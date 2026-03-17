У Мойзеса 3-е удаление за сезон в матчах с «Краснодаром» – в Кубке, РПЛ и Зимнем кубке. В 1-м круге чемпионата защитник ЦСКА спровоцировал удаление Кордобы

Мойзес удалился в матче с «Краснодаром» в третий раз за сезон.

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза получил удаление в матче с «Краснодаром » в третий раз за сезон.

В ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА уступил со счетом 0:4 (первая игра – 1:3) и вылетел в Путь регионов по сумме двух встреч.

Мойзес получил две желтых карточки подряд во 2-м тайме – на 63-й минуте после остановки игры защитник схватил форварда «Краснодара» Джона Кордобу сзади за руки и повалил на газон, недовольный тем, что соперник не отдает мяч. За это главный судья Инал Танашев показал ему желтую карточку и почти сразу продемонстрировал вторую – вероятно, за какие-то слова в свой адрес.

Ранее Мойзес удалялся в матче с «Краснодаром» в рамках 18-го тура Мир РПЛ 7 декабря – тогда защитник ЦСКА получил две желтых карточки за фолы на Джоне Кордобе и Жоау Батчи .

Также бразилец получил прямую красную карточку в матче с «Краснодаром» на WINLINE Зимнем кубке РПЛ за то, что за то, что агрессивно толкнул сбившего его с ног Густаво Сантоса .

Отметим также, что в матче 1-го круга РПЛ Мойзес спровоцировал удаление Джона Кордобы – нападающий «Краснодара», проиграв борьбу за мяч у лицевой линии, пнул его в защитника армейцев и зацепил шипами его руку, за что получил красную карточку.