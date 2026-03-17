  • У ЦСКА 1 удар (не в створ) за матч с «Краснодаром» и 34% владения. Команда Мусаева пробила 16 раз и победила 4:0
«Краснодар» нанес в 16 раз больше ударов, чем ЦСКА.

ЦСКА нанес всего один удар за весь матч с «Краснодаром».

Команда Фабио Челестини сегодня была разгромлена в FONBET Кубке России со счетом 4:0.

В первом тайме армейцы не сумели пробить ни разу, в начале второго неточный удар нанес Матвей Кисляк.

У «Краснодара» было 16 попыток, в створ пришлись 8. «Быки» владели мячом 66% времени и подали втрое больше угловых (6 против 2). По нарушением паритет – по 15.

И что делать с Челестини?6741 голос
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Хочу обратиться к болельщикам ЦСКА, которые были сегодня на стадионе Краснодар. Вы классно поддерживали свою команду. Вас было много и вас было слышно. Но вы приехали в гости. В наш город. Играть с нами в футбол. Пожалуйста, не нужно больше оставлять после себя непристойные, расистские наклейки на столбах и стенах. Мы стараемся поддерживать наш город в чистоте и будем рады, если вы воздержитесь от вандализма. Спасибо.
Комментарий скрыт
Тебе фото прислать? Кидай номер - вышлю в тг или макс...
Я хоть и болельщик Краснодара, но на такой ЦСКА было смотреть грустно. Весной показывали очень приятный футбол, а сейчас какой-то кошмар. Гонду на поле вообще не видео, Баринов нулевый
"Весной показывали очень приятный футбол"
Тонко
Осенью, брат
Раздевалку вымыть не забудьте и счастливого пути!
Ты этим и займешься)
базару нет, пусть моют, после такого наплевательского отношения к игре и своим болельщикам. я только за
Изначально вышли не играть в футбол, а тупо удерживать преимущество, возможно получилось бы подольше, если бы не идиот Рейс. А дальше вообще не понял выход щегла Данилова при живом Лукине, теперь после такого матча, в котором Кирилла посадили на задницу и он результативно обрезал, он может тупо сломаться психологически, ну не готов парень играть на таком уровне, и это нормально для 19 лет, зачем под танки кидать?
Ну а после 0:2 команда окончательно развалилась. Ментально нынешний ЦСКА очень слаб. Все-таки с уходом Роши и Дивея команда лишилась части яиц
Во, ты почти на мой уровень поднялся , про менталку понимать начал
На такой матч Акинфеева выпускать надо, он вроде в первом матче играл
Вчера еще Челестини был топ, сейчас - развалил команду. Ничего нового.
К сожелению, все так. После зимы совсем никакая команда. Ждём, что будет дальше
Это спортс подогревает. Никто так не считает из нормальных фанатов. Мы не Спартак, чтобы после 3-4 плохих матчей тренера увольнять
Тот самый момент, когда удалений в 2 раза больше, чем ударов.
Ждём комментариев от болел ЦСКА как они размазали бычков
Так в первой игре размазали. Или память короткая? Сейчас зачем такое писать?
Ара в засаде сидел, дождался возможности каку бросить. Был бы другой результат, никаких комментариев он бы не ждал, жарил бы шашлыки где-нибудь на природе.
а что там с лучшей селекцией?)))
позорники
Когда она в последний раз была лучшей? Еще во времена Слуцкого?
Шевелева давно надо гнать тряпками
как с Зенитом. Играют не фамилии на бумаге, а игроки
Тактика ЦСКА сегодня была не играть, а провоцировать. Думали, что удастся вывести из себя Кордобу и остальных, чтобы Краснодар не смог играть. А Краснодар вышел побеждать, и полностью игнорировал мерзкие провокации армейцев. В итоге сами провокаторы поплатились за свое поведение.
Могли выиграть, чуть чуть не повезло )))
