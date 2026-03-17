ЦСКА впервые не сыграет в финале Пути РПЛ после реформы Кубка – вылетели от «Краснодара» в 1/2 финала. До этого трижды играли там

ЦСКА впервые не сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России.

Армейцы по сумме двух встреч уступили «Краснодару » (3:1, 0:4) в 1/2 финала Пути РПЛ.

ЦСКА впервые не сыграет в финале Пути РПЛ после реформы Кубка. До этого трижды играли там – побеждали «Урал», один раз вылетели от «Зенита» по пенальти и один раз прошли его по пенальти.

В 1-м этапе финала Пути регионов раунде ЦСКА сыграет с победителем пары «Крылья Советов» – «Локомотив».