Мойзес получил две желтые подряд в матче с «Краснодаром». Защитник ЦСКА повалил Кордобу на землю после свистка и, вероятно, поспорил с судьей
На 63-й минуте защитник ЦСКА после остановки игры схватил форварда Джона Кордобу сзади за руки и повалил на газон, недовольный тем, что соперник не отдает мяч. За это главный судья Инал Танашев показал ему желтую карточку.
Почти сразу рефери продемонстрировал бразильцу и вторую желтую – вероятно, за какие-то слова в его адрес. ЦСКА остался вдевятером.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
«Краснодар» – ЦСКА. 4:0 – у Кордобы 1+1, Батчи сделал дубль, Аугусто забил, Рейса и Мойзеса удалили. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
133 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сегодня Танашев прекрасно отсудил. Надеюсь, что увольнение Челестини и его штаба уже сегодня.
В слив и заговор не верю, эмоционально улетели в минус от серии поражений и скандала с Балтикой