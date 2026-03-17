У Лусиано 0+0, желтая и красная в 4 матчах за ЦСКА после перехода из «Зенита» в обмен на Дивеева. Форварда заменили в перерыве матча с «Краснодаром»

Лусиано Гонду заменили в перерыве матча с «Краснодаром».

Нападающего ЦСКА Лусиано Гонду заменили в перерыве матча с «Краснодаром».

Ответный полуфинальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России проходит в Краснодаре . Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры (2:0, второй тайм).

В начале второго тайма вместо Лусиано в составе ЦСКА вышел 18-летний защитник Кирилл Данилов .

Таким образом, в четырех матчах в составе армейцев аргентинец не забил ни одного гола и не сделал ни одной результативной передачи. Также в этих матчах он получил одну желтую и одну красную карточку.

Лусиано перешел в ЦСКА из «Зенита» в зимнее трансферное окно в рамках обмена на защитника Игоря Дивеева.