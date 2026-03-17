«Краснодар» впервые вышел в финал Пути РПЛ в Кубке. В 2023-м был финал Пути регионов

«Краснодар» впервые примет участие в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Команда Мурада Мусаева сегодня разгромила ЦСКА со счетом 4:0 после 1:3 в первой игре и преодолела полуфинальный этап.

«Быки» выступят в финале Пути РПЛ впервые после его введения. В 2023-м они участвовали в финале Пути регионов и сумели пройти дальше.

Соперником «Краснодара » станет или «Спартак», или «Динамо» Москва.