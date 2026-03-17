«Краснодар» впервые вышел в финал Пути РПЛ в Кубке. В 2023-м был финал Пути регионов

Команда Мурада Мусаева сегодня разгромила ЦСКА со счетом 4:0 после 1:3 в первой игре и преодолела полуфинальный этап. 

«Быки» выступят в финале Пути РПЛ впервые после его введения. В 2023-м они участвовали в финале Пути регионов и сумели пройти дальше.

Соперником «Краснодара» станет или «Спартак», или «Динамо» Москва.

И что делать с Челестини?5989 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Браво Краснодар 👏 Лучшая и самая динамичная игра в лиге. Нет никого рядом 💥 Это игра европейского уровня!
После всех скандалов и разговоров про "самую грязную команду, которая в матчах с топами ничего не может" приезжать в гости и показывать вот ЭТО. Один удар за матч, абсолютно бессмысленные и наглые нарушения. Интересно, много будет здесь в комментариях уникумов, которые будут рассказывать, что "Рафик ни в чем не виноват", "вы вообще Черникова с Кордобой видели", "судья убил атакующий футбол ЦСКА"?
Не болельщик ЦСКА, но
с двумя красными сколько они должны были раз ударить? 200?
Армейцы 45 минут отыграли в равных составах и не нанесли ни одного удара
И как после такого Краснодара ЛЧ смотреть?
Никак. Просто отмотать и смотреть заново. Думать. 🤔
Если объективно, то быки просто растоптали армейцев...
Поздравляю «Краснодар». Единственное, что не понравилось — симуляция Сперцяна в моменте с пенальти, который в итоге отменили — не красит команду
Кордоба супер, и даже обуздал свои эмоции, невзирая на постоянные провокации коней
Краснодар красавцы! И команда, и болельщики
Хороший матч , зашите ЦСКА привет
Заслуженная победа. Команда, которая тянет время с 10 минуты и наносит 1 удар по воротам не может выиграть никак. Быки - молодцы, а игрокам армейцов надо попить пустырнику
Теперь главное с НН не обгадиться.
«Краснодар» разнес ЦСКА – 4:0! У Кордобы 1+1, Батчи сделал дубль, Аугусто забил, Рейса и Мойзеса удалили к 63-й
сегодня, 18:33
Мойзес получил две желтые подряд в матче с «Краснодаром». Защитник ЦСКА повалил Кордобу на землю после свистка и, вероятно, поспорил с судьей
сегодня, 18:20
Гол Батчи ЦСКА на 48-й минуте засчитали после проверки ВАР. Танашев вначале отменил мяч, посчитав, что хавбек «Краснодара» забил из офсайда
сегодня, 18:07
