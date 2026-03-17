Павлович в штуку поругался с Бишофом, заявившим прессе, что он лучше играет в Uno: «Эй, почему ты говоришь, что ты лучший?»

Павлович в штуку поругался с Бишофом из-за игры Uno.

Полузащитник «Баварии» Том Бишоф , отвечая на вопросы журналистов, рассказал, кто в команде является номером один в игре Uno.

«Совершенно точно я», – заявил Бишоф.

После завершения пресс-конференции Александар Павлович в шутку предъявил претензии Бишоф: «Эй, почему ты говоришь, что ты лучший в Uno?»