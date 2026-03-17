Сафонов в старте «ПСЖ» на 11-й матч подряд – против «Челси» в ЛЧ. Шевалье не играет с конца января

Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в 11-м матче подряд.

Сегодня парижане сыграют на выезде с «Челси » в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов (5:2 – первая игра).

Российский вратарь сыграл за «ПСЖ » во всех матчах начиная с 28 января. За это время у него 14 пропущенных голов. Конкурент Сафонова, Люка Шевалье , не выходит на поле с 23 января.

Подробно со статистикой Матвея можно ознакомиться здесь .