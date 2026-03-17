Мамаев про Кармо: «Толкнуть Талалаева – верх неуважения. Мужчина не имеет права так себя вести, толкать человека, который в два раза старше тебя, в спину. Ситуацию спровоцировал не тренер»

Мамаев про Кармо: мужчина не имеет права толкать в спину того, кто старше.

Павел Мамаев раскритиковал Энрике Кармо , толкнувшего Андрея Талалаева во время игры «Балтика » – ЦСКА (1:0).

«Это футбол и эмоции. В таких играх они иногда не контролируются. Можно ли Андрею Викторовичу пинать мяч или нет, решать судье. Но то, что сделал игрок ЦСКА, толкнув тренера чужой команды в спину, для меня верх неуважения к тренеру. Мужчина не имеет права так себя вести, тем более толкать человека, который в два раза старше тебя, в спину.

Я думаю, что эту ситуацию спровоцировал не Талалаев. Футболисты иной раз тоже выбивают мяч на трибуну. Но вся заварушка началась именно с того, что Кармо толкнул Талалаева. Такое нельзя допускать.

Мне очень понравилось, как отреагировала на это скамейка «Балтики». Игроки просто сорвались, как цепные псы, в защиту тренера. Это и есть проявление командного духа», – сказал экс-хавбек сборной России.