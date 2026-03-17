  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  У Мойзеса 3-е удаление за сезон в матчах с «Краснодаром» – в Кубке, РПЛ и Зимнем кубке. В 1-м круге чемпионата защитник ЦСКА спровоцировал удаление Кордобы
22

У Мойзеса 3-е удаление за сезон в матчах с «Краснодаром» – в Кубке, РПЛ и Зимнем кубке. В 1-м круге чемпионата защитник ЦСКА спровоцировал удаление Кордобы

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза получил удаление в матче с «Краснодаром» в третий раз за сезон.

В ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА уступил со счетом 0:4 (первая игра – 1:3) и вылетел в Путь регионов по сумме двух встреч.

Мойзес получил две желтых карточки подряд во 2-м тайме – на 63-й минуте после остановки игры защитник схватил форварда «Краснодара» Джона Кордобу сзади за руки и повалил на газон, недовольный тем, что соперник не отдает мяч. За это главный судья Инал Танашев показал ему желтую карточку и почти сразу продемонстрировал вторую – вероятно, за какие-то слова в свой адрес.

Ранее Мойзес удалялся в матче с «Краснодаром» в рамках 18-го тура Мир РПЛ 7 декабря – тогда защитник ЦСКА получил две желтых карточки за фолы на Джоне Кордобе и Жоау Батчи.

Также бразилец получил прямую красную карточку в матче с «Краснодаром» на WINLINE Зимнем кубке РПЛ за то, что за то, что агрессивно толкнул сбившего его с ног Густаво Сантоса.

Отметим также, что в матче 1-го круга РПЛ Мойзес спровоцировал удаление Джона Кордобы – нападающий «Краснодара», проиграв борьбу за мяч у лицевой линии, пнул его в защитника армейцев и зацепил шипами его руку, за что получил красную карточку.

И что делать с Челестини?6013 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoКраснодар
logoFONBET Кубок России
logoсудьи
logoЗимний кубок РПЛ
logoДжон Кордоба
Инал Танашев
logoЖоау Батчи
logoМойзес Барбоза
logoпремьер-лига Россия
logoГуставо Сантос
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Мойзес поступил подло по отношению к команде, которая и так играла в меньшинстве. Не хочешь играть — попроси замену, а не подставляй команду.
Ответ Брулин
Так Мойзесу еще и дополнительная дисквалификация светит на два или три матча за то, что он один раз на поле пошуршал пальцами, а второй раз в при выходе со стадиона, намекая что судья подкуплен.
Ответ Django Joker
Так-то давно пора! Его весь прошлый сезон прощали, хотя он почти в каждом матче нарывался...
Просто раньше ему прощали его припадки...
Оскар этой богине
Машину никак не откопают из снега, чтобы она весной поехала
Главное- избавились от Дивеева!
Ответ Д O Б P Ы Й
Поправлю вас. Избавились от вечно травмированного Дивеева, который со слов некоторых болельщиков ЦСКА, больше лечится, чем играет.
да этот грубиян в каждом матче на удаление наигрывает.
У меня вопрос, как это Зенит смог обхитрить так ЦСКА и обменять нулевого Лусиано на Дивеева?
Ответ Alex_Prinz
Предъявлять сегодня какие-то претензии Лусиано - это слишком «сильно».

Не он виноват в том, что сегодня ЦСКА просто вышел отбиваться.
Не он виноват в том, что все забросы идут исключительно на Глебова.
Не он виноват в том, что его заменили после первого тайма.
Ответ Alex_Prinz
Посмотри на Челестини- такому можно кого-угодно впарить
Выпишите обоим нормальный штраф, чтобы думали своими пустыми головами!!!
Мойзес чересчур лично воспринимает Кордобу. Тот провокатор ещё тот, но все делал в рамках правил, а Мойзес поплыл. К чему было это швыряние Кордобы на глазах у судьи? А потом и красная. Чего этим добился? Выплеснул эмоции? Молодец, а для команды и болельщиков какую пользу это принесло? Поступок Рейса — за гранью. Виктор тоже психовал не по делу. В первом тайме футбола от ЦСКА не было. Вышли оберегать счёт. Краснодар полностью переиграл и растоптал. Челестини не умеет играть в автобус, а потеря Дивеева просто ножом вскрыла все проблемы Виктора. Баринов не вписался в проект. Лусиано больше похож на Мусаев, чем сам Мусаев на себя. Очень хочется верить, что что-то встряхнет команду и потихоньку выкарабкиваться будем. Пока просто катастрофа, к сожалению. Никто такого не ожидал.
Карма, она такая
Читайте новости футбола в любимой соцсети
