Кордоба стал перед упавшим Жоао Виктором и начал на него смотреть. Защитник ЦСКА поднялся, схватившись за футболку форварда «Краснодара», и в упор к нему приблизился – их развели

У Кордобы и Виктора возникла стычка.

Жоао Виктору не понравилось поведение Джона Кордобы в матче между ЦСКА и «Краснодаром» в FONBET Кубке России.

На 23-й минуте форвард «быков» попытался обыграть соперника на правом фланге, но тот укрыл мяч корпусом. Колумбиец слишком активно пытался обойти бразильца и в итоге сфолил на нем.

Кордоба остановился перед упавшим на газон защитником ЦСКА и стал на него смотреть. По всей видимости, он также произнес какую-то фразу. Жоао Виктору это не понравилось: сперва он схватился за футболку игрока «Краснодара », когда вставал, а затем вплотную приблизился к его лицу и начал что-то высказывать. При этом Кордоба стоял не двигаясь и молчал.

Судьи и партнеры быстро развели Джона и Жоао Виктора в разные стороны.

