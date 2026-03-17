Мексика готова принять матчи Ирана на ЧМ-2026, заявила президент Шейнбаум: «Мы поддерживаем отношения со всеми странами мира. Посмотрим, что решит ФИФА»

Президент Мексики заявила, что страна готова принять матчи Ирана на ЧМ-2026.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что возможный перенос в страну матчей Ирана на ЧМ-2026 не станет проблемой.

Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил , что организация ведет переговоры о переносе матчей сборной своей страны на ЧМ-2026 из США в Мексику. ФИФА ожидает , что все матчи турнира пройдут в соответствии с объявленным ранее расписанием.

– Есть ли условия для того, чтобы Мексика приняла матчи Ирана на чемпионате мира?

– Вопрос рассматривается, и мы сообщим вам, когда придет время. Мексика поддерживает отношения со всеми странами мира. Посмотрим, что решит ФИФА, и после этого мы представим обновленную информацию.

– Значит, для Мексики это не проблема, это просто вопрос логистики в ФИФА?

– Да, – сказала Шейнбаум.