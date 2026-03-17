Тудор верит в камбэк после 2:5 от «Атлетико»: «Нет ничего невозможного, они не лучше нас. Приоритет «Тоттенхэма» – остаться в АПЛ»

Тудор о матче с «Атлетико» после 2:5: нет ничего невозможного.

Главный тренер «Тоттенхэма » Игор Тудор заявил, что верит в камбэк в ответном матче с «Атлетико » в Лиге чемпионов .

Ответная встреча команд в 1/8 финала турнира пройдет в Лондоне в среду. В первой игре «Тоттенхэм» уступил со счетом 2:5.

«Мы должны сыграть в этом матче так, чтобы пройти дальше, хотя наш приоритет – остаться в АПЛ .

В первом матче мы показали, что можем доставить им проблемы. Они не лучше нас. Нет ничего невозможного в том, чтобы отыграться.

Нам нужно оставаться в игре, матч может быть долгим. Ничего еще не решено, мы должны верить, что сможем это сделать», – сказал Тудор.