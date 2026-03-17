Танашев отменил пенальти в ворота ЦСКА после стыка Сперцяна и Кругового на линии штрафной. Судья посмотрел повтор и посчитал, что фолил хавбек «Краснодара»
«Краснодар» одержал победу со счетом 4:0 в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. Команда Мурада Мусаева вышла в финал по сумме двух встреч (первая игра – 1:3).
На 79-й минуте матча арбитр Инал Танашев назначил 11-метровый удар после стыка Данила Кругового и Эдуарда Сперцяна на линии штрафной площади ЦСКА.
После просмотра видеоповтора судья отменил свое решение, придя к выводу, что полузащитник «Краснодара» нарушил правила в атаке.
Скриншот: трансляция «Матч ТВ»
А где карточка Эдичке за наступ? Как и в первом тайме Батчи на Лусиано? Зато Баринову за это же дал!
Это другое, понимать надо
За это нарушение Сперцян должен был получить жёлтую карточку
Подленький момент со стороны Сперцяна
сливают челлестини, кто какие инсайды знает? почему так? куда там русский костяк смотрит? из-за чего так происходит?
Не знаю, какие там инсайды, но я не понимаю, почему игровые минуты практически не получает Лукин и Алвес. Одного из трио Кисляк - Баринов - Обляков надо посадить для профилактики и выпустить Алвеса
Да ладно ребята, команда не понимает ,что делать .А вот судья -молодец!3 раза вызывали к монитору и 3 раза отмена своего решения.Качествннное судейство
Сам наступил и упал валяться. Какой же мерзкий стал Краснодар.
