей земле как-то спокойнее. Всегда в основе, бюджетные бабки лутаешь, берёзки
35 не опаздывает, реклама была, жизнь удалась)
Сафонов красава не испугался и набрал кучу титулов
Матвей... Ну вот по вывеске Реал с Ман сити интересен но блин .....
Пора уже собирать голоса за Шевалье ?
