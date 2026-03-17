ЦСКА ни разу не пробил по воротам «Краснодара» в 1-м тайме. У «быков» 4 удара в створ и 64% владения мячом

ЦСКА не нанес ни одного удара по воротам «Краснодара» в 1-м тайме матча FONBET Кубка России.

Ответная встреча полуфинала Пути РПЛ проходит в Краснодаре. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, перерыв).

За первые 45 минут футболисты ЦСКА ни разу не пробили по воротам, у «Краснодара » 7 ударов, из которых 4 – в створ ворот армейцев. Также «быки» также превосходят соперника по владению (64% против 36%) и поданным угловым (5 против 1).

В концовке 1-го тайма ЦСКА остался в меньшинстве после удаления Матеуса Рейса за удар плечом в грудь Валентину Пальцеву во время углового.