Мексика готова принять матчи Ирана на ЧМ-2026, заявила президент Шейнбаум: «Мы поддерживаем отношения со всеми странами мира. Посмотрим, что решит ФИФА»
Президент Мексики заявила, что страна готова принять матчи Ирана на ЧМ-2026.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что возможный перенос в страну матчей Ирана на ЧМ-2026 не станет проблемой.
Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что организация ведет переговоры о переносе матчей сборной своей страны на ЧМ-2026 из США в Мексику. ФИФА ожидает, что все матчи турнира пройдут в соответствии с объявленным ранее расписанием.
– Есть ли условия для того, чтобы Мексика приняла матчи Ирана на чемпионате мира?
– Вопрос рассматривается, и мы сообщим вам, когда придет время. Мексика поддерживает отношения со всеми странами мира. Посмотрим, что решит ФИФА, и после этого мы представим обновленную информацию.
– Значит, для Мексики это не проблема, это просто вопрос логистики в ФИФА?
– Да, – сказала Шейнбаум.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Universal
49 комментариев
Но Мексикой управляют наркокартели"
Самый богатый человек Мексики с ливанскими, как и Сальма Хайек, так же и колумбийская Шакира, как и с сирийскими Стив Джобс.
Да, такие дела)