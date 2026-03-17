Хулиан Альварес: «Футболисты должны быть примером на поле и вне его. За нами наблюдают многие, особенно дети – важно подавать им достойный пример»

Хулиан Альварес: футболисты должны подавать пример на поле и вне его.

Нападающий «Атлетико » и сборной Аргентины Хулиан Альварес высказался о социальной ответственности футболистов.

«Футболисты должны быть примером как на поле, так и за его пределами.

Многие люди, особенно дети, наблюдают за нами, футболистами. Поэтому очень важно создавать позитивный имидж, подавать достойный пример молодежи и подрастающему поколению», – сказал Альварес в видео для Ла Лиги .

