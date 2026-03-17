Мостовой про Челестини: «Уволят, наверное, если не выиграют домашний матч с Махачкалой. Но при чем здесь тренер? Играют-то футболисты»

Александр Мостовой: Челестини уволят, наверное, если не обыграют «Махачкалу».

– В чемпионате стало очень интересно, даже «Локомотив » умудрился проиграть «Рубину » 0:3- кто бы мог такое вообразить? В прошлом туре фавориты зацепились за очки только чудом: и «Зенит», и «Краснодар» – спасибо защитнику «Сочи», который сотворил «чудо». «Зенит» свои очки еще наберет, а вот в воскресенье снова важные матчи. Любая осечка критична.

Взять кубковую пару «Краснодар» – ЦСКА . Через три дня после Кубка уже игры чемпионата. Представим ситуацию у того же ЦСКА: они проиграли три матча подряд, кругом скандалы. Если они еще и в чемпионате не выиграют домашний матч с Махачкалой, то Челестини, наверное, уволят.

– Ну, если у Махачкалы не выиграют, то точно. Хотя при чем здесь он?

– Вот и я всегда спрашиваю: при чем здесь тренер? Играют-то футболисты. Два месяца назад Челестини на руках носили, облизывали со всех сторон. Я тогда говорил: «Ребята, зачем вы это делаете? Зачем всех этих тренеров сразу возносите до небес?»

Как было со Станковичем? Облизывали, салюты устраивали. А как проиграли два-три матча – те же люди начинают его выкидывать. В чем он виноват, если на поле выходят игроки? – сказал бывший полузащитник «Спартака».