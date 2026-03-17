  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Мексика готова принять матчи Ирана на ЧМ-2026, заявила президент Шейнбаум: «Мы поддерживаем отношения со всеми странами мира. Посмотрим, что решит ФИФА»
49

Мексика готова принять матчи Ирана на ЧМ-2026, заявила президент Шейнбаум: «Мы поддерживаем отношения со всеми странами мира. Посмотрим, что решит ФИФА»

Президент Мексики заявила, что страна готова принять матчи Ирана на ЧМ-2026.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что возможный перенос в страну матчей Ирана на ЧМ-2026 не станет проблемой.

Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что организация ведет переговоры о переносе матчей сборной своей страны на ЧМ-2026 из США в Мексику. ФИФА ожидает, что все матчи турнира пройдут в соответствии с объявленным ранее расписанием.

– Есть ли условия для того, чтобы Мексика приняла матчи Ирана на чемпионате мира?

– Вопрос рассматривается, и мы сообщим вам, когда придет время. Мексика поддерживает отношения со всеми странами мира. Посмотрим, что решит ФИФА, и после этого мы представим обновленную информацию.

– Значит, для Мексики это не проблема, это просто вопрос логистики в ФИФА?

– Да, – сказала Шейнбаум.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Universal
logoСборная Ирана по футболу
logoЧМ-2026
logoСборная Мексики по футболу
Политика
logoвысшая лига Мексика
logoСборная США по футболу
календарь
logoвысшая лига Иран
logoФИФА
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
После таких слов тревожно за Мексику теперь
Ответ kanabeos
Трамп: "Я очень люблю президента Мексики Клаудию Шейнбаум. Я думаю, что она потрясающая женщина. Она действительно удивительная женщина в некоторых отношениях, очень элегантная и красивая.
Но Мексикой управляют наркокартели"
Ответ kanabeos
Мексика наверно и не против стать штатом США, не придется перепрыгивать границу
Сиди и не отсвечивай, пока тебя самый мирный президент «завоевывать» не отправился. Глядишь переждешь и минует.🤷‍♂️😁
Ответ Красная стрела
Если ты 47 лет на каждом углу обещаешь уничтожить кого-то, этот кто-то приходит и уничтожает тебя, не плачь и не отсвечивай!
Ответ А.Б.70
Ага. А если у тебя три десятка лет длится "что у Ирана через две недели будет оружие", значит ты п.######л(человек говорящий неправду. ) 🤷🏻😁
А если Иран, например, выиграет группу, и надо будет ехать на ту сторону Рио-Гранде, то что? Какой план действий в этом случае?
Ответ Алешка Терминатор
то они придут на третий день с востока.с первым лучом солнца
Ответ Алешка Терминатор
Тогда морские котики выкрадут главного тренера сборной Ирана с женой
Не будут они ничего переносить. Вот если бы Англии какой-нибудь надо было, тут бы сразу подорвались.
Шейнбаум президент Мексики 🤷‍♂️это полный писец товарищи
Ответ Stalnoi
В южной Америке много разных. В Чили даже японец был, который по происхождению.
Самый богатый человек Мексики с ливанскими, как и Сальма Хайек, так же и колумбийская Шакира, как и с сирийскими Стив Джобс.
Да, такие дела)
Ответ Мононим
Ливанские и сирийские корни мало интересуют 😉 тут речь о других корнях у ПРЕЗИДЕНТА страны
ИРан в финале в мексике))
До финала включительно тоже все матчи в Мексике будут?
Ответ fussballer
Ну а почему бы нет)
Ну знаете ли - до ЧМ ещё много времени: может Мексики на всех и не хватит
Перенос не должен стать проблемой. А вот если не перенесут, то проблемы точно будут.
Хорошее предложение
Читайте новости футбола в любимой соцсети
