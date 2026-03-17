У ЦСКА 1 удар (не в створ) за матч с «Краснодаром» и 34% владения. Команда Мусаева пробила 16 раз и победила 4:0

«Краснодар» нанес в 16 раз больше ударов, чем ЦСКА.

ЦСКА нанес всего один удар за весь матч с «Краснодаром ».

Команда Фабио Челестини сегодня была разгромлена в FONBET Кубке России со счетом 4:0.

В первом тайме армейцы не сумели пробить ни разу, в начале второго неточный удар нанес Матвей Кисляк.

У «Краснодара» было 16 попыток, в створ пришлись 8. «Быки» владели мячом 66% времени и подали втрое больше угловых (6 против 2). По нарушением паритет – по 15.