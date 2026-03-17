50

ЦСКА проиграл три матча подряд и 5 из 6 последних в РПЛ и Кубке

ЦСКА потерпел третье поражение подряд.

Команда Фабио Челестини сегодня была разгромлена «Краснодаром» (0:4) в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ в FONBET Кубке России. Ранее армейцы уступили также «Балтике» (0:1) и «Динамо» (1:4) в Мир РПЛ.

В последних шести матчах во всех турнирах у московского клуба только одна победа – в первой игре с «Краснодаром» в Кубке со счетом 3:1. Также за это время они проиграли «Краснодару» (2:3) в чемпионате. Еще одно поражение – от «Ахмата» в РПЛ.

21 марта ЦСКА встретится с «Динамо» Махачкала.

И что делать с Челестини?5975 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoFONBET Кубок России
logoФабио Челестини
logoКраснодар
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ЦСКА до сих пор на сборах в Абу-Даби - вернулись на перерыв между сборами в Москву и обыграли Краснодар, а потом снова «поехали» отдыхать…

Вообще никаких эмоций нет от игры команды - ее попросту нет от слова совсем, только «забрось вперед на Глебова, а он попробует убежать».
Бразильцы провалили матч в хлам просто: двое удалились на ровном месте, третий привез гол.
Тренер по стандартам - просто «топ»: 4 гола весной пропустили именно после них.

Краснодар с заслуженным выходом в финал пути РПЛ - сегодня все сделали для этого и именно «играли в футбол».
Ответ Кирилл
Спасибо, вам тоже удачи дальше и исправить ситуацию
Ответ Кирилл
вы не поняли. это тренер не по забиванию со стандартов, а по пропусканию с них
Как быстро ЦСКА проделал путь от «поборятся за чемпионство, топ-трансферы подъехали» до этого звездеца.
очень плохо Фабио.
Ошибка 1. Убрать Лукина. Это он был лидером цз. И атаки начинал и стата по игре в защите лучше, чему к примеру у Дивея. так что не уход Дивея повлял на игру в защите.
2. Добавление Баринова привело к тому что а) нет игрока под форвардом
б) отобрал хлеб кисляка и при этом не дает то что делал матвей в) еще и косячит
3. Обляков ноль полный. Просто сдал, нет движения создания направления.
4. Круг схавал звезду. Единственное полезное действие в 5 матчах это гол в Москве Краснодару. В остально потери, обрезы, потери позиций.
6. А сегодня играли в очкунфутбол и выпендривались.
Ответ Радмир Гильмияров
Облаков почти всегда был нулём, пару нормальных сезонов выдал и все
Ответ Радмир Гильмияров
С первым пунктом можно поспорить по поводу Лукина. Ему до Дивеева еще далеко. А по поводу Фабио я бы добавил, что он не умеет настраивать команду совсем, не может объяснить как играть с провокаторами и нормально пригрозить латиносам хорошим штрафом в случае удалений. Да в команде тренеров вообще видимо отсутствует мотор и мотиватор, и я связываю это с тем, что Леха Березуцкий ушел. Остались одни нутрициологи.
Краснодар конечно развалил ЦСКА - это бесспорно, НО какой же убогий формат нынешнего кубка, никакого спортивного принципа тут и близко не просматривается, можно вообще спокойно сливать в полуфинале две игры и все-равно окажешься в пути регионов, то же самое в группах, почти вся группа выходит дальше и смысл такого?))
Ответ Yu_san8
Когда будут вновь Еврокубки, этот формат точно уберут. Не знай сколько сезонов придётся ещё КР с таким регламентом лицезреть.
Ответ Yu_san8
Смысл такого, чтобы болельщики посмотрели больше футбола, самые слабые выбывают в группах, ну а потом фактически чемпионат в двух подгруппах.
Всю неделю справедливо хаяли Талалаева за быдлячество, но сами на те же грабли.

Талалаев спровоцировал Мойзеса и Рейса?
Или так оскорбил игроков ЦСКА выбитый им мяч, что силенок на один удар нашлось?

Краснодар не ангелы, конечно, тоже, но так смешно читать комменты про предвзятое судейство и провокации
Ответ Alexander Kulkov
Никто и не говорит про судейство. Насчет провокации- Кордоба разок позволил себе, но по сравнению с его обычным поведением этот ангел считай
надеюсь услышать в студиях какой плохой тренер Челестини и что его надо ОБЯЗАТЕЛЬНО УВОЛИТЬ! как было со Станоковичем прошлой весной после пары неудачных матчей, как было с ним летом когда отлетали Балтике в 9ом... но этого не будет, потому что заказ нет!
Опять российский физрук обыграл гениального иностранного тренера, да что ж такое. Тут, наверное, тоже Талалаев и раздевалка виноваты
И почему же Семак не давал играть Гонду ?)) теперь поняли
Ответ cektor
вы вообще эти матчи видели? у Гонду ни одного шанса не было забить, ему не создают моменты. Более того, Фабио его опускает сильно низко, чтобы Гонду мог распасовывать из центра. Вот аргу я бы пока точно притензий не предъявлял. Он ещё не показал себя
Ждём серьёзный разговор в раздевалке
Ответ Антоша
Чтобы еще хлеще потом влететь?
Команда посыпалась и дело не только в игре, а может и игра такая, потому что внутри коллектива что-то явно не то и Челистини, похоже потерял нити управления. Иначе я не могу объяснить эти глупейшие удаления. Конечно, полная катастрофа в центе обороны. Ярко расписанный Рейс пока что просто инородное тело и ничего, кроме вреда не приносит. А Виктор ещё в прошлом сезоне показал, что он игрок даже ниже среднего уровня. Повторюсь ещё раз: И Рейса, и Виктора на лавку и наигрывать пару Лукин-Данилов, с прицелом на следующий сезон, всё равно в этом сезоне уже ничего не светит. Явно не вписывается пока что Баринов и сдал Кисляк и вся команда очень тяжёлая. Но при всём при этом очень бы не хотелось, чтобы руководство клуба занялось шараханьем со сменой тренеров, уверен, ни к чему хорошему это не приведёт.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Манчестер Сити» – «Реал». 1:1 – Винисиус забил с пенальти, Холанд – после углового, Бернарду удален на 20-й. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
«Челси» – «ПСЖ». 0:3 – Хвича забил после выноса Сафонова, у Барколя и Меюлю тоже голы, у Хакими 2 ассиста. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
«Cкаузерский ублюдок» скандировали фанаты «Сити» в адрес Трента в 1-м тайме матча с «Реалом»
30 минут назад
Фанаты «Челси» скандируют имя Абрамовича во время матча с «ПСЖ»
41 минуту назад
Гвардиола обогнал Фергюсона по матчам в ЛЧ – 191 против 190. Впереди только Анчелотти с 218 играми
45 минут назад
Вспомните, кто играл и в «ПСЖ», и в «Челси» в этом веке? Назовите редкого игрока
47 минут назадТесты и игры
Челестини о стычке с Талалаевым: «Сказал ему на итальянском, что это его вина. Мы пошли в тренерскую зону, потому что 40 человек толкали наших игроков. Должно было быть 40 красных»
50 минут назад
Винисиус облокотился на угловой флаг и изобразил плач после гола «Сити». Ранее фанаты «горожан» призывали бразильца «не лить горькие слезы» после выигрыша Родри «Золотого мяча»
53 минуты назадФото
Бернарду получил красную, локтем заблокировав удар Винисиуса на линии ворот «Сити». Бразилец реализовал пенальти
сегодня, 20:37Фото
Хайкин установил рекорд по числу сэйвов в сезоне ЛЧ – 68. Российский вратарь «Буде-Глимт» обошел Куртуа, у которого было 59 спасений в сезоне-2021/22
сегодня, 20:36
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-арбитр Фернандес о пенальти «Реала»: «Бернарду выставил локоть, чтобы увеличить площадь тела – это пенальти и удаление. Винисиус провоцировал фанатов «Ман Сити» и должен был получить желтую»
3 минуты назад
«Арсенал» – «Байер». 2:0 – Эзе и Райс забили. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
Холанд догнал Мюллера по голам в ЛЧ и делит с ним 7-е место – у них по 57. До Мбаппе – 11 мячей
17 минут назад
У Винисиуса 7 (3+4) очков в матчах с «Ман Сити» – больше всего против одного соперника в ЛЧ наряду с «Ливерпулем» и «Шахтером»
17 минут назад
Пономарев про ЦСКА: «Челестини надо увольнять. Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел. Против «Краснодара» сами виноваты в несдержанности, хотя там великие симулянты»
21 минуту назад
«Реал» заменил Куртуа на Лунина в перерыве матча с «Ман Сити»
24 минуты назад
«Челси» пропустил 2 гола за 14 минут против «ПСЖ» – это клубный антирекорд в ЛЧ
38 минут назад
У Холанда 43 гола в 48 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Форвард забил «Реалу» в ЛЧ
41 минуту назад
Кордоба о 4:0 с ЦСКА: «Шум, который был создан, только замотивировал «Краснодар». Все видит бог – он ничего не оставляет просто так и дал нам заслуженный реванш»
50 минут назад
«Буде-Глимт» Хайкина вылетел в 1/8 финала в дебютном сезоне в ЛЧ. Рекорд Норвегии – выход «Русенборга» в 1/4 финала сезона-1996/97
сегодня, 20:32
Рекомендуем