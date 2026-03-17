  • Мостовой про Челестини: «Уволят, наверное, если не выиграют домашний матч с Махачкалой. Но при чем здесь тренер? Играют-то футболисты»
Мостовой про Челестини: «Уволят, наверное, если не выиграют домашний матч с Махачкалой. Но при чем здесь тренер? Играют-то футболисты»

Александр Мостовой: Челестини уволят, наверное, если не обыграют «Махачкалу».

Александр Мостовой допустил скорое увольнение Фабио Челестини с должности главного тренера ЦСКА.

– В чемпионате стало очень интересно, даже «Локомотив» умудрился проиграть «Рубину» 0:3- кто бы мог такое вообразить? В прошлом туре фавориты зацепились за очки только чудом: и «Зенит», и «Краснодар» – спасибо защитнику «Сочи», который сотворил «чудо». «Зенит» свои очки еще наберет, а вот в воскресенье снова важные матчи. Любая осечка критична.

Взять кубковую пару «Краснодар» – ЦСКА. Через три дня после Кубка уже игры чемпионата. Представим ситуацию у того же ЦСКА: они проиграли три матча подряд, кругом скандалы. Если они еще и в чемпионате не выиграют домашний матч с Махачкалой, то Челестини, наверное, уволят.

– Ну, если у Махачкалы не выиграют, то точно. Хотя при чем здесь он?

– Вот и я всегда спрашиваю: при чем здесь тренер? Играют-то футболисты. Два месяца назад Челестини на руках носили, облизывали со всех сторон. Я тогда говорил: «Ребята, зачем вы это делаете? Зачем всех этих тренеров сразу возносите до небес?»

Как было со Станковичем? Облизывали, салюты устраивали. А как проиграли два-три матча – те же люди начинают его выкидывать. В чем он виноват, если на поле выходят игроки? – сказал бывший полузащитник «Спартака».

А причем Абаскаль и Тедеско? Играют же футболисты
Ответ Василий Малышкин
А причем Абаскаль и Тедеско? Играют же футболисты
При том, что футболисты играют в футбол, а Абаскаль и Тедеско нет
Ответ Василий Малышкин
А причем Абаскаль и Тедеско? Играют же футболисты
Потому что Абаскаль и Тедечко нефутбольные люди, они отвечают за результат
Причем тут тренер, если рейс красную получает на ровном месте …
Ответ cektor
Причем тут тренер, если рейс красную получает на ровном месте …
Притом, что он не может объяснить, как правильно играть с грязными. Ведутся на провокации как дети.
Ответ cektor
Причем тут тренер, если рейс красную получает на ровном месте …
У Семака латиносы ведут семя смирно, а их там значительно больше. С коллективом нужно уметь работать, а не только адекватные интервью раздавать, просвещая об отличии Италии от Швейцарии.
Тогда и не за что увольнять тренеров, если играют футболисты
Состав на игру определяет тренер, скажите ему кто-нибудь.Собственно за тактику он же отвечает.
ушёл Березукций из штаба и игра пропала, вот и думайте
Какой же он... Николич в прошлом году изменил на зимних сборах схему и с теми же футболистами, что были летом-осенью поднялись с 6 места на 3-е и выиграли кубок, как он может не понимать как тренер влияет на игру команды
За результат отвечает тренер!!! Да и вообще за всё, что происходит на поле и в раздевалке... Это аксиома футбола...
Ответ Андрей Бирюков
За результат отвечает тренер!!! Да и вообще за всё, что происходит на поле и в раздевалке... Это аксиома футбола...
В вашей голове.
Ну, смысла прямо сейчас увольнять нет. Типа все равно осталось пару месяцев до конца сезона. По окончанию сезона уволят, да он и сам уйдет. Его первый опыт работы в иностранном для него чемпионате и сразу же неудачный. По сути дела только начало было хорошее, а потом уже с осени все хуже и хуже.
По мне Челестини сильнейший тренер в нашей лиге, но что произошло зимой мне не понятно.
При Абаскале и Тедеско играли не футболисты значит?
Тогда какой с тренера спрос?)))
