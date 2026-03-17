Танашев удалил Рейса за удар плечом в грудь Пальцеву на угловом на 45-й минуте матча «Краснодар» – ЦСКА

Рейс получил красную карточку за фол на Пальцеве.

Матеус Рейс удален в конце первого тайма матча «Краснодар» – ЦСКА в FONBET Кубке России.

На 45-й минуте армейцы получили право на угловой, и бразильский защитник во время борьбы за позицию с Валентином Пальцевым несколько раз толкнул соперника в грудь плечом. Последний раз получился особенно сильным – футболист «быков» упал на газон.

Главный судья Инал Танашев сперва показал Рейсу желтую карточку, но после подсказки ВАР и изучения повтора принял решение удалить нарушителя правил.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

