Танашев отменил пенальти в ворота ЦСКА после стыка Сперцяна и Кругового на линии штрафной. Судья посмотрел повтор и посчитал, что фолил хавбек «Краснодара»

Пенальти в пользу «Краснодара » в матче с ЦСКА отменен после вмешательства ВАР.

«Краснодар» одержал победу со счетом 4:0 в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. Команда Мурада Мусаева вышла в финал по сумме двух встреч (первая игра – 1:3).

На 79-й минуте матча арбитр Инал Танашев назначил 11-метровый удар после стыка Данила Кругового и Эдуарда Сперцяна на линии штрафной площади ЦСКА.

После просмотра видеоповтора судья отменил свое решение, придя к выводу, что полузащитник «Краснодара» нарушил правила в атаке.

