Российский футбольный союз предложит болельщикам «Свои Плюсы в футболе»

У болельщиков появятся «Свои Плюсы в футболе».

У программы лояльности Яндекса Свои Плюсы появилось новое дополнение, созданное в рамках партнерства с РФС – «Свои Плюсы в футболе». Оно открывает болельщикам доступ к повышенному кешбэку, розыгрышам призов и уникальным впечатлениям.

Программа стала частью сотрудничества Яндекса с Российским футбольным союзом, о котором было объявлено в ноябре 2025 года.

Пользователям будут доступны активности и специальные предложения, связанные с футбольными событиями.

«Футбол – один из самых популярных видов спорта в России, и вокруг него возникает множество пользовательских сценариев: покупка билетов, просмотр матчей, общение с другими болельщиками, заказы еды во время игр.

С помощью «Своих Плюсов в футболе» мы объединяем эти сценарии в сервисах Яндекса и делаем их более выгодными и интересными для пользователей. Сотрудничество с Российским футбольным союзом позволяет дополнить нашу программу лояльности уникальными возможностями и призами для болельщиков», – заявил руководитель Яндекс Плюс AdTech Андрей Гевак.