ЦСКА проиграл три матча подряд и 5 из 6 последних в РПЛ и Кубке
ЦСКА потерпел третье поражение подряд.
Команда Фабио Челестини сегодня была разгромлена «Краснодаром» (0:4) в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ в FONBET Кубке России. Ранее армейцы уступили также «Балтике» (0:1) и «Динамо» (1:4) в Мир РПЛ.
В последних шести матчах во всех турнирах у московского клуба только одна победа – в первой игре с «Краснодаром» в Кубке со счетом 3:1. Также за это время они проиграли «Краснодару» (2:3) в чемпионате. Еще одно поражение – от «Ахмата» в РПЛ.
21 марта ЦСКА встретится с «Динамо» Махачкала.
И что делать с Челестини?
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Вообще никаких эмоций нет от игры команды - ее попросту нет от слова совсем, только «забрось вперед на Глебова, а он попробует убежать».
Бразильцы провалили матч в хлам просто: двое удалились на ровном месте, третий привез гол.
Тренер по стандартам - просто «топ»: 4 гола весной пропустили именно после них.
Краснодар с заслуженным выходом в финал пути РПЛ - сегодня все сделали для этого и именно «играли в футбол».
Ошибка 1. Убрать Лукина. Это он был лидером цз. И атаки начинал и стата по игре в защите лучше, чему к примеру у Дивея. так что не уход Дивея повлял на игру в защите.
2. Добавление Баринова привело к тому что а) нет игрока под форвардом
б) отобрал хлеб кисляка и при этом не дает то что делал матвей в) еще и косячит
3. Обляков ноль полный. Просто сдал, нет движения создания направления.
4. Круг схавал звезду. Единственное полезное действие в 5 матчах это гол в Москве Краснодару. В остально потери, обрезы, потери позиций.
6. А сегодня играли в очкунфутбол и выпендривались.
Талалаев спровоцировал Мойзеса и Рейса?
Или так оскорбил игроков ЦСКА выбитый им мяч, что силенок на один удар нашлось?
Краснодар не ангелы, конечно, тоже, но так смешно читать комменты про предвзятое судейство и провокации