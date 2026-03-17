«Иисус сказал: «Делай то, что в твоих силах. Невозможное – моя задача». Леау выложил парафраз стиха из Евангелия от Луки после недовольства заменой в игре с «Лацио»

Рафаэл Леау опубликовал вольную интерпретацию стиха из Евангелия от Луки после игры с «Лацио».

«Милан » потерпел поражение от римлян со счетом 0:1 в 29-м туре Серии А. Вингер был заменен на 66-й минуте и, когда главный тренер Массимилиано Аллегри пытался его обнять, вырывался и что-то недовольно говорил. После игры португалец также предъявлял претензии Кристиану Пулишичу .

Сегодня Леау опубликовал в «Историях» следующие слова: «Иисус сказал: «Делай то, что в твоих силах. Невозможное — моя задача». От Луки 18:27».

В оригинале (в синодальном переводе) фраза звучит так: «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».