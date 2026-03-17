Фанаты «Реала» пели «Гибралтар – испанский!» в центре Манчестера перед игрой с «Сити»
Мадридский клуб сегодня сыграет с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра в Испании завершилась победой «сливочных» со счетом 3:0.
Перед сегодняшней игрой фанаты гостей пришли в центр Манчестера и скандировали различные лозунги, «ставшие привычными во время многочисленных визитов» в Англию, отмечает OK Diario.
Они также спели: «Он испанский! Гибралтар – испанский!»
Гибралтар – заморская территория Великобритании, ее граждане являются британскими подданными. Такая принадлежность оспаривается Испанией, которая по-своему трактует условия Утрехтского мирного договора, заключенного в 1713 году и обусловившего переход Гибралтара к Великобритании.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: OK Diario
Это ж несчастные арабы и пакистанцы , которых насильственным путём вывезли английские колонизаторы , чтобы работали на фабриках Манчестера !