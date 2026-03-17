ЦСКА сыграет с «Локомотивом» или «Крыльями» во 2-м этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России

ЦСКА сыграет с победителем матча «Крылья Советов » – «Локомотив » во 2-м этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Игра пройдет 7-9 апреля. Армейцы проведут матч на выезде. Сегодня команда Фабио Челестини вылетела из Пути РПЛ, уступив «Краснодару » в ответном матче 1/2 финала со счетом 0:4 (3:1 – первый матч).