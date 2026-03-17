  Тудор верит в камбэк после 2:5 от «Атлетико»: «Нет ничего невозможного, они не лучше нас. Приоритет «Тоттенхэма» – остаться в АПЛ»
Тудор верит в камбэк после 2:5 от «Атлетико»: «Нет ничего невозможного, они не лучше нас. Приоритет «Тоттенхэма» – остаться в АПЛ»

Тудор о матче с «Атлетико» после 2:5: нет ничего невозможного.

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор заявил, что верит в камбэк в ответном матче с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Ответная встреча команд в 1/8 финала турнира пройдет в Лондоне в среду. В первой игре «Тоттенхэм» уступил со счетом 2:5.

«Мы должны сыграть в этом матче так, чтобы пройти дальше, хотя наш приоритет – остаться в АПЛ.

В первом матче мы показали, что можем доставить им проблемы. Они не лучше нас. Нет ничего невозможного в том, чтобы отыграться.

Нам нужно оставаться в игре, матч может быть долгим. Ничего еще не решено, мы должны верить, что сможем это сделать», – сказал Тудор.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BeSoccer
Приоритет — остаться в АПЛ? Тудор, ты тренируешь "Тоттенхэм", а не "Лутон Таун".
Тоттенхэм такой же абсолютный середняк, просто при деньгах. Раньше Валенсия и Лацио такими были, сейчас они стали середняками.
Сейчас сочи лучше вас, что ты несешь? Где вы и где Атлетико? Удивительно как это дно стало тренером
Если бы можно было вставить картинку - тут был бы Дэниэл Дэй Льюис из кинофильма "Банды Нью Йорка"
- Что ты мать твою такое несешь!?
Я бы поставил картинку из рекламы "школы иностранных языков в Балашихе"
Вынести Атлетико и вылететь из АПЛ. Норм вызов
Они не лучше нас
Это как?
Они не лучше вас.. ага ага...
Игорёк уже мыслями с денежной неустройкой
Что он имел ввиду, что дешевле на 300 лямов, значит не лучше?
А что должен говорить тренер? Что выйдем и сольем без шансов? Абсолютно не в восторге от работы Тудора, но здесь он передаёт боевой настрой своей команде и в этом нет ничего плохого.
Все верно говорит. Тоттенхэм не слабее АТМ у себя дома.
