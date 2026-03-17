  Мамаев про Кармо: «Толкнуть Талалаева – верх неуважения. Мужчина не имеет права так себя вести, толкать человека, который в два раза старше тебя, в спину. Ситуацию спровоцировал не тренер»
Мамаев про Кармо: «Толкнуть Талалаева – верх неуважения. Мужчина не имеет права так себя вести, толкать человека, который в два раза старше тебя, в спину. Ситуацию спровоцировал не тренер»

Мамаев про Кармо: мужчина не имеет права толкать в спину того, кто старше.

Павел Мамаев раскритиковал Энрике Кармо, толкнувшего Андрея Талалаева во время игры «Балтика» – ЦСКА (1:0).

«Это футбол и эмоции. В таких играх они иногда не контролируются. Можно ли Андрею Викторовичу пинать мяч или нет, решать судье. Но то, что сделал игрок ЦСКА, толкнув тренера чужой команды в спину, для меня верх неуважения к тренеру. Мужчина не имеет права так себя вести, тем более толкать человека, который в два раза старше тебя, в спину.

Я думаю, что эту ситуацию спровоцировал не Талалаев. Футболисты иной раз тоже выбивают мяч на трибуну. Но вся заварушка началась именно с того, что Кармо толкнул Талалаева. Такое нельзя допускать.

Мне очень понравилось, как отреагировала на это скамейка «Балтики». Игроки просто сорвались, как цепные псы, в защиту тренера. Это и есть проявление командного духа», – сказал экс-хавбек сборной России.

И что делать с Челестини?5567 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Слуцкий тебя старше, но это тебя не остановило. Ну а потом была Кофемания, так что лучше бы молчал.
Кофемания поместила Талалаева в стоп- лист на всякий случай).
Он тупой как пробка
Ни разу не фанат условного Станковича. Но я представляю, что было бы, если бы так сделал Деян. Совершенно другой посыл бы мы читали от Мамаевых и прочих Быстровых, уверен
Обычные лицемеры🤷‍♂️мнение такого недалекого персонажа, кроме его женушек никому не интересно
Подписан на только на Спартак. Ага, ни разу не фанат 🤣
Знатный эксперт в решении конфликтных ситуаций
Problem solving
Моральные камертоны Кокорин и Мамаев высказываются о том кто кого толкнул. 😂😂🤦
"Вот если бы он его стулом, да по башке" - добавил Мамаев. 🤣
"ну или толпой одного е###ть" - внесли ясность братья Кокорины
Мнение решалы кафешного подъехало
Это тот кто в кофемании толкал всех в спины,такие хуже девочек легкого поведения.
Авторитет раскидал по понятиям
Водилу толпой избить зато норма
А вы заметили ,что все бы*ло которое есть в росс.футболе поддержали Талая?
А вы заметили ,что все бы*ло которое есть в росс.футболе поддержали Талая?
Признали в нём своего!!!
Признали в нём своего!!!
Это точно )
Материалы по теме
Пономарев о Талалаеве: «Может, думает, что он Моуринью или Наполеончик такой маленький? КДК, если дисквалифицирует его до конца сезона, поступит верно»
сегодня, 16:45
Валерий Овчинников о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Челестини повезло, что Талалаев сдержался от мощного удара. Пускай Кармо сидит в Бразилии, я бы его выкинул отсюда»
вчера, 20:53
«Кармо не должен был толкать Талалаева, он поступил опрометчиво. Проведем беседу, чтобы впредь был внимательнее». Агент игрока ЦСКА о стычке в матче с «Балтикой»
вчера, 14:23
