ЦСКА впервые не сыграет в финале Пути РПЛ после реформы Кубка – вылетели от «Краснодара» в 1/2 финала. До этого трижды играли там
ЦСКА впервые не сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России.
ЦСКА продолжит выступление в FONBET Кубке России в Пути регионов.
Армейцы по сумме двух встреч уступили «Краснодару» (3:1, 0:4) в 1/2 финала Пути РПЛ.
ЦСКА впервые не сыграет в финале Пути РПЛ после реформы Кубка. До этого трижды играли там – побеждали «Урал», один раз вылетели от «Зенита» по пенальти и один раз прошли его по пенальти.
В 1-м этапе финала Пути регионов раунде ЦСКА сыграет с победителем пары «Крылья Советов» – «Локомотив».
И что делать с Челестини?
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Такие правила ввели с прошлого года, когда после поражения в финале Пути РПЛ шансы на кубок потерял Зенит )
Ну невозможно так скоро деградировать. Явно внутри команды что-то происходит
Если после Динамо был разговор в раздевалке, то основной состав просто не мог выйти сидеть возле своих ворот..
Гонду запыхается от каждого первого спринта, ощущение, что ему 42, а не 24 (или около, не помню). Он курит или лысина не случайно?
Баринов просто дублирует позиции – это сразу 10x11, потому что не нужен футболист там, где на мяче уже Обляков и Кисляк.
По общему впечатлению футболисты выгоняют тренера – даже старательные сегодня Глебов и Кисляк как будто не возмущены были бразильцами.
Ах да, замены. Самые яркие в "атаке" Кисляк и Глебов на замену – Баринов, Круговой, Обляков на месте. Выход Лукина на 87’ – это шутка? Команда уже в 2 мяча горит, а выходит под конец третий ЦЗ на поле. Где Попович, где Алвес? Они по осени на старт что ли не наиграли?
Что Челестини писал там на бумажке? Заявление по собственному? Ощущение каких-то подковёрных игр лютых.