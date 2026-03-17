  • ЦСКА впервые не сыграет в финале Пути РПЛ после реформы Кубка – вылетели от «Краснодара» в 1/2 финала. До этого трижды играли там
ЦСКА впервые не сыграет в финале Пути РПЛ после реформы Кубка – вылетели от «Краснодара» в 1/2 финала. До этого трижды играли там

ЦСКА продолжит выступление в FONBET Кубке России в Пути регионов. 

Армейцы по сумме двух встреч уступили «Краснодару» (3:1, 0:4) в 1/2 финала Пути РПЛ. 

ЦСКА впервые не сыграет в финале Пути РПЛ после реформы Кубка. До этого трижды играли там – побеждали «Урал», один раз вылетели от «Зенита» по пенальти и один раз прошли его по пенальти. 

В 1-м этапе финала Пути регионов раунде ЦСКА сыграет с победителем пары «Крылья Советов» – «Локомотив». 

И что делать с Челестини?5921 голос
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Получается что если Краснодар проиграет в финале РПЛ, то он лишиться шансов выиграть Кубок, а у ЦСКА есть шанс выиграть Кубок, лажа какая то полнейшая получается
А вы только «проснулись» ?)
Такие правила ввели с прошлого года, когда после поражения в финале Пути РПЛ шансы на кубок потерял Зенит )
Да пойми эту фигню с первого раза, до сих пор понять эти финалы не могу , ладно ещё понять можно выбывание из РПЛ в Регионы, но финал понять не возможно
Эффект Баринова 🫠
1 (ОДИН) удар у ЦСКА за игру.
Ну невозможно так скоро деградировать. Явно внутри команды что-то происходит
Есть ощущение, что то, что говорил Родимов про какие-то непонятки в команде- правда. Как будто команда сливала тренера...
Если после Динамо был разговор в раздевалке, то основной состав просто не мог выйти сидеть возле своих ворот..
Вопрос: как и кому тренер успел помешать после хорошей осени? Прошли сборы и все поплыли
Провал, абсолютный провал…
Какая же грязная команда стала Краснодар. На всех смотреть противно стало, не только на кордобу. Сперцян и остальные такие же. Фу.
Однако,они нас размазали сегодня и благодаря,в первую очередь,двум бразильцам и где-то тренеру ,похоже, он потерял связь с игроками и ,в первую очередь,с капитаном.
У вас в фамилиях Мойзес и Рейс куча ошибок. Будьте добры на пересдачу
Бразильцы, правда, сговорились? Жоао, Мойзес, Рейс – все шли на необязательные, отвратительные и придуманные (в смысле сами накреативили себе) ими самими КК.
Гонду запыхается от каждого первого спринта, ощущение, что ему 42, а не 24 (или около, не помню). Он курит или лысина не случайно?
Баринов просто дублирует позиции – это сразу 10x11, потому что не нужен футболист там, где на мяче уже Обляков и Кисляк.
По общему впечатлению футболисты выгоняют тренера – даже старательные сегодня Глебов и Кисляк как будто не возмущены были бразильцами.
Ах да, замены. Самые яркие в "атаке" Кисляк и Глебов на замену – Баринов, Круговой, Обляков на месте. Выход Лукина на 87’ – это шутка? Команда уже в 2 мяча горит, а выходит под конец третий ЦЗ на поле. Где Попович, где Алвес? Они по осени на старт что ли не наиграли?
Что Челестини писал там на бумажке? Заявление по собственному? Ощущение каких-то подковёрных игр лютых.
Глебова и Кисляка заменили уже при 0:4 и 9 на 11. Это уже был белый флаг, просто Челестини дал немного отдохнуть лидерам
Плюсую, не подумал.
Краснодар - молодцы!!! Легко и плавно.
В этом сезоне хлебнули по ушату дерьма ДМ и СМ. Теперь может настать время ЦСКА...
Локо в очереди за тем самым, дерьмом.
Гонду - Дивеев пока по нулям, заруба идет нешуточная!
«Краснодар» разнес ЦСКА – 4:0! У Кордобы 1+1, Батчи сделал дубль, Аугусто забил, Рейса и Мойзеса удалили к 63-й
сегодня, 18:33
Мойзес получил две желтые подряд в матче с «Краснодаром». Защитник ЦСКА повалил Кордобу на землю после свистка и, вероятно, поспорил с судьей
сегодня, 18:20Фото
Гол Батчи ЦСКА на 48-й минуте засчитали после проверки ВАР. Танашев вначале отменил мяч, посчитав, что хавбек «Краснодара» забил из офсайда
сегодня, 18:07Фото
«Манчестер Сити» – «Реал». 1:1 – Винисиус забил с пенальти, Холанд – после углового, Бернарду удален на 20-й. Онлайн-трансляция
53 секунды назадLive
«Челси» – «ПСЖ». 0:3 – Хвича забил после выноса Сафонова, у Барколя и Меюлю тоже голы, у Хакими 2 ассиста. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
«Cкаузерский ублюдок» скандировали фанаты «Сити» в адрес Трента в 1-м тайме матча с «Реалом»
26 минут назад
Фанаты «Челси» скандируют имя Абрамовича во время матча с «ПСЖ»
37 минут назад
Гвардиола обогнал Фергюсона по матчам в ЛЧ – 191 против 190. Впереди только Анчелотти с 218 играми
41 минуту назад
Вспомните, кто играл и в «ПСЖ», и в «Челси» в этом веке? Назовите редкого игрока
43 минуты назадТесты и игры
Челестини о стычке с Талалаевым: «Сказал ему на итальянском, что это его вина. Мы пошли в тренерскую зону, потому что 40 человек толкали наших игроков. Должно было быть 40 красных»
46 минут назад
Винисиус облокотился на угловой флаг и изобразил плач после гола «Сити». Ранее фанаты «горожан» призывали бразильца «не лить горькие слезы» после выигрыша Родри «Золотого мяча»
49 минут назадФото
Бернарду получил красную, локтем заблокировав удар Винисиуса на линии ворот «Сити». Бразилец реализовал пенальти
56 минут назадФото
Хайкин установил рекорд по числу сэйвов в сезоне ЛЧ – 68. Российский вратарь «Буде-Глимт» обошел Куртуа, у которого было 59 спасений в сезоне-2021/22
57 минут назад
«Арсенал» – «Байер». 2:0 – Эзе и Райс забили. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Холанд догнал Мюллера по голам в ЛЧ и делит с ним 7-е место – у них по 57. До Мбаппе – 11 мячей
13 минут назад
У Винисиуса 7 (3+4) очков в матчах с «Ман Сити» – больше всего против одного соперника в ЛЧ наряду с «Ливерпулем» и «Шахтером»
13 минут назад
Пономарев про ЦСКА: «Челестини надо увольнять. Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел. Против «Краснодара» сами виноваты в несдержанности, хотя там великие симулянты»
17 минут назад
«Реал» заменил Куртуа на Лунина в перерыве матча с «Ман Сити»
20 минут назад
«Челси» пропустил 2 гола за 14 минут против «ПСЖ» – это клубный антирекорд в ЛЧ
34 минуты назад
У Холанда 43 гола в 48 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Форвард забил «Реалу» в ЛЧ
37 минут назад
Кордоба о 4:0 с ЦСКА: «Шум, который был создан, только замотивировал «Краснодар». Все видит бог – он ничего не оставляет просто так и дал нам заслуженный реванш»
46 минут назад
«Буде-Глимт» Хайкина вылетел в 1/8 финала в дебютном сезоне в ЛЧ. Рекорд Норвегии – выход «Русенборга» в 1/4 финала сезона-1996/97
сегодня, 20:32
0:4 от «Краснодара» – крупнейшее поражение ЦСКА с 2020-го (0:4 с «Зенитом»)
сегодня, 20:04
