Фанаты «Реала» пели «Гибралтар – испанский!» в центре Манчестера перед игрой с «Сити»

Болельщики «Реала» пели «Гибралтар – испанский!» в Манчестере.

Мадридский клуб сегодня сыграет с «Манчестер Сити » в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра в Испании завершилась победой «сливочных» со счетом 3:0.

Перед сегодняшней игрой фанаты гостей пришли в центр Манчестера и скандировали различные лозунги, «ставшие привычными во время многочисленных визитов» в Англию, отмечает OK Diario.

Они также спели: «Он испанский! Гибралтар – испанский!»

Гибралтар – заморская территория Великобритании, ее граждане являются британскими подданными. Такая принадлежность оспаривается Испанией, которая по-своему трактует условия Утрехтского мирного договора, заключенного в 1713 году и обусловившего переход Гибралтара к Великобритании.