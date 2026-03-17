  • Фанаты «Реала» пели «Гибралтар – испанский!» в центре Манчестера перед игрой с «Сити»
31

Фанаты «Реала» пели «Гибралтар – испанский!» в центре Манчестера перед игрой с «Сити»

Болельщики «Реала» пели «Гибралтар – испанский!» в Манчестере.

Болельщики «Реала» распевали песню политического характера в Манчестере.

Мадридский клуб сегодня сыграет с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра в Испании завершилась победой «сливочных» со счетом 3:0.

Перед сегодняшней игрой фанаты гостей пришли в центр Манчестера и скандировали различные лозунги, «ставшие привычными во время многочисленных визитов» в Англию, отмечает OK Diario.

Они также спели: «Он испанский! Гибралтар – испанский!»

Гибралтар – заморская территория Великобритании, ее граждане являются британскими подданными. Такая принадлежность оспаривается Испанией, которая по-своему трактует условия Утрехтского мирного договора, заключенного в 1713 году и обусловившего переход Гибралтара к Великобритании.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: OK Diario
А Крым российский
Ответ Мечел70
А Крым российский
Вот интересно что за наивные люди ставят минусы 🤔 ведь ну это на сколько нужно быть оторванными от реальности, чтобы считать Крым Украиной...
Ответ ChefJhonnyMorgan
Вот интересно что за наивные люди ставят минусы 🤔 ведь ну это на сколько нужно быть оторванными от реальности, чтобы считать Крым Украиной...
Ну это могли быть украинцы как вариант, или казахи например. Плюс тут вопрос по какому праву судить, де-юре или де-факто
Гибралтар Лабрадорский!
Ответ adil nabiev
Гибралтар Лабрадорский!
Шаман - русский
Из этой кричалки большинство жителей манчестера сегодня узнали, что Гибралтар, оказывается, был их
Ответ Ллб
Из этой кричалки большинство жителей манчестера сегодня узнали, что Гибралтар, оказывается, был их
Простительно им !
Это ж несчастные арабы и пакистанцы , которых насильственным путём вывезли английские колонизаторы , чтобы работали на фабриках Манчестера !
Гибралтар - лабрадор!
ГНР (гибралтарская народная республика) ещё в мире не было
Ответ Удар Кержакова
ГНР (гибралтарская народная республика) ещё в мире не было
Больше похоже на сокращенное слово - гонорея !
Да уж за 300 лет достижений больше и нет (
Пусть тогда проведут в Гибралтаре референдум.
Ответ Lanc
Пусть тогда проведут в Гибралтаре референдум.
После смерти приятеля Эпштейна Чуркина с такой задачей никто не справится - дилетанты !
Пой не пой Гибралтар остаётся английским
Ответ sportsmerzkierebyata
Дебилы.
Смотрите, интеллектуал отписался.
