ЦСКА проиграл три матча подряд и 5 из 6 последних в РПЛ и Кубке

ЦСКА потерпел третье поражение подряд.

Команда Фабио Челестини сегодня была разгромлена «Краснодаром » (0:4) в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ в FONBET Кубке России. Ранее армейцы уступили также «Балтике» (0:1) и «Динамо» (1:4) в Мир РПЛ.

В последних шести матчах во всех турнирах у московского клуба только одна победа – в первой игре с «Краснодаром» в Кубке со счетом 3:1. Также за это время они проиграли «Краснодару» (2:3) в чемпионате. Еще одно поражение – от «Ахмата» в РПЛ.

21 марта ЦСКА встретится с «Динамо» Махачкала.