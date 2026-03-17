  • У Лусиано 0+0, желтая и красная в 4 матчах за ЦСКА после перехода из «Зенита» в обмен на Дивеева. Форварда заменили в перерыве матча с «Краснодаром»
Нападающего ЦСКА Лусиано Гонду заменили в перерыве матча с «Краснодаром».

Ответный полуфинальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России проходит в Краснодаре. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры (2:0, второй тайм).

В начале второго тайма вместо Лусиано в составе ЦСКА вышел 18-летний защитник Кирилл Данилов.

Таким образом, в четырех матчах в составе армейцев аргентинец не забил ни одного гола и не сделал ни одной результативной передачи. Также в этих матчах он получил одну желтую и одну красную карточку.

Лусиано перешел в ЦСКА из «Зенита» в зимнее трансферное окно в рамках обмена на защитника Игоря Дивеева. Статистику форварда можно изучить здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Семак не дает играть Лусиано!
Семак физрук! Сколько можно его терпеть. Лучшего нападающего на лавке гнобит!1!
Гонду, баринов и рейс!! Топ усиление ))
И топ атакующий футбол! 0 ударов в первом тайме)
Во втором то был ударчик, хоть с этого кайфуй
Смотреть нужно на дистанции, но пока от размена Гонду-Дивеев Зенит максимально в выигрыше.
Зенит явно что то знал, можно сказать причесали коней с этим трансфером)
А что там знать. Статистика 0+0 что в Зените, что в ЦСКА.
ЦСКА купит Мбаппе и он тоже перестанет забивать.
Мбаппе из Франции. А вот, если купит Аргентинца Месси, вот тогда да, Месси перестанет забивать.
На самом деле сомнительный наброс.
Надо хотя бы сезон посмотреть, и тогда уже оценивать, кто больше или меньше выиграл от этого обмена....
да погоди ты, дай хейтерам плюсики собрать, 5 матчей достаточно, чтобы такие выводы сделать)
Не сомнительный. ЦСКА обменял своего лучшего защитника на нового Гайча...
Может в ЦСКА просто форварды не могут прижиться?! Когда у них последний был нормальный? Во времена Березуцких?)
Чалов в первой половине 2024 при Федотове.
В первой половине 2004-го Чалову сложно было бы выступать за ЦСКА, тем более конкурировать с Кириченко)
Полгода - это не тот срок, чтоб его можно было в расчёт принимать
Швейцарский Чиполлино поплыл
Лусиано, Жоао Виктора и Рейса - вон из команды! Козлы безмозглые!
