У ЦСКА 1 удар (не в створ) за матч с «Краснодаром» и 34% владения. Команда Мусаева пробила 16 раз и победила 4:0
«Краснодар» нанес в 16 раз больше ударов, чем ЦСКА.
ЦСКА нанес всего один удар за весь матч с «Краснодаром».
Команда Фабио Челестини сегодня была разгромлена в FONBET Кубке России со счетом 4:0.
В первом тайме армейцы не сумели пробить ни разу, в начале второго неточный удар нанес Матвей Кисляк.
У «Краснодара» было 16 попыток, в створ пришлись 8. «Быки» владели мячом 66% времени и подали втрое больше угловых (6 против 2). По нарушением паритет – по 15.
И что делать с Челестини?6741 голос
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
119 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Тонко
Ну а после 0:2 команда окончательно развалилась. Ментально нынешний ЦСКА очень слаб. Все-таки с уходом Роши и Дивея команда лишилась части яиц
позорники
Шевелева давно надо гнать тряпками