  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Танашев удалил Рейса за удар плечом в грудь Пальцеву на угловом на 45-й минуте матча «Краснодар» – ЦСКА
Фото
148

Танашев удалил Рейса за удар плечом в грудь Пальцеву на угловом на 45-й минуте матча «Краснодар» – ЦСКА

Рейс получил красную карточку за фол на Пальцеве.

Матеус Рейс удален в конце первого тайма матча «Краснодар» – ЦСКА в FONBET Кубке России.

На 45-й минуте армейцы получили право на угловой, и бразильский защитник во время борьбы за позицию с Валентином Пальцевым несколько раз толкнул соперника в грудь плечом. Последний раз получился особенно сильным – футболист «быков» упал на газон.

Главный судья Инал Танашев сперва показал Рейсу желтую карточку, но после подсказки ВАР и изучения повтора принял решение удалить нарушителя правил.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

«Краснодар» – ЦСКА. 1:0 – Аугусто забил, Рейс удален в 1-м тайме. Онлайн-трансляция

И что делать с Челестини?5900 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс’‘
дисквалификации
Инал Танашев
logoЦСКА
logoКраснодар
logoМатеус Рейс
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoВалентин Пальцев
logoсудьи
видеоповторы
148 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рейс буквально на ровном месте просто взял и подставил команду
Ответ funnynerd21
Рейс буквально на ровном месте просто взял и подставил команду
И оправдывался тем, что он не рукой вырубил соперника, а плечом 🤣
Ответ andrew.p
И оправдывался тем, что он не рукой вырубил соперника, а плечом 🤣
Лучше бы в челюсть двоечку провёл
Как же меня бесит российский ВАР. Главный судья видел эпизод в живую, дал ему оценку. Зачем его зовут к монитору? Почему у нас приоритет у судьи на варе, а не у главного арбитра?
Ответ повелитель
Как же меня бесит российский ВАР. Главный судья видел эпизод в живую, дал ему оценку. Зачем его зовут к монитору? Почему у нас приоритет у судьи на варе, а не у главного арбитра?
Комментарий скрыт
Ответ Serge Vendino
Комментарий скрыт
реально они реально не хотят реально просто реально фол был
Первый раз не получилось, второй не получилось, на третий раз НА, и получилось=)) Чудак конечно Рейс.
Ответ Евгений Сидоров
Первый раз не получилось, второй не получилось, на третий раз НА, и получилось=)) Чудак конечно Рейс.
Бразильская лига
Фантастический идиот этот Рейс!!! Купили, блин, звезду, в каждой игре привозит и теперь ещё один подарочек на ровном месте. И второй такой же, Виктор. Какого ты орёшь на судью??? Он что, от твоих воплей решение изменит? Вот теперь и играй, одного центрального защитника удалили, второй на жёлтой. Обоих, на фиг, в глухой запас, пусть Лукин с Даниловым играют, хуже точно не будет.
Красная Рейсу заслуженная - нечего локтями бить соперника в штрафной.

Но не совсем понятно как вообще работает ВАР: в первом матче Аугусто бьет в голову Данилова - ВАР молчит; сейчас Рейс бьет Пальцева - ВАР тут как тут.
Ответ Кирилл
Красная Рейсу заслуженная - нечего локтями бить соперника в штрафной. Но не совсем понятно как вообще работает ВАР: в первом матче Аугусто бьет в голову Данилова - ВАР молчит; сейчас Рейс бьет Пальцева - ВАР тут как тут.
Так объяснил же Мажич, пропустили момент, ошибка, должна была быть красная, но тогда забил ЦСКА, и типо в первую очередь смотрели не было ли нарушения со стороны забивающей команды - его не было, а вот любтое нарушение со стороны Краснодара пропустили.
Ответ Кирилл
Красная Рейсу заслуженная - нечего локтями бить соперника в штрафной. Но не совсем понятно как вообще работает ВАР: в первом матче Аугусто бьет в голову Данилова - ВАР молчит; сейчас Рейс бьет Пальцева - ВАР тут как тут.
ВАР - это человек...
Три раза бортанул Пальцева и еще такие глазки непонимающие потом сделал, мол, за что?)))
Помните, кстати, как нам рассказывали о топовом селекционном отделе ЦСКА, который вытащил такой бриллиант из Спортинга, поэтому никакой Дивеев теперь не нужен?))

почему люди с лапшой на ушах не понимают, что клуб плей-офф Лиги чемпионов топового защитника за копейки в Россию не отпустит? ну ладно, на то у них и лапша на ушах))
Ответ Анатолий Дмитриевич
Помните, кстати, как нам рассказывали о топовом селекционном отделе ЦСКА, который вытащил такой бриллиант из Спортинга, поэтому никакой Дивеев теперь не нужен?)) почему люди с лапшой на ушах не понимают, что клуб плей-офф Лиги чемпионов топового защитника за копейки в Россию не отпустит? ну ладно, на то у них и лапша на ушах))
Тут можно и с другой стороны зайти: Рейс ушел из Спортинга - португальцы разгромно влетели Будё в первом матче плей-офф ЛЧ )
Ответ Анатолий Дмитриевич
Помните, кстати, как нам рассказывали о топовом селекционном отделе ЦСКА, который вытащил такой бриллиант из Спортинга, поэтому никакой Дивеев теперь не нужен?)) почему люди с лапшой на ушах не понимают, что клуб плей-офф Лиги чемпионов топового защитника за копейки в Россию не отпустит? ну ладно, на то у них и лапша на ушах))
Раз он в Спортинге играл стабильно, значит подходил им по уровню, не?
Надо было с ноги в грудак, за такое только жёлтую и на вар не зовут, инфа сотка.
Ответ Evgeniy Petrov
Надо было с ноги в грудак, за такое только жёлтую и на вар не зовут, инфа сотка.
Гонду не согласится) Там в плечо, правда, но не суть)
На фото же видно что там задействовано не только плечо, но и локоть, что усугубляет ситуацию. Зачем такое делать в штрафной?
Ответ Alex_Prinz
На фото же видно что там задействовано не только плечо, но и локоть, что усугубляет ситуацию. Зачем такое делать в штрафной?
Ну не нужно придумывать, никаким локтем он не бил. Но этого и не нужно, агрессия в неигровом эпизоде это красная, удар акцентированный, пусть и плечом
Что думал футболист непонятно, абсолютно заслуженно, только фанаты ЦСКА этого не видят)))
Ответ EnzoAmatera
Что думал футболист непонятно, абсолютно заслуженно, только фанаты ЦСКА этого не видят)))
Видим. По делу удалили
Ответ EnzoAmatera
Что думал футболист непонятно, абсолютно заслуженно, только фанаты ЦСКА этого не видят)))
Вот ты отменно от имени фанатов ЦСКА высказался. Видим, вопросов нет. Так и зашто плюсики собрал?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Краснодар» разнес ЦСКА – 4:0! У Кордобы 1+1, Батчи сделал дубль, Аугусто забил, Рейса и Мойзеса удалили к 63-й
сегодня, 18:33
На матч «Краснодара» с ЦСКА в Кубке назначен Танашев, Карасев – на ВАР. Игру «Спартака» с «Динамо» будет судить Левников
вчера, 08:38
Рекомендуем
Главные новости
«Челси» – «ПСЖ». 0:3 – Хвича забил после выноса Сафонова, у Барколя и Меюлю тоже голы, у Хакими 2 ассиста. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
«Манчестер Сити» – «Реал». 1:1 – Винисиус забил с пенальти, Холанд – после углового, Бернарду удален на 20-й. Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
«Cкаузерский ублюдок» скандировали фанаты «Сити» в адрес Трента в 1-м тайме матча с «Реалом»
25 минут назад
Фанаты «Челси» скандируют имя Абрамовича во время матча с «ПСЖ»
36 минут назад
Гвардиола обогнал Фергюсона по матчам в ЛЧ – 191 против 190. Впереди только Анчелотти с 218 играми
40 минут назад
Вспомните, кто играл и в «ПСЖ», и в «Челси» в этом веке? Назовите редкого игрока
42 минуты назадТесты и игры
Челестини о стычке с Талалаевым: «Сказал ему на итальянском, что это его вина. Мы пошли в тренерскую зону, потому что 40 человек толкали наших игроков. Должно было быть 40 красных»
45 минут назад
Винисиус облокотился на угловой флаг и изобразил плач после гола «Сити». Ранее фанаты «горожан» призывали бразильца «не лить горькие слезы» после выигрыша Родри «Золотого мяча»
48 минут назадФото
Бернарду получил красную, локтем заблокировав удар Винисиуса на линии ворот «Сити». Бразилец реализовал пенальти
55 минут назадФото
Хайкин установил рекорд по числу сэйвов в сезоне ЛЧ – 68. Российский вратарь «Буде-Глимт» обошел Куртуа, у которого было 59 спасений в сезоне-2021/22
56 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» – «Байер». 2:0 – Эзе и Райс забили. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
Холанд догнал Мюллера по голам в ЛЧ и делит с ним 7-е место – у них по 57. До Мбаппе – 11 мячей
12 минут назад
У Винисиуса 7 (3+4) очков в матчах с «Ман Сити» – больше всего против одного соперника в ЛЧ наряду с «Ливерпулем» и «Шахтером»
12 минут назад
Пономарев про ЦСКА: «Челестини надо увольнять. Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел. Против «Краснодара» сами виноваты в несдержанности, хотя там великие симулянты»
16 минут назад
«Реал» заменил Куртуа на Лунина в перерыве матча с «Ман Сити»
19 минут назад
«Челси» пропустил 2 гола за 14 минут против «ПСЖ» – это клубный антирекорд в ЛЧ
33 минуты назад
У Холанда 43 гола в 48 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Форвард забил «Реалу» в ЛЧ
36 минут назад
Кордоба о 4:0 с ЦСКА: «Шум, который был создан, только замотивировал «Краснодар». Все видит бог – он ничего не оставляет просто так и дал нам заслуженный реванш»
45 минут назад
«Буде-Глимт» Хайкина вылетел в 1/8 финала в дебютном сезоне в ЛЧ. Рекорд Норвегии – выход «Русенборга» в 1/4 финала сезона-1996/97
сегодня, 20:32
0:4 от «Краснодара» – крупнейшее поражение ЦСКА с 2020-го (0:4 с «Зенитом»)
сегодня, 20:04
Рекомендуем