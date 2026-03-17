Танашев удалил Рейса за удар плечом в грудь Пальцеву на угловом на 45-й минуте матча «Краснодар» – ЦСКА
Рейс получил красную карточку за фол на Пальцеве.
Матеус Рейс удален в конце первого тайма матча «Краснодар» – ЦСКА в FONBET Кубке России.
На 45-й минуте армейцы получили право на угловой, и бразильский защитник во время борьбы за позицию с Валентином Пальцевым несколько раз толкнул соперника в грудь плечом. Последний раз получился особенно сильным – футболист «быков» упал на газон.
Главный судья Инал Танашев сперва показал Рейсу желтую карточку, но после подсказки ВАР и изучения повтора принял решение удалить нарушителя правил.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс’‘
148 комментариев
Но не совсем понятно как вообще работает ВАР: в первом матче Аугусто бьет в голову Данилова - ВАР молчит; сейчас Рейс бьет Пальцева - ВАР тут как тут.
почему люди с лапшой на ушах не понимают, что клуб плей-офф Лиги чемпионов топового защитника за копейки в Россию не отпустит? ну ладно, на то у них и лапша на ушах))