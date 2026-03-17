  • Кордоба стал перед упавшим Жоао Виктором и начал на него смотреть. Защитник ЦСКА поднялся, схватившись за футболку форварда «Краснодара», и в упор к нему приблизился – их развели
У Кордобы и Виктора возникла стычка.

Жоао Виктору не понравилось поведение Джона Кордобы в матче между ЦСКА и «Краснодаром» в FONBET Кубке России.

На 23-й минуте форвард «быков» попытался обыграть соперника на правом фланге, но тот укрыл мяч корпусом. Колумбиец слишком активно пытался обойти бразильца и в итоге сфолил на нем.

Кордоба остановился перед упавшим на газон защитником ЦСКА и стал на него смотреть. По всей видимости, он также произнес какую-то фразу. Жоао Виктору это не понравилось: сперва он схватился за футболку игрока «Краснодара», когда вставал, а затем вплотную приблизился к его лицу и начал что-то высказывать. При этом Кордоба стоял не двигаясь и молчал.

Судьи и партнеры быстро развели Джона и Жоао Виктора в разные стороны.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

ЦСКА оштрафован на миллион рублей за расизм фанатов в адрес Кордобы на игре с «Краснодаром»: «Было уханье, это не весь сектор и трибуна, не массовое скандирование»

Если читать заголовок, эротический триллер какой-то😂
Автор видимо любитель зависать на сайте Сефан.Ру
Умеет спортс когда захотят 😁 картинки тоже кстати не слабо под заголовок
До конца сезона дисквалифицировать Кордобу и Талалаева!!!!!! Как они смеют провоцировать этих спокойных ребят из ЦСКА????
Весь мир устроил заговор против ЦСКА на фоне блестящего завоевания зимнего кубка , пора сниматься с чемпионата
А по вашему они никого не провоцировали ?
Их так быстро развели потому что общих детей нет, иначе только через суд)
Звучит как начало рассказа
Одна лиса жила в дупле березы.
Пришел медведь и начал ей глядеть.
Хармс закурил в сторонке и Лимонов,
Такая вот едрёна медь!
Опять негодяи из Краснодара стоят молча пока к ним всякие футболисты ЦСКА прижимаются! Сколько можно это терпеть! Удалять пора.
Когда нужно высосать новость из пальца )
Кордоба не просто смотрел, он еще и что-то сказал. И именно после этого завелся Виктор.
Встал эпично за футболку Кордобы. Производитель экипировки Краснодара вяжет норм футболки. Крепкие.
вот эта новость достойна быть на главной???
Хотелось бы более детальных новостей, а не вот это поверхностное освещение
Верно. Как именно смотрел? Моргал или не моргал? Это важно.
