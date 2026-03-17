  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
8

«Иисус сказал: «Делай то, что в твоих силах. Невозможное – моя задача». Леау выложил парафраз стиха из Евангелия от Луки после недовольства заменой в игре с «Лацио»

«Милан» потерпел поражение от римлян со счетом 0:1 в 29-м туре Серии А. Вингер был заменен на 66-й минуте и, когда главный тренер Массимилиано Аллегри пытался его обнять, вырывался и что-то недовольно говорил. После игры португалец также предъявлял претензии Кристиану Пулишичу.

Сегодня Леау опубликовал в «Историях» следующие слова: «Иисус сказал: «Делай то, что в твоих силах. Невозможное — моя задача». От Луки 18:27».

В оригинале (в синодальном переводе) фраза звучит так: «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».

И что делать с Челестини?2988 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Рафаэла Леау
logoРафаэл Леау
logoКристиан Пулишич
logoМилан
logoсерия А Италия
религия
logoМассимилиано Аллегри
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Адаптация под наше пацанские время))
От какого Луки, Модрича что ли?
„Когда я был маленьким, я молился о велосипеде. Потом я понял, что Бог работает по-другому: я украл велосипед и стал молиться о прощении.“ Аль Капоне
Играть получше он не советовал?
А какую должность в "Милане" занимает Иисус?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
